АЗС тоже ждут снижения цен на топливо - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Цены на заправках всю неделю продолжают расти. За последние несколько дней цены на бензин и на дизтопливо выросли на 30-50 копеек за литр. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Вместе с тем, в Украине ощущается дефицит автогаза. Эксперты обещали ощутимое снижение цен во второй половине сентября, однако до уровня начала резкого подорожания цены так и не вернулись.

Политику цен на топливо проанализировал в эфире радиостанции Голос столицы директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Чем вызвано повышение цен на бензин и на дизельное топливо?

— На самом деле мы видим, что основной потенциал роста был реализован еще в сентябре и сейчас в основном тот рост, о котором вы говорите, это просто синхронизация по рынку. То есть новые уровни были заданы еще в сентябре, а сейчас просто рынок и региональные сети потихонечку к нему подтягиваются. То есть нового роста мы не видим в плане, как была та планка в 27, 99 максимальная цена, она уже стоит две недели, и она не повышается.

Что заставило эту планку поднять?

— За последние два месяца евро укрепился более чем на одну гривну. Доллар укрепился более чем на 50 копеек. В структуре цены это добавило порядка 50-60 копеек в себестоимости топлива. На 50-60 долларов выросли мировые цены на нефть, нефтепродукты. Это добавило в цене порядка 1,20 за литр. То есть суммарно только эти факторы дали в цене дополнительно порядка 1,7 гривны.

Почему так получается, что когда нефть дорожает на международном рынке, у нас автозаправки очень быстро на это реагируют, а когда нефть дешевеет, нет реакции и снижения цен на бензин?

— На самом деле это такое распространенное заблуждение. Потому что когда цены дешевеют, о них никто не пишет. А когда цены идут вверх, тогда все об этом говорят.

Но это видят водители, которые каждый день заезжают на автозаправки.

— Лучший пример — это сжиженный газ. То есть цены на него улетели в августе до 16 гривен за литр, даже выше. Сегодня эта цена — 12,50. То есть когда успокоился, когда были налажены поставки, когда упала цена на внешнем рынке, все вернулось на свои круги. Поэтому этот рынок работает как в одном направлении, так и во втором.

Может ли быть такое, что цены вернут назад?

— Как только появятся для этого предпосылки, это будет сделано. Почему? Все просто. Никто не заинтересован торговать дорого. Когда ты продаешь дорого, у тебя никто не покупает. Объемы реализации падают. Поэтому любая возможность понизить цены, чтобы сделать доступнее этот товар, она используется. Заправочная станция зарабатывает одинаковую наценку как на ценах 28 гривен за литр, так и на ценах 25 гривен за литр. Конечно, выгоднее продавать по 25, потому что по 25 больше купят людей. И это очень простая логика бизнесовая, ее трудно многим понять. То есть рынок хочет, чтобы было дешево, потому что когда дешево, люди покупают, а когда дорого, не покупают.

Почему говорят о цене в 12,50 в Киеве, если по факту она - 13.29?

— В Киеве — 13,29, за Киевом — 12,50. Пожалуйста, выезжайте. Вчера только был, поэтому почему 13,29? Потому что в Киеве мы видим, что, вернее, в области, это зачистка рынка, которая произошла от нелегалов в мае, эти компании выехали за пределы Киева и теперь не платят налоги там. А здесь те, кто остался, это компании цивилизованные, то есть это цена полностью со всеми налогами, со всеми сборами. Поэтому цена такая — 50-70 копеек, до гривны, так было и в Киеве до того, как были нелегалы. То есть нелегальные заправки торговали на гривну дешевле. Сейчас они торгуют в Киевской области по таким ценам.

Эксперты говорят о том, что фактически газ выгоден, пока он не превышает планки в 50% от стоимости литра 95 бензина. Стоит ли ожидать, что у нас будет не столько снижение цены на газ, сколько повышение цены на бензин, чтобы сохранить планку в 50%?

— Любое повышение цен на бензин, на дизельное топливо, на сжиженный газ связано только с двумя факторами. Это мировой рынок энергоресурсов, и это курс валют. Все остальное — попытки любые каким-то образом искусственно эти соотношения трансформировать, они не будут иметь успеха. То есть против рынка просто ты не пойдешь. И по газу мы видим, что цена откатилась, но как вы заметили, не вернулась обратно. Она и не может туда вернутся, потому что у нас курс евро вырос больше чем на гривну. Каждая гривна в курсе валют добавляет 80 копеек в цене бензина, дизельного топлива. В газе это будет поменьше — порядка 50 копеек. Плюс цена на газ тоже не августовская сегодня. Потому он и не может вернуться назад. Потому что изменились внешние и другие параметры. Но мы видим, что в тех услугах, которые есть, его достаточно. И он опять дешевле бензина больше чем в два раза. То есть бензин 26, газ все-таки по стране 13-12,50. То есть, 50% и ниже. То есть это снова выгодно, как и ранее.

Подорожание газа объясняли дефицитом этого вида топлива. Нет ли дефицита с бензином и с дизельным топливом?

— На самом деле не совсем так. В октябре мы видим, что будет очень дискомфортная ситуация с бензином. На ремонт ушел крупнейший поставщик рынка, Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси. Он занимает 50% рынка Украины. Это не значит, что поставки остановятся. Есть запасы и они будут поступать. Но мы видим, что также уходит на ремонт Шебелинский завод нефтеперерабатывающий. Поэтому мы прогнозируем, что будет определенный дефицит топлива именно предложения. То есть мы сейчас видим, что тех стандартных поставок будет не хватать. Поэтому рынок будет искать новые источники. Он их, я думаю, обязательно найдет. Но это говорит о том, что нехватка поставок будет держать цену стабильной.

Или все же цена будет увеличиваться?

— Я думаю, что этот фактор не назовешь. Он точно не будет действовать удешевлением. Все-таки мы видим определенное охлаждение на мировом рынке происходит. То есть я думаю, что там охлаждение, тут немножко будет погорячее с поставками. То есть где-то, я надеюсь, что все-таки удастся цены удержать. Потому что бензина сейчас потребляется мало, а дефицит там не такой большой. Мы видим, на уровне 10% рынка. Я думаю, что все-таки удастся октябрь — это уже месяц все-таки спада потребления топлива. Я думаю, что удастся пройти спокойно.

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В то же время президент Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонид Косянчук заявлял в эфире радиостанции, что цены на нефтепродукты снижаться не могут, так как гривна постоянно падает. Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявлял, что власти намерены бороться с «левым» бензином с помощью акцизных накладных при импорте нефтепродуктов, и в связи с этим дешевый бензин может скоро исчезнуть с автозаправок.