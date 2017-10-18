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    Адмирал: атака "волчьей стаи" украинских катеров... звучит как фантастика

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    Четыре имеющиеся в боевом составе украинского "москитного флота" бронекатера будут уничтожены задолго до того, как начнут предстартовую подготовку ударного ракетного оружия, заявил экс-командующий Балтийским флотом.
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    Думская.net

    РИА Новости Украина

    "Волчья стая" бронекатеров военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил Украины будет уничтожена силами Черноморского флота при попытке применить оружие по целям, находящимся под юрисдикцией России; эта "новая" украинская тактика не имеет перспективы реального боевого применения — украинский "москитный флот" может нанести удар исключительно по бюджету собственной страны, заявил РИА Новости во вторник бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

    Как сообщили в ТСН, ВМС ВС Украины планируют применять тактику "волчьей стаи", разработанную подводниками фашистской Германии в годы Второй мировой войны. Ее суть по-украински заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров одного противника, который не успевает сопровождать групповую цель и наносить огневое поражение всем боевым единицам "москитного флота". При этом военнослужащие ВМС ВСУ в телевизионном сюжете открыто заявляли, что готовы к нападению на боевые корабли Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России, а также к захвату нефтяных вышек российского "Черноморнефтегаза".

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    "Эта "волчья стая" может нанести эффективный удар только по бюджету Украины. Цель, какой бы малоразмерной она ни была, всегда "под зонтиком" — с обеспечением противокатерной, противолодочной, противовоздушной обороны ЧФ. Четыре имеющиеся в боевом составе украинского "москитного флота" бронекатера будут уничтожены задолго до того, как начнут предстартовую подготовку ударного ракетного оружия для нанесения огневого поражения российским объектам — при условии, что таковое будет в наличии на борту этих плавсредств", — сказал Валуев.

    Он отметил, что с артиллерийским вооружением украинским катерникам вообще не на что надеяться.

    "Видимо, в очередной раз командование ВМС хочет убедить руководство Украины выделить деньги на постройку корабельных сил", — предположил российский адмирал.

    По его словам, "прежде чем заявлять о "новой" тактике, надо сформировать силы, потом провести слаживание, ввести в линию экипажи, а потом уже о чем-то говорить".

    "Судя по тому, как расходовались средства, ранее направленные на ремонт и постройку новых кораблей, деньги на строительство катеров для "волчьих стай", при условии их выделения, пойдут по прежнему маршруту — в карманы украинских олигархов и других лиц, имеющих возможность поживиться государственной гривной", — заключил Валуев.

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    В настоящее время в состав ВМС ВСУ входят четыре легких бронекатера типа "Гюрза-М", построенные заводом "Кузня на Рыбальском", принадлежащим президенту Украины Петру Порошенко. Украинское военное ведомство заказало еще два подобных плавсредства. Ранее СМИ сообщали, что из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно срывались.

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