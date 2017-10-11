Портнов: в деле Вороненкова власти стыдно сказать правду

РИА Новости Украина

Генпрокурор Юрий Луценко заявил в понедельник о раскрытии убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. По версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

Напомним, из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. Однако уже 23 марта Вороненков был убит в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. Следствию удалось задержать двух подозреваемых в причастности к организации убийства, еще двое объявлены в розыск.

Луценко заявил, что в ходе расследования резонансного убийства следствие установило всех исполнителей и организаторов преступления, а дело направлено на рассмотрение в суд.

Юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов сообщил, что прочитал все противоречивые заявления по делу об убийстве Вороненкова: "бывший муж, ФСБ, Янукович, важный свидетель, секретные показания, международные суды, кони, люди…"

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"Так и не понял — убили, потому что важный свидетель против Януковича и России или потому что бывший муж из личных соображений. Мое ощущение — нет никакого ФСБ и не был он ни в каком процессе никаким свидетелем. В международных судах вообще нет ни одного производства, предполагающего чьи-то свидетельские показания, тем более Вороненкова", — отметил юрист.

В то же время Портнов считает, что дело действительно раскрыто.

"Но лишь в части украинских патриотов, которые совершили это умышленное убийство. В этом, конечно, стыдно признаться, потому что опять придётся надеть себе на голову и слушать про свой Майдан, революцию, достоинство, патриотов, активистов и европейские ценности", — подытожил эксперт.