Загородний: власть отодвигает реформы, чтобы дограбить Украину

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Тарифы на медицинские услуги с 2020 года в Украине должны стать рыночными. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Нам придется в 2020 году, когда эта реформа доберется до всех учреждений, быть очень технократическими, мы должны оплатить по хорошим рыночным тарифам медицинские услуги. Может мы не сможем оплатить все эти услуги, но мы их оплатим честно и тогда реально победим неформальные платежи", — заявил Ковтонюк.

По словам заместителя главы Минздрава, медицинская реформа планировалась так, чтобы самое тяжелое началось после выборов – в 2020 году.

Примечательно, что именно на следующий год после президентских и парламентских выборов на полную заработает образовательная реформа и ее новые, дискуссионные нормы о преподавании в школах на языках нацменьшинств. С 2020г года планируют и отменить неприкосновенность с народных депутатов.

Почему все реформаторские преобразования должны начаться именно после выборов, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як розцінювати заяву Ковтонюка, про те, що медична реформа взагалі планувалася так, щоб найважче почалося в 2020 році?

– Ковтонюк підтверджує найгірші прогнози. Це буде ніяка не реформа, а це буде розграбунок медицини.

Тому що, якщо зараз почнуть мародерствовати, то на виборах вони точно ніхто за них не проголосує. Зараз фактично десь 10% тільки електорату готові голосувати за діючу владу. Тому вони хочуть фактично той розграбунок розпочати вже після того, як вони сподіваються, їх знову оберуть, і нічого з ними не зможуть зробити.

Я вважаю блюзінрством і маніпулюванням розповіді про ринкові тарифи, хороші ціни тощо. Ринкові тарифи можуть бути тільки там, де є ринок. Я не чую, наприклад, коли в нас з'явиться страхова медицина тощо. Тобто ви хочете на людей скинути увесь цей тягар медицини, вони і так вже жебраки, вони це визнають.

70% людей фактично є жебраками, а ви хочете ще скинути. Тому це підтвердження того, що це антилюдська буде реформа, буде викачування грошей з людей додатково, і просто поховання будь-яких ознак безкоштовної медицини, яка в нас гарантована Конституцією.

Тобто ми можемо констатувати, що Павло Ковтонюк фактично визнав, що весь тягар оплати за медпослуги ляже на плечі пацієнтів, тому що держава не гарантує їх покриття?

– Звичайно. Точніше, всілякі шахраї зароблять, добре зароблять на цьому. Тобто що значить – ринкова ціна? В нас вже є начебто ринковий газ, який в нас фіксований. В нас фактично буде створена монополія, яка буде викачувати гроші, встановлювати такі ціни, які хоче, тобто скоріше за все, в державних закладах вони поставлять космічні ціни, а в приватних закладах будуть не космічні ціни. Тобто ти або йдеш, переплачуєш в 10 разів, або переплачуєш в 5 разів. І так званого регулювання не буде.

Тобто це фактично шахрайська схема, коли ставлять людей в безвихідь, те, що він фактично оголошує. Ковтонюк, мабуть, забуває, що функція держави – займатися соціальним захистом в тому числі, і приборкувати апетити приватників, які хочуть заробляти на фактично монопольному ринку.

Мабуть, він просто в долі сам і просуває цю найбільш варварську реформу, яка просто змете цю владу.

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Є якесь практичне пояснення, чому влада орієнтується у серйозному запровадженні низки реформ саме на 2020 рік?

– Вони хочуть грабувати країну 10 років, так вони то тільки 5 років змогли пограбувати, а так вони хочуть ще переобратися і дограбувати все, що залишилося. От, власне, і все прагматичне пояснення.

Тому що те, що коїться, це не є реформами, це фактично розграбунок того, що ще не розікрали під гаслами, звичайно, що реформаторства. От і все. І Ковтонюк фактично визнає це, що це так і відбувається.

Чи справді таке відкладення реформ дасть шанс чинній владі лишитися на другий термін?

– Я не думаю, що це вже допоможе. Тому що рівень розчарування високий. Останні соціологічні дослідження говорять, що реальна підтримка нинішньої коаліції тільки за БПП, і то в рамках десь 10%. Це означає, що 90%, ще раз наголошую, 90% електорату готові голосувати за опозиційні фракції або партії, які проголошують опозиційні гасла.

От вам відповідь про те, що зараз реально відбувається. От і все. Тому шансів у них ніяких немає.

З іншого боку, сама ж влада пояснює, що для будь-яких змін доволі серйозних потрібен перехідний період.

– Це вони можуть пояснювати далі. Знаєте, тут же питання з медициною, вони фактично ліквідують соціальну державу, яка в нас існувала ще 20 років.

Але інше питання, якщо ви скасовуєте ці всі соціальні виплати, так скорочуйте податки, будь ласка. А ви не скорочуєте податки, ви продовжуєте викачувати з людей додаткові кошти, скорочуються соціальні виплати.

Тобто це означає, що баржа чиновників, яка розграбовується в рамках корупційних схем, просто зростає до шалених масштабів. От вам відповідь на це запитання. Це неминуче призведе до соціального вибуху. От і все.

Ранее политолог Петр Олещук заявлял, что медреформа вынудит граждан платить дважды: и формально, и неформально.

В свою очередь член правления Украинской ассоциации семейной медицины Константин Надутый считает, что цель медреформы – сгрести все деньги в одни руки.