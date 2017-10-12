Эксперт о мониторинге банками средств своего клиента

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

На протяжении почти полугода финучреждение должно интересоваться источниками поступления денег, которые клиенты приносят в банк. Например, в случае выявления банком операций, которые не соответствуют финансовому положению клиента, банк устанавливает высокий уровень риска данного клиента.

Это говорит о том, что клиент хочет легализовать уголовный доход или финансировать терроризм, а значит банк может отказаться от проведения операции. Последствия введения таких мер можно оценить двояко. С одной стороны, повышение прозрачности — это необходимый шаг. С другой стороны, своими попытками выведать происхождение средств, банк может запросто отпугнуть даже самого лояльного клиента.

Требование предоставить информацию о происхождении средств прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Какова ваша позиция по этому поводу? Такая прозрачность финансовых потоков сейчас необходима?

— Если вернуться на двадцать лет назад, когда Украина только входила в международное банковское сообщество, то у нас деньги так проходили в Украине, что практически все мировые жулики руки потирали и использовали Украину как транзитера для отмывания денежных средств. В результате этого, международные финансовые институции наложили санкции на Украину, которые по большому счету вывели украинские банки из международного рынка валютных оборотов. И тогда, конечно, Украина начала принимать те правила, которые установлены в мире. Поэтому и сегодняшние телодвижения тоже находятся в плоскости приведения законодательства и правил игры, которые есть в мире, к украинским реалиям.

То есть прозрачность банковской системы и происхождение доходов в приоритете?

— Естественно, с одной стороны мы же понимаем, что международный терроризм, торговля оружием, они все любят использовать черные, серые схемы. Для того, чтобы их не было, необходимо четко установить правила игры и показывать где ты взял эти деньги. Нужно понимать, что для нашего населения сумма в 150 тысяч гривен это по большому счету достаточно большая сумма и 90% всех вкладчиков банков находятся в плоскости 150 тысяч гривен. Тогда эти суммы не нужно подтверждать документально, где ты взял эти деньги. Сегодня НБУ рассматривает вопрос поднятия этой планки до 300 тысяч. А все что выше 150 тысяч, здесь уже действительно нужно предоставлять подтверждающие документы.

Какие потенциально суммы могут попасть под этот финмониторинг?

— Однозначно все, что выше 150 тысяч гривен должно подвергаться финмониторингу. Именно либо это получили потверждающие документы, не более того, есть документ, подложили, справки какие-то там, зарплаты, или документы наследства, или что-то еще. И все. И если у тебя есть эта сумма и ты не можешь подтвердить источник её дохода, то конечно, банк обязан отказаться от этой сделки.

На каком этапе могут возникнуть такие вопросы?

— Только на этапе денежных средств в банк. Либо тебе на счета приходит какая-то сумма свыше 150 тысяч гривен, либо ты приносишь в банк, на депозит кладешь свыше 150 тысяч гривен. Все эти деньги подлежат финансовому мониторингу.

Просто раньше возникала информация о том, что банк может отказать в проведении операции на этапе перевода денег, не внесения.

— Я скажу так, что вопрос перевода находится на вторичном уровне. Это вопрос, по большому счету, если у тебя уже деньги легальные, они находятся в банке, ты их подтвердил, что они нормальные, то плати эти деньги куда хочешь, в этой ситуации банк уже не мониторит эту ситуацию. А вот деньги, которые приходят в банк, вот здесь этот вопрос усиления мониторинга.

Какие документы банк может требовать для подтверждения доходов?

— Вы приносите справку, что у вас доход составлял в течение пяти лет некую сумму денег и это заверено печатью предприятия. Либо вы пошли в налоговую инспекцию и взяли справку о доходах, которые у вас есть. Налоговая такие справки предоставляет. Предоставили, что вы получили доход, заплатили налоги и, пожалуйста, возьмите деньги, зачислите на счет или на депозит. То есть, в данной ситуации тут мы говорим о легальности. Вы продали свою квартиру. У вас есть документы о купле-продаже, заверенные нотариально. Вы нашли клад. Но клад вы тоже должны легализовать. Эти нормы хороши и правильны, но, к сожалению, мы же понимаем, что судя по тем декларациям, которые у нас власть имущие заполняли, то у нас, к сожалению, достаточно хорошая законодательная база. У нас достаточно современные правила игры. Но у нас абсолютно недостаточная общая ответственность перед законодательством. С этим нужно бороться. Тогда будет как-то более или менее нормально.

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Некоторые банки могут относиться к клиентам мягче?

— Нет, с тех так называемых банкопадов, более ста банков были выведены с рынка. Часть банков была выведена с рынка не потому, что у них финансовое состояние было плохое, а именно за нарушение финмониторинга. Это очень жесткая норма и она достаточно драконовская. Поэтому банки с этими вещами не играют. Это чревато вплоть до ликвидации банка.

К слову, до конца текущего года Украина должна выплатить внешним кредиторам около 2,5 миллиардов долларов. При этом экономист Игорь Полховский считает, что учитывая поведение Верховной Рады и отсутствие жесткой позиции у президента, скорее всего, требования МВФ не будут выполнены, соответственно, до Нового года рассчитывать на очередной транш не стоит.