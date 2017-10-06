ЕСПЧ вынудит Украину забыть о "Роттердам+" - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Cкандальную формулу "Роттердам+" обжаловали в Европейском суде по правам человека.

Перспективы такого иска спрогнозировала в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат и правозащитник Елена Карнаух.

Какие шансы выиграть суд по данному делу?

— Европейский суд по правам человека рассматривает дела довольно долго. Это первое, что нам надо понимать. Около пяти лет — среднее время рассмотрения. То есть в ближайшее время понимания того, что будет, у нас уже выборы могут несколько раз пройти с вами, и мы можем так и не узнать, что будет. Во-вторых, это перспектива рассмотрения. Суд будет детально рассматривать, были ли нарушены какие-либо процедурные вопросы рассмотрения. То есть нарушал ли суд Украины какое-то законодательство по рассмотрению иска, а не настолько сильно было ли нарушено само законодательство при принятии постановления. Потому что ЕСПЧ не настолько вмешивается в само нарушение законодательства, насколько смотрит правильная ли процедура принятия решения судом, были ли сроки соблюдены рассмотрения, допускали ли все возможные способы защиты и тому подобное. В данной ситуации действует определенный протокол по рассмотрению. То есть вопрос будет влиять на социальные права людей, на личные финансовые какие-то вопросы истцов. Иски в прошлом году поданы и до этого года рассмотрены. На сегодняшний день опубликованы первое и второе решения. Третьего решения в опубликованных нет. Насколько обоснована жалоба в ЕСПЧ, это бы нам рассказали сами истцы.

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Насколько в этой формуле затрагиваются права человека?

— Дело в том, что на самом деле тот момент, который обжалуется не самим Андреем Герусом, там физическое лицо-предприниматель, предприятие. Скорее всего, это делалось с целью того, чтобы показать, что на широкий спектр населения влияет. И не сама формула, а постановление, которым утверждались цены, формирование цен. Соответственно, грубо говоря, это применение подобной формулы. У меня тоже возник вопрос, почему сразу ЕСПЧ. Но отмена постановления государственного органа — это административный суд. Иск должен подавать тот, на чьи права это влияет. В принципе, логика была правильная при подаче иска. Но суд не нашел процедурных нарушений в принятии такого решения. Второе — это то, что суд не нашел влияния на права истцов самого такого постановления.

Это вы про украинские суды говорите?

— Да, это я про украинские суды. В открытом доступе на сайте Единый реестр судебных решений Украины. Это официальный государственный сайт. По поводу отмены решения НКРЭУ у нас есть два решения. Третьей инстанции не видно. Возможно, не выложили. Хотя за какое-то время уже должны были бы выложить. То есть прохождение третьей инстанции, всех инстанций, необходимое для ЕСПЧ. Как утверждает Герус, по крайней мере, в открытом доступе не видно. Почему ЕСПЧ? В принципе, ЕСПЧ имеет возможность рассмотреть имущественные вопросы. То есть ЕСПЧ больше любит рассматривать вопросы по уголовным делам, по гражданским правам. И если лишали человека свободы незаконно, было ли нарушено право на жизнь, на здоровье и так далее. Вопрос лишения имущества — есть такая возможность. И предприятия, допустим, тоже могут обращаться по поводу того, что государство их, допустим, лишило лицензии или насчитало необоснованный налог, а не имело права. И это нормальная практика.

ЕСПЧ может отклонить этот иск и по каким причинам?

— ЕСПЧ отклоняет очень много. Пройти в ЕСПЧ до рассмотрения, даже если все, в принципе, написано идеально, может отклонить по разным основаниям и об этом мы тоже узнаем не скоро. Это очень не быстрая процедура. ЕСПЧ констатирует нарушение определенной какой-то нормы. По вопросам формирования цен, влияния на какие-то финансовые моменты или социальные права идут через призму, в принципе, финансовых больше моментов ЕСПЧ. Могут рассмотреть по необоснованности или не рассмотреть. Могут отклонить по тому, что немного не относится к ним. Могут объединить еще с каким-нибудь рядом исков. Но рассмотрение, если оно даже будет, мы об этом узнаем очень нескоро. И оно вряд ли повлияет на наши насущные с вами вопросы. Логика Геруса и истцов была правильная. Но констатацию ЕСПЧ скоро мы не узнаем, нравится им это или не нравится.

Напомним, что зимой текущего года была организована блокада Донбасса в связи с чем с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике, которые продлились до середины июля. Однако в "Укрэнерго" заявили, что прибегнуть к повторному их введению возможно придется и в октябре. В настоящее время была найдена альтернатива покупки дорогого антрацита из США.