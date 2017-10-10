Вкладчики украинских банков больше всех рискуют - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Уже почти полгода банки обязаны проверять происхождение средств своих вкладчиков. Есть перечень документов, которые банк может просить у клиента: декларация о доходах, об имуществе с отметками налоговой и их копии. Источники получения доходов это и зарплата, и доход от сдачи помещений, доход от депозитов, выигрыши в лотерею. Эти данные также нужно предоставлять банку.

Согласно решению НБУ, в случае если что-то не так, банк устанавливает высокий уровень риска данного клиента. Это говорит о том, что велика вероятность использования клиентом услуг банка для легализации уголовных доходов или финансирования терроризма, а, значит, банк может отказаться от проведения соответствующей операции.

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То, что банки обязали тщательнее проверять происхождение денег своих клиентов — может отпугивать потенциальных вкладчиков. Так считают эксперты. Поэтому, по мнению некоторых банкиров, финансовые учреждения, у которых есть проблемы с живыми деньгами, будут более формально подходить к обязанности по установлению происхождения средств.

Необходимость проверки происхождения средств банками прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, партнер адвокатской фирмы Goro legal Дмитрий Овсий.

Банки уже больше года обязаны проверять происхождение средств клиентов или только если суммы большие? Кто попадает под такие проверки?

— Банки действительно должны осуществлять такой мониторинг более длительный период, уже с мая этого года. И под мониторинг подпадают абсолютно все клиенты. Дело в том, что в мае этого года ввели немножко новый подход к работе с клиентами, так называемый ориентированный на риск подход. То есть, если человеку устанавливается высокий уровень риска, а он устанавливается в случае, если человек с негативной репутацией, в связи с предыдущей историей взаимоотношений с банком, если невозможно установить источник происхождения его средств, либо он является сомнительным, либо информация, которую предоставил клиент, вызывает у банка определенные опасения или сомнения в её достоверности. В этом случае устанавливается высокий риск в отношении клиента и ему может быть отказано вплоть до отказа в полном обслуживании в банке.

Есть ли какие-то четкие критерии по попаданию в поле ведения службы финмониторинга?

— Попадают абсолютно все операции банка. И если раньше это действительно осуществляла служба финмониторинга, которая могла быть представлена одним человеком, то сейчас ответственность за это возлагается непосредственно на исполнительный орган банка, который может делегировать это исключительно комитету, который является коллегиальным органом. То есть, мы видим, что количество лиц, ответственных за данную систему мониторинга увеличилось. Немного изменился сам подход. Немного изменился порядок осуществления этой деятельности и изменились даже внутренние документы, которые регламентированы порядком о проведении финмониторинга, а именно, изложили в мае в новой редакции анкеты, которые заполняют клиенты. Они теперь стали более подробны, расширены, но не без изъянов. Вот вы говорили, что некоторые банки могут подходить формально к этому вопросу, чтобы все-таки работать с клиентами, чтобы не ограничивать доступ некоторым клиентам к банковским услугам. Это происходит, потому что даже эти более суровые анкеты содержат такие пункты, как личные накопления клиента и приходя в банк для осуществления операций, иногда даже достаточно большой, можно просто поставить галочку, что данная сумма, несколько сот тысяч долларов, гривен, миллионов гривен, может быть происхождение путем накопления и банк не будет проверять, за какой период и с каких доходов вы накопили это.

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При какой сумме могут возникнуть уже вопросы при проведении операций?

— Выше 15 тысяч гривен.

А раньше было 150 тысяч?

— Это было немножко другое. Это было немножко не с финмониторингом связано. Это был более полный пакет документов, более глубокая идентификация клиента при операциях свыше 150. А здесь эта система мониторинга ориентированная на риск. Она не всегда даже известна клиенту. То есть, клиент может проводить операции, а эта система может идентифицировать их на любом из этапов, вплоть до того, что операция уже в процессе проведения. Клиент идентифицирован, потому что она не ограничивается на этапе установления отношений между банком и клиентом. Эта система будет действовать на протяжении установления отношений, на протяжении всего обслуживания клиента и банк обязан осуществлять постоянное изучение своего клиента. На самом деле, это давно является на Западе приемлемой практикой, нормальной, и открыть счет в европейском банке — достаточно непростая процедура и для физлица, и для юрлица. Нужно показать источник происхождения средств. Нужно пройти мониторинг в том числе репутационный. Будут изучать, что за клиент, какие у него были взаимоотношения, какая у него история, в том числе в публичной плоскости.

Есть какое-то понимание, кто из банков более сурово выполняет все требования НБУ в плане мониторинга всех операций, кто менее?

— Я думаю, что это обусловлено тем, что характерно для мониторинга со стороны НБУ, за деятельностью и надзором со стороны НБУ любых банков. Маленькие банки попадают под надзор НБУ более тщательно, потому что они могут стать следующей жертвой — назовем это так — введения временной администрации, в случае несоответствия определенных показателей, нарушения каких-то нормативов НБУ. Системообразующие банки, крупные банки, банки с иностранным капиталом, национальные банки, государственные банки, они под такой риск меньше подпадают, поэтому на самом деле маленькие банки осуществляют некоторые действия более тщательно, для того чтобы не дать НБУ возможности усомниться в том, что они все выполняют правильно. С другой стороны, у них действительно ограниченный доступ к капиталу, поэтому они находятся в группе риска, за которой и смотрят более тщательно, но и которые иногда более лояльно и более охотно идут на какие-то просьбы клиента и где-то идут на поблажки в этой системе мониторинга.

Какая ответственность сейчас грозит человеку за сокрытие доходов? Сложно доказать что этот доход был законным или незаконным?

— Если будет доказано, что человек с этого дохода, который он получил, не были оплачены налоги, то речь идет об уклонении от уплаты налогов. Я не думаю, что будет популярной ответственность в форме финансирования или сопричастности к финансированию терроризма, хотя на самом деле данный мониторинг тоже включает в себя и это. Есть еще целый закон, целый пласт законодательства, направленный против легализации доходов, полученных незаконным путем. Там специальный закон также предусматривает специальную ответственность. Но мне кажется, что все-таки основное будет для большинства граждан, возможность, если не сопоставимы доходы и расходы, то возможные проверки налоговой службой.

К слову, до конца текущего года Украина должна выплатить внешним кредиторам около 2,5 миллиардов долларов. При этом экономист Игорь Полховский считает, что учитывая поведение Верховной Рады и отсутствие жесткой позиции у президента, скорее всего, требования МВФ не будут выполнены, соответственно, до Нового года рассчитывать на очередной транш не стоит.