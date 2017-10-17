Эксперт: реформирование системы МВД пошло не тем путем

РИА Новости Укриана — радиостанция "Голос Столицы"

В рамках реформы МВД в 2015 году в Украине появилась Национальная полиция. В ее состав входят патрульная, криминальная полиция, полиция охраны, специальная полиция, полиция особого назначения, а также органы досудебного расследования.

По словам главы МВД Арсена Авакова, уровень доверия к патрульной полиции на время ее запуска составлял 60%, сейчас этот показатель значительно уменьшился — до 40%.

Подробнее о реформе Нацполиции и дефиците кадров в рядах полицейских в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

У зв’язку зі святом 14-16 жовтня правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі? Чи достатня їхня кількість?

— Я хочу сказати, що перш за все всі правоохоронні органи держави працюють в постійних посилених умовах, тому що в державі на східних територіях йде війна, і це відбивається на способі несення служби, тому що постійно треба бути насторожі. Чи вистачить, чи не вистачить, звичайно, судити складно, кожен керівник правоохоронного органу, в даному випадку поліції, приймає рішення, аналізуючи оперативну обстановку. І від його професійності залежить те, як будуть розставлені наряди, як вони будуть реагувати. І це завдання не тільки правоохоронних органів, а всіх громадян — бути пильними, реагувати на підозрілих осіб, які можуть, звичайно, готувати будь-яку провокацію, зважаючи на те, що свято — День захисника Вітчизни — воно є святом професійним і одночасно – політичним. Є оперативна інформація, вона завжди поступає від різних джерел, завдання фахівців її аналізувати, враховувати ризики, і виходячи з цього, розставляти наряди, реагувати, в тому числі й оперативними службами.

У нас дуже часто кажуть завжди, що якщо їх стане більше, значить їх десь беруть, якусь ковдру перетягують, десь фланги оголюють. Це так?

— Звичайно. Стягують із тих регіонів, із тих районів і областей, де більш стабільна оперативна обстановка, і там немає такої інформації.

А раптом там щось виникне в цей час?

— І звичайно, задіюють ті резервні підрозділи НГУ, які в звичайний час в звичному режимі це є строкові службовці, які просто займаються навчанням в звичному режимі, а так їх залучають. Звичайно, погана практика, коли, грубо кажучи, стягують додаткові сили з інших регіонів, це відволікає особовий склад, десь послаблюються території, десь відволікається особовий склад від виконання постійної роботи, наприклад, це і дільничні інспектори, і слідчі підрозділи. Тобто десь робота посилюється, а десь вона, умовно кажучи, завалюється.

Як би ви на сьогодні оцінили роботу правоохоронної системи?

— Кажуть, що найлегше критикувати. Але враховуючи досвід і дивлячись на реалії, то дуже сумно, тому що найкращу оцінку відчуває кожен громадянин, як він спокійно живе, ходить вулицями, як оберігається його майно і як правоохоронні органи реагують, в даному випадку поліція, на будь-які повідомлення про події, злочини. Сумно, але статистика свідчить про те, що злочинність зростає, тобто реформування мабуть йде не в тому напрямку. І громадяни не відчувають себе спокійно, на вулицях, в помешканнях, в транспортних засобах, і час, який пройшов, говорить про те, що на нашу думку, тих людей, які служили раніше в правоохоронних органах і зараз займають активну життєву позицію, мабуть реформування з самого початку пішло не тим шляхом. Воно не шляхом реформування, а грубо кажучи, розформування.

Як реформується МВС, як треба було б, на вашу думку?

