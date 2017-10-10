Одарченко: политиков больше заботит собственный имидж, чем ситуация в стране

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Ряд политических партий и движений подписали Меморандум о сотрудничестве и анонсировали масштабный всеукраинский митинг на 17 октября. В частности, документ о совместных действиях подписали общественное движение "Честно", партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили", ВО "Свобода", "Самопомич", общественное движение "Хвиля", "Автомайдан" и другие.

Как сообщил координатор общественного движения "Честно" Николай Выговский, сотрудничество предусматривает поддержку трех ключевых решений: введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам, отмену депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда.

Что касается запланированного на 17 октября всеукраинского митинга, то его организаторы уверяют, что акция будет мирная, пройдет на площади Конституции у здания парламента в Киеве, а также во всех крупных областных центрах Украины.

Насколько перспективным может оказаться новое разноплановое политическое образование, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала политтехнолог Екатерина Одарченко.

Екатерина Одарченко, facebook Политтехнолог Екатерина Одарченко

(текст публикуется на языке оригинала)

Що являє собою Меморандум про співпрацю, підписаний представниками політичних партій та громадських організацій, це — ситуативний союз чи намагання створити постійний політичний альянс?

— Я гадаю, що саме в такій конфігурації це — ситуативний союз, тому що є потенціал лідерів в кожній з цій організацій. Абсолютно очевидно, що є потенціал і в Сергія Лещенка, і в Мустафи Найєма, є потенціал і в тих лідерів, які виходять з руху "Чесно", з інших невеликих і поки що до кінця не сформованих політичних сил, тому що структури немає, але є певні яскраві лідери так само, як і в "Русі нових сил" є Давід Сакварелідзе, Михайло Саакашвілі, але немає чіткої партійної структури, яка була б схожа на деяку системну роботу. Але нинішні вимоги, які, безумовно, є популярними, як зняття депутатської недоторканності – це є популярною серед виборців думкою, з цим пов’язують настання певних позитивних змін в якості політики. Хоча насправді ми розуміємо, що у всіх розвинених демократіях є недоторканність, і це питання скоріше актуалізується штучно. Тому говорити про те, що потім вони будуть заявляти про створення спільної політичної сили, це просто нереалістично, виходячи з особистих амбіцій даних лідерів.

По-третє, такий альянс не має абсолютно чіткого широкого потенціалу, бо в Саакашвілі — як найбільш відомого лідера — уже електоральний потенціал не 14%, а максимум три. Власне, що є в межах похибки, підтримка залишається в подібних політичних сил в центральній Україні, в Києві, але аби мати потенціал для всієї країни, тут варто долучати більш старших людей, більш зважених, більш зрозумілих, в тому числі з реального сектору економіки. Таких лідерів немає, а об’єднання, припустимо, з Анатолієм Гриценком – це теж не є пасіонарна політична сила, бо при всій любові 2% електорату до Гриценка, в нього немає саме цієї долі пасіонарності і також можливості працювати як командний гравець. Тому це є спроба, це є цікава заявка, це є спроба знайти нових лідерів по Україні, нових інвесторів до подібної політичної сили, але ми не зможемо побачити цю політичну силу завтра, це я вам говорю абсолютно точно.

Наскільки створене об'єднання політичних сил життєздатне у заявлених задачах?

— Це все — меседжи, а чи можливе зняття депутатської недоторканості? Можливі акції, можливі, на жаль, провокації з цього приводу, але це — відволікання громадської свідомості від суттєвих змін, припустимо, від тих змін, які передбачають реальне реформування. Це сумно та нецікаво говорити про реформування галузей. Це є нецікаво, це неемоційний меседж, хоча всі, хто розуміє, як будується аналітика політики в класичному варіанті, вони розуміють, що ці документи — необхідні. З точки зору довгостроковості ці меседжи теж не спрацюють, тому що не будуть голосувати виборці за політичну силу, яка стоїть виключно на таких вузьких питаннях, тобто не пропонуючи чітке бачення нової держави, чітке бачення державної стратегії. Тому це все є недоопрацювання.

