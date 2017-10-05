Что ждет харьковский ФК "Металлист"? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Харьковский ФК "Металлист" перешел в собственность государства. Суд забрал его у олигарха Сергея Курченко, сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Как известно, Курченко владел "Металлистом" с 2012 года после того, как купил его у бывшего владельца — бизнесмена Александра Ярославского. В апреле прошлого года Комитет по аттестации футбольных клубов ФФУ отказал "Металлисту" в аттестате на участие в чемпионате Украины сезона 2016-2017 годов из-за долгов перед работниками клубами, и лишил клуб профессионального статуса.

В июне 2017-го Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве футбольного клуба. С 2016-го года "Металлист" из-за финансовых проблем прекратил участие в чемпионате Украины по футболу.

Дальнейшую судьбу "Металлиста" в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.

Как Вы оцениваете идею передачи в государственную собственность футбольного клуба?

— Я бы не называл это идеей, я бы называл это жестокой реальностью. Дело в том, что дело о банкротