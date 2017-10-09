Доротич: силовики на ручном управлении власти

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Применение спецназа во время обысков предприятий отныне допускается только в исключительных случаях. Соответствующее распоряжение поступило от генпрокурора Юрия Луценко. Он подписал это распоряжение о недопущении нарушений прав субъектов хозяйствования.

В нем как раз и сказано, что нужно согласовывать с руководителями правоохранительных органов порядок проведения отдельных следственных и процессуальных действий с привлечением спецназа.

Обыски должны обязательно фиксироваться на видео, а при проведении обысков силовики должны обеспечить безусловный допуск адвокатов к проведению этого следственного действия.

Также ограничено временное изъятие прокурорами компьютерной техники, мобильных средств связи, других устройств и носителей для накопления и обработки электронной информации.

Что это все изменит для предпринимателей, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос столицы председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(текст публикуется на языке оригинала)

В чому нововведення?

— Повинна проводитись, але є випадки, коли за дивних обставин вона чомусь не проводиться.

Адвокатів також повинні допускати?

— Так само повинні, але теж не завжди допускають. Вкрай важко адвокатам попасти. Просто не допускають, відео щодо таких фактів зловживань силовиками у відкритому доступі.

А про кількість такої кількості зловживань?

— Почнемо з самого головного. Я дуже хотів би, щоб все ж таки наша влада діяла б у законний спосіб і щоб тиску на бізнес, тиску на підприємців у незаконний спосіб не відбувалось. Давайте подивимося в джерело першопроблеми. Проблема в тому, що у нас силові органи не виконують законодавство і, на жаль, останнє розпорядження Луценка є ще раз підтвердженням тому, що у нас не діє закон, а діє ручне керування. Тому що він дав відповідний лист-орієнтування, зауважте. Це не ініційований провладною фракцією законопроект. Це навіть не постанова Кабміну. Це лист-орієнтування генпрокурора. Цей лист-орієнтування можна скасувати іншим листом. Можна звернути увагу, а, зважаючи на вакханалію наших органів, зокрема, територіальних підрозділів, які дуже часто роблять те, що не співпадає з директивами центрального органу, то малоймовірно, що хтось з місцевих прокурорів буде звертати на цей лист-орієнтування увагу. Цим листом-орієнтуванням, навпаки, узаконюється дія, залучення спецпідрозділів до підприємців, які, на мою думку, не вчинили якогось тяжкого злочину, але де-факто щодо визначень нашого законодавства, зокрема, кримінальним тяжким злочином вважається злочин, який стосується правопорушення, щодо якого може бути стягнення до 425 тисяч гривень.

Я нагадаю всім, що у нас вступили в силу зміни щодо штрафів. Тобто щодо порушення охорони праці та там найбільший штраф є 320 тисяч гривень за недопуск до перевірки на суб'єкт господарювання контролюючих органів. Відповідно, за цей недопуск, я так розумію, що тепер відповідно до цього листа-розпорядження можна буде залучати підрозділ і брати штурмом підприємство. Якщо, наприклад, перевірка відповідно до чинного законодавства зараз прописана в законодавстві, тоді може відбуватись в нічний час, позаробочий час, вихідні дні. Прийшла перевірка, на підприємстві, не виявилось керівника або керівника немає, ми вас не пустимо. Тоді вже визивається спецпідрозділ спецназу, береться штурмом підприємство. Якщо такий спосіб ми розглядаємо як полегшення бізнесу у захисті його прав та інтересів, то, напевно, так воно і є на думку прокурора. Але, мені здається, що це трактування щодо тяжких і нетяжких злочинів не зовсім відповідає, тому що воно не кореспондується з чинними положеннями Кримінального кодексу. Під тяжкі злочини підпадають такі навіть справи. І коли прийдуть, не виявиться керівника та будуть штурмом брати підприємство.

Це те, що написано в цьому листі?

— Абсолютно правильно. Там генпрокурор зазначав, що виключення можуть стосуватись лише проваджень щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. І в разі наявного фізичного опору проведення слідчо-розшукової дії чи іншим чином унеможливлення її проведення. Це означає, я ще раз кажу, штраф до 425 тисяч гривень. Це є тяжке правопорушення, по якому може бути кримінальне провадження. В такий спосіб підприємці наражаються на цей лист-орієнтування, виданий генпрокурором, який в якійсь мірі навіть зобов'язує за умови тяжкого злочину залучати спецпідрозділи. І найбільш погано, що в законодавстві немає чітко врегульованого правила, коли мають долучатись силові спецпідрозділи. Я можу констатувати, що я не знаю, коли підприємці зі зброєю захищали б своє майно, яке досить часто нищиться, зокрема, і владними структурами чи чинили якийсь супротив. Натомість масові акції по Україні, коли спецпідрозділи у повній бойовій готовності, усій амуніції штурмують підприємства, розбивають двері, нищать майно, вилучаючи, в тому числі, і комп'ютерну техніку. Сподіваюсь, що не буде вилучатись. Дуже хочу на це не сподіватися і не допускають адвокатів. Це врегульовувати треба на законодавчому рівні. Правильно було б прописати дуже однозначні норми в чинному законодавстві та найголовніше, щоб їх дотримувались, тому що, на жаль, прописуючи законодавчі норми, влада сама ж їх порушує.

У законодавстві зараз не прописано, за яких умов необхідно додатково?

— Абсолютно вірно. Чіткої процедури залучення силових підрозділів з чіткими рамками не прописано. Так само, як і немає відповідальності кримінальної за недопущення адвоката, жорсткої відповідальності, так само, як немає жорсткої відповідальності за проведення відеозйомки. Вона повинна бути зроблена, але якщо не зроблена, то притягнути до відповідальності цього, скажімо так, очільника чи виконавця державної структури, яка провела зазначений, практично неможливо, а якщо і притягнемо, то відповідальності ніякої не буде.

Є статистика таких злочинів за останній рік?

— Загальної статистики, на жаль, у нас немає. Вона ніде не оприлюднюється.

Які це підприємства?

— Це малий та середній бізнес. По одному випадку ми навіть намагались достукатись до генпрокурора. Він відреагував на мій допис в місті Ірпінь, коли силовики вилучили техніку всупереч рішенню суду та заборон. Просто в силовий спосіб приїхали, забрали будівельну техніку та так до сих пір офіційної відповіді ми від прокурора не отримали. Ми були вимушені позиватись. Дуже довгі були судові розгляди та через суд тільки домоглись повернення техніки. Відшкодування збитків підприємцю чи покарання винних, про це навіть не йде мова.

Цю техніку, окрім документації, вилучають також.

— Абсолютно вірно. Система недосконала. Тобто держава у вигляді силових структур може самовільно чинити будь-який силовий тиск, вилучати майно, а підприємець вимушений його оскаржувати в судовому порядку. Вже по інстанціях подавати скарги. Це взагалі з ніг на голову, тому що повинно бути рівнозначно. Якщо підприємець оскаржує через суд, то і влада чи держава повинна була б накладати санкції тільки за рішенням суду. У нас відбувається все навпаки: спочатку йдуть санкції, вилучається та нищиться майно. Навіть подекуди проводиться затримання підприємців, а потім підприємець повинен у судовому порядку чи в інший спосіб якось виправдовуватись, що він не злочинець. Тобто презумпція невинуватості, на жаль, у нас в державі не працює.

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Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук заявил, что реформа полиции в Украине полностью провалилась. Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой сказал в эфире радиостанции Голос столицы, что реформа полиции привела к катастрофическим последствиям.