Такі акції є деяким фальш-стартом, і ви бачите, що за відсутності системної роботи той потенціал, який мав Саакашвілі, він, по суті, згорів, тому що не трансформувався в системний політичний менеджмент. І ця ситуація характерна для багатьох людей, які роблять суттєві дослідження, які не організовують нормальну роботу партійної машини, які недостатньо системно залучають актив до своєї роботи. Цей потенціал згорає, а потенціал залишають ті політичні сили, які працюють системно, але не продукують нових змістів, припустимо, Опоблок. Він працює системно, з партійною структурою, але ця політична сила не продукує певних нових змістів, нової якості державного управління, але, тим паче, має свою досить потужну електоральну базу і ресурс всередині. Тобто мета нової політичної сили, якою б вона не була, для якісно нової України – це системна пропозиція для України, якою вона має бути, на якій ідеології заснована, яка економічна модель і аргументація абсолютно чіткими документами, а не просто партійними програмами, які пишуться спеціалістами по комунікації.

Чи можна підписаний Меморандум та висунуті в ньому вимоги пов’язати із фактично розпочатою агітаційною кампанією?

— Виборча кампанія уже давно стартувала, на ринку політичного консультування замовлення на різні політичні послуги, які пов’язані з президентською виборчою кампанією, вже давно є, десь місяці чотири — точно. Тому виборча кампанія абсолютно чітко стартувала і вона реалізується, створюються також і технічні політичні проекти, які будуть обслуговувати тих або інших кандидатів, створюються політичні партії, які будуть підтягатись під рейтинг кандидатів у президенти, коли зрозуміло, що кандидат президентом не стане, але має потужний електоральний потенціал. Тому цей рух іде і його вже абсолютно чітко видно на ринку політичного консультування.

Що могло спонукати недержавні громадські організації різного спрямування — громадський рух "Чесно", Реанімаційний Пакет Реформ, "Центр протидії корупції" — розпочати діяльність в політичній площині?

— Ми маємо визнавати, що вони працюють поза політикою, але ні Ярослав Юрчишин, ні пан Найем, ні пан Лещенко, ні Світлана Заліщук ніколи не знаходились поза політикою, а знаходились безпосередньо в політиці. Громадський рух "Чесно", аналізуючи політику і пропонуючи деякі механізми контролю роботи політиків, вони теж не можуть знаходитись поза політикою. Саакашвілі, його робота — теж зрозумілі. Тому ті проекти, які мають бюджет, по суті, який виділяється західними партнерами на адвокацію або прозоре лобіювання певних законопроектів, припустимо, щодо впровадження більш правильних виборчих систем, більш чесних, вони можуть використовувати свої кошти, в тому числі, вільний час від роботи в проектних офісах на певні громадські прояви, тому що вони безпосередньо працюють в політиці. А інша частина людей, які підписались під цими заявами, вони мають безпосередньо абсолютно чітке розуміння своєї перспективи в публічній комунікації, в публічній політиці, і вони абсолютно чітко заявляють про бажання створювати політичні сили.

Просто питання методу створення цієї політичної сили, перемовин, відсутності великої долі ефективності на даному етапі – в цьому є факт внутрішній, технічний, якщо дивитись на це професійними очима. Але в них є абсолютно чіткі перспективи перейти на якісно новий рівень роботи, і вони — досить симпатичні як лідери, а також підходять під образ: у нас же в Україні бачать лідером людину досить конкретну, 35-45 років, яка безпосередньо також має громадську позицію. Тобто посиливши себе людьми з реального сектору, в них можуть бути абсолютно чіткі шанси.

Напомним, политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" выразил уверенность, что мелким политическим силам не удастся массово привлечь украинцев на акции протеста общеполитическими лозунгами, поскольку их волнуют более жизненные проблемы. При этом персону Михаила Саакашвили будут использовать как информационную бомбу.