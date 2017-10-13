Портнов: врагов режима власть "закрывает", а своих – покрывает

РИА Новости Украина

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения замминистра обороны Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста. Судья Владлена Лазаренко отказала в удовлетворении ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения для Павловского в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 75 млн грн.

Согласно постановлению суда, в течение двух месяцев Павловский должен постоянно находиться по месту жительства в Житомире. Также его обязали по первому вызову прибывать к следователю, прокурору, следователю-судье, а также воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному уголовному производству. Он также сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выезд за пределы территории Украины. Срок действия этого постановления – до 10 декабря текущего года.

Павловского освободили из-под стражи в зале суда.

Юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов призвал обратить внимание на тенденцию.

"Врагам режима определяют меры пресечения в сотни миллионов, превращая их в фактическое содержание под стражей, а подконтрольным себе ворам — домашний арест. Сегодня президентской команде в очередной раз удалось защитить своих мародёров из Министерства обороны и продемонстрировать, что у них всё ещё есть подконтрольный судебный ресурс и они могут защитить своих партнёров по хищениям государственных средств и активов", – сообщил Портнов на своей странице в Facebook.

В целом, это был совокупный перфоманс оборонной, судебной и правоохранительной реформ, заявил юрист.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, в среду Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны.

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Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях. Он также подтвердил, что речь идет о задержанном замминистра обороны Игоре Павловском.

Президент Петр Порошенко потребовал, чтобы расследование дела о коррупции против замминистра обороны Игоря Павловского прошло в кратчайшие сроки.