— Насамперед, ще раз підкреслюю, що реформувати потрібно було не тільки міліцію, поліцію, а всі правоохоронні органи. На нашу думку, неправильно була проведена переатестація, тому що, за статистикою, майже 80% тих, хто раніше служили, знову залишились при поліції, тільки змінили форму. 80% залишились, але у 20% потрапили ті принципові, на нашу думку, не всі, але частина професіоналів, яких ми називаємо співробітники карного розшуку, інших оперативних служб, які розкривали злочини, але з тих чи інших причин не змогли пройти цю переатестацію. Але з тих 80%, вони всі залишились на зарплаті чотири-п’ять тисяч гривень. Молодим поліцейським новим, які називаються "патрульна поліція", вони отримали вісім тисяч гривень з самого початку, і велика частина цих професіоналів просто звільнилась, бо вона більшість була офіцерів, а не на патрульну службу саме сержантський склад, вони побачили, що отримують менше, вони почали активно звільнятись. Більше того, нині та ж патрульна поліція навіть в місті Києві вже має більше 20% некомплекту, тобто люди, розчарувавшись, молоді поліцейські почали звільнятись, тому що їх очікування не оправдались… Майже 20% зараз є вакансій, коли спочатку, згадайте, було п’ять-шість — на одне місце, тобто молоді люди прийшли, не маючи досвіду, вони зрозуміли, що служба поліцейського дуже складна, період селфі закінчився, почались трудові будні.

Так от, зарплата — це проблема держави, що офіційна зарплата була чотири-чотири з половиною тисячі, друга половина – це була премія, тобто керівники визначались, чи доплачувати, чи не доплачувати другу частину. Наступне: соціальний пакет, захист працівника поліції, де він буде жити. Як правило, в місті Києві це всі ті, хто приїжджає, вони несуть службу, треба думати про гуртожитки, яких немає, треба думати про влаштування їхніх родин, якщо вони сімейні.

А ресурс де брати?

— А ресурс, звичайно, ті, хто реформували, повинні за прикладом тієї ж Німеччини, я вже не кажу США це все там враховується однозначно. Наступне: реформування спецпідрозділів. Реформували «Беркут», які себе використали, реформували УБОЗ, а взамін не запропонували ефективної моделі підрозділів, які борються з організованою злочинністю. Наступне: почали на так званій конкурсній основі призначати керівників місцевих поліцій, які до цього не мали досвіду керівної роботи, і таким чином це професійне саме ядро середньої ланки було знищене.

Узагалі законодавство було змінено таким чином, що поліція не стала правонаступником міліції, а це позбавило пенсіонерів, колишніх працівників міліції підвищеної пенсії, які отримують ті поліцейські, які зараз звільняються, ідуть.

Якщо він працівник органу внутрішніх справ, чому він позбавляється пенсії? Зараз вирішується це питання зі стажем і т.п.

— Ні, не вирішується. Поки що воно обговорюється, і ця 300-тисячна армія пенсіонерів залишились ображені на державу.

Вони не отримують пенсію?

— Звичайно, що ні. Вони отримують ту, стару пенсію, а ті, хто звільнились вже в період реформування з тієї самої посади, вони отримують пенсію в декілька раз більшу, і зараз профспілки МВС, інші громадські організації захищають цих людей, які залишені на вулиці. У середньому колишній начальник райвідділу, який звільнився до 2013 року з вислугою 25 років отримує п’ять тисяч, чотири з половиною, а той, хто звільнився 2014-2015 з такої посади з такою ж вислугою отримує вісім тисяч гривень.

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Обіцяють, що в найближчий час буде внесений відповідний законопроект про індексацію пенсій саме для міліціонерів. Які ваші очікування?

— Є великі очікування, але немає коштів. Держава не має таких грошей, щоб додатково виділити Пенсійному фонду.

Реформа працює в 30 містах – це обласні центри і великі міста. А в інших містах що залишилось? Просто вивіску змінили?

— Закінчились гроші на реформування, які виділяли, ми знаємо, наші донори – США. Гроші закінчились, реформатори поїхали, а проблеми залишились в нас. Там не існує дорожньо-патрульної служби, її ліквідували вже декілька років.

Її обов’язки переклали на патрульну поліцію.

— Ще не переклали. Тобто дорожній рух на сьогоднішній день не має права згідно чинного законодавства контролювати ніхто. Більше того, ми знаємо, що в державі немає жодного офіційного приладу, який має право вимірювати швидкість. Тобто тут можна зрозуміти поліцейських, які нібито відповідають за аварійність, але, крім знаків і розмітки, вони більше нічого не контролюють. А рівень злочинності на дорогах, дорожньо-транспортних пригод зростає і хотілось би, щоб міністерство більш сміливіше називало цифри для того, щоб суспільство розуміло, наскільки це складно.

Наша країна — перша в Європі за смертністю на дорогах, тут варто виокремлювати декілька факторів. Зокрема, це стосується і доріг, це стосується того, що водії і напідпитку і багато інших випадків. Як тут правоохоронці можуть покращити цю ситуацію?

— Тут завдання цілому уряду, державі. Тобто потрібно насамперед зменшити вплив людського фактору на контроль за дорожнім рухом і використати те, про що обіцяв міністр Аваков вже декілька років тому — встановити камери відеоспостереження, і таким чином кожен так, як це робиться в Європі – змінити законодавство, і ми будемо чітко знати, якщо зафіксували мій номер автомобіля, мене, і я порушив і перевищив швидкість, будь ласка, чітко треба сплачувати штрафи, чим поповнювати казну.

Більш ніж 10 тисяч убивств в Україні залишаються нерозкритими. Про це раніше заявив Юрій Луценко. Як можна поліпшити цю статистику і що можна зробити?

— Насамперед, залучивши професіоналів, створивши їм умови і систему того, що кожен має відповідати за результат. Найстрашніше, що особливо тяжкі і тяжкі злочини нині в державі не розкриваються. Відсоток розкриття низький. Я підтримую Луценка, він має моральне право і знає, чому він критикує, тому що двічі він був міністром внутрішніх справ, і знає, як укривали злочини, як укривали від реєстрації, як їх розкривали. І він знає, що є можливість цю статистику покращити. Але питати з керівника районного відділу поліції, обласного, тоді кожне вбивство було на контролі.

Юрій Віталійович в цьому питанні правий, і потрібно говорити, не укривати статистику, так як ми говорили про заступника міністра Ярового, що він каже, що все гаразд. Тільки таким чином, не перетягуючи ковдру з відомства у відомство — питати всі. Всі відповідають. І Генпрокуратура, як орган, який здійснює і в тому числі контроль за слідством, поліція, інші правоохоронні органи, для того тут і відповідальність судів, щоб кожен злочин був на контролі. Але МВС, Нацполіція, ще має займатися профілактикою, попередженням скоєння злочинів, а не тільки тішитися тими статистичними даними розкриття.

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Відділи профілактики в органах, у структурі МВС потроху або скорочуються, або переформатовуються. З чим це пов’язано?

— Цілком вірно. Дуже сумно, але я скажу правду, яку не кажуть всі керівники правоохоронних органів: закінчилися гроші іноземних донорів для проведення реформування.

Відкриваються відділи переговорників, відділи контролю за корупцією в міністерстві, тобто відділи відкриваються. Якщо не брати кошти, то хто буде виконувати саме ці обов'язки?

— Будуть шляхом зміни функціональних обов'язків — скорочують одні підрозділи, створюють нові.

Хто буде виконувати ці обов'язки профілактики?

— Ще рік-півтора тому я чув з вуст керівників МВС, що ці функції будуть виконувати колишні працівники ДАЇ. Тих, яких не скоротили, їх назвали профілактичними.

Формують нову структуру?

— Нову структуру формують, я не почув і не побачив у всіх матеріалах, які є у вільному доступі, яким чином ці профілактичні підрозділи будуть формуватися. Хоча я вважаю, бо мав честь два роки очолювати в міністерстві департамент кримінальної міліції у справах дітей, що і цю службу, на жаль, розформували частково, що на ці речі профілактики потрібно звертати більшу увагу. І це є приклад і наших європейських партнерів, і США, там це питання профілактики є завжди на першому місці. Це навчання діток від дошкільних закладів, у школах, у вишах, всюди там звертається увага на профілактику.

Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире Голоса Столицы заявил о том, что разговоры о нападениях на Лавру на 14 октября — не имеют под собой оснований, а против провокаторов полиция будет действовать жестко.

В свою очередь, эксперт в сфере безопасности Виктор Ягун подчеркнул, что задача правоохранительных органов не запугивать людей, а предупреждать, но никто не может запретить украинцам участвовать в патриотических маршах.