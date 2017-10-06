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    Точка зрения

    ЕСПЧ вынудит Украину забыть о "Роттердам+" - адвокат

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    Практика рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека обычно сильно затягивается, поэтому является ли обоснованной цена угля, Украина узнает при другом президенте, считает адвокат Елена Карнаух.
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Елена Карнаух/Facebook

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

    Cкандальную формулу "Роттердам+" обжаловали в Европейском суде по правам человека.

    Перспективы такого иска спрогнозировала в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат и правозащитник Елена Карнаух.

    Какие шансы выиграть суд по данному делу?

    Валентин Землянский
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Землянский: обжалование формулы "Роттердам+" в ЕСПЧ абсурдно

    — Европейский суд по правам человека рассматривает дела довольно долго. Это первое, что нам надо понимать. Около пяти лет — среднее время рассмотрения. То есть в ближайшее время понимания того, что будет, у нас уже выборы могут несколько раз пройти с вами, и мы можем так и не узнать, что будет. Во-вторых, это перспектива рассмотрения. Суд будет детально рассматривать, были ли нарушены какие-либо процедурные вопросы рассмотрения. То есть нарушал ли суд Украины какое-то законодательство по рассмотрению иска, а не настолько сильно было ли нарушено само законодательство при принятии постановления. Потому что ЕСПЧ не настолько вмешивается в само нарушение законодательства, насколько смотрит правильная ли процедура принятия решения судом, были ли сроки соблюдены рассмотрения, допускали ли все возможные способы защиты и тому подобное. В данной ситуации действует определенный протокол по рассмотрению. То есть вопрос будет влиять на социальные права людей, на личные финансовые какие-то вопросы истцов. Иски в прошлом году поданы и до этого года рассмотрены. На сегодняшний день опубликованы первое и второе решения. Третьего решения в опубликованных нет. Насколько обоснована жалоба в ЕСПЧ, это бы нам рассказали сами истцы.

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    Насколько в этой формуле затрагиваются права человека?

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    О "Роттердам+" и справедливых тарифах

    — Дело в том, что на самом деле тот момент, который обжалуется не самим Андреем Герусом, там физическое лицо-предприниматель, предприятие. Скорее всего, это делалось с целью того, чтобы показать, что на широкий спектр населения влияет. И не сама формула, а постановление, которым утверждались цены, формирование цен. Соответственно, грубо говоря, это применение подобной формулы. У меня тоже возник вопрос, почему сразу ЕСПЧ. Но отмена постановления государственного органа — это административный суд. Иск должен подавать тот, на чьи права это влияет. В принципе, логика была правильная при подаче иска. Но суд не нашел процедурных нарушений в принятии такого решения. Второе — это то, что суд не нашел влияния на права истцов самого такого постановления.

    Это вы про украинские суды говорите?

    Газопровод
    УНИАН
    "Роттердам" в каждый дом: власть придумала новую схему грабежа

    — Да, это я про украинские суды. В открытом доступе на сайте Единый реестр судебных решений Украины. Это официальный государственный сайт. По поводу отмены решения НКРЭУ у нас есть два решения. Третьей инстанции не видно. Возможно, не выложили. Хотя за какое-то время уже должны были бы выложить. То есть прохождение третьей инстанции, всех инстанций, необходимое для ЕСПЧ. Как утверждает Герус, по крайней мере, в открытом доступе не видно. Почему ЕСПЧ? В принципе, ЕСПЧ имеет возможность рассмотреть имущественные вопросы. То есть ЕСПЧ больше любит рассматривать вопросы по уголовным делам, по гражданским правам. И если лишали человека свободы незаконно, было ли нарушено право на жизнь, на здоровье и так далее. Вопрос лишения имущества — есть такая возможность. И предприятия, допустим, тоже могут обращаться по поводу того, что государство их, допустим, лишило лицензии или насчитало необоснованный налог, а не имело права. И это нормальная практика.

    ЕСПЧ может отклонить этот иск и по каким причинам?

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
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    — ЕСПЧ отклоняет очень много. Пройти в ЕСПЧ до рассмотрения, даже если все, в принципе, написано идеально, может отклонить по разным основаниям и об этом мы тоже узнаем не скоро. Это очень не быстрая процедура. ЕСПЧ констатирует нарушение определенной какой-то нормы. По вопросам формирования цен, влияния на какие-то финансовые моменты или социальные права идут через призму, в принципе, финансовых больше моментов ЕСПЧ. Могут рассмотреть по необоснованности или не рассмотреть. Могут отклонить по тому, что немного не относится к ним. Могут объединить еще с каким-нибудь рядом исков. Но рассмотрение, если оно даже будет, мы об этом узнаем очень нескоро. И оно вряд ли повлияет на наши насущные с вами вопросы. Логика Геруса и истцов была правильная. Но констатацию ЕСПЧ скоро мы не узнаем, нравится им это или не нравится.

    Напомним, что зимой текущего года была организована блокада Донбасса в связи с чем с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике, которые продлились до середины июля. Однако в "Укрэнерго" заявили, что прибегнуть к повторному их введению возможно придется и в октябре. В настоящее время была найдена альтернатива покупки дорогого антрацита из США. 

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