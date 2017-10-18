Павлив: перспективы нынешней власти похожи уже на финал прошлой

РИА Новости Украина

В современном мире сменяемость власти становится несомненным злом, а большинство так называемых демократических процедур – источником кризисов и "усталости", изношенности государственных институций, пишет на своей странице в Facebook политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

В то же время отсутствие сменяемости в условиях отсутствия консенсуса власти с большинством граждан является несомненной угрозой государству как таковому в силу делегитимизации этой самой власти, добавляет он.

"Нынешняя власть пытается выстроить этический и эстетический консенсус с право-радикальным меньшинством общества, тем самым все больше делегитимизируясь в глазах большинства. Власть предыдущая пыталась выстроить понятийный консенсус с экономическими элитами и так же быстро делегитимизировалась. Поэтому перспективы нынешней власти столь же очевидны, как и финал власти прошлой", – уверен Павлив.

Он также пытается ответить на вопрос: но есть ли выход?

"Если, на мгновение, представить себе "сферического коня в вакууме" — появление в Украине работающих демократических процедур, то придется признать, что они лишь запустят очередной виток гиперпопулизма с последующей декомпозицией государства вообще. Вот такие вот Сцилла и Харибда украинской государственности", – сообщил эксперт.

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Проблема Украины как государства заключается в его лоскутности в географическом, этническом, культурном, экономическом и социальном смыслах, считает политолог, "а следовательно — в невозможности достижения сколько нибудь устойчивого и долгосрочного консенсуса".

"Не существует констант способных этот консенсус сформировать. Выход же из этого замкнутого круга пока лежит вне принятых политических практик", – подчеркнул Павлив.

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При этом любые события дня сегодняшнего (очевидно, имеется в виду "Майдан Саакашвили" – Ред.) будут лишь копошением червей в незаживающей ране, рекомендую так их и трактовать, подытожил эксперт.