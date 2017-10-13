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    Портнов: врагов режима власть "закрывает", а своих – покрывает

    Тема:

    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны (390)

    (обновлено: )5910
    Сегодняшних врагов режима и властей фактически содержат под стражей, определяют меры пресечения в сотни миллионов, а "своим людям" спускают домашним арестом, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения замминистра обороны Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста. Судья Владлена Лазаренко отказала в удовлетворении ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения для Павловского в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 75 млн грн.

    Заместитель министра обороны Игорь Павловский, которого подозревают в растрате 149 млн грн бюджетных средств, и судья Владлена Лазаренко во время заседания Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения Павловскому.
    УНИАН
    Тренд дня. Преступление и наказание: "врагам" - миллионные залоги, "своим" - домашний арест

    Согласно постановлению суда, в течение двух месяцев Павловский должен постоянно находиться по месту жительства в Житомире. Также его обязали по первому вызову прибывать к следователю, прокурору, следователю-судье, а также воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному уголовному производству. Он также сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выезд за пределы территории Украины. Срок действия этого постановления – до 10 декабря текущего года.

    Павловского освободили из-под стражи в зале суда.

    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
    Коррупция в Минобороны. Главные подозреваемые уже сбежали - Вакаров

    Юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов призвал обратить внимание на тенденцию.

    "Врагам режима определяют меры пресечения в сотни миллионов, превращая их в фактическое содержание под стражей, а подконтрольным себе ворам — домашний арест. Сегодня президентской команде в очередной раз удалось защитить своих мародёров из Министерства обороны и продемонстрировать, что у них всё ещё есть подконтрольный судебный ресурс и они могут защитить своих партнёров по хищениям государственных средств и активов", – сообщил Портнов на своей странице в Facebook. 

    В целом, это был совокупный перфоманс оборонной, судебной и правоохранительной реформ, заявил юрист.

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, в среду Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны.

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    Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях. Он также подтвердил, что речь идет о задержанном замминистра обороны Игоре Павловском.

    Президент Петр Порошенко потребовал, чтобы расследование дела о коррупции против замминистра обороны Игоря Павловского прошло в кратчайшие сроки.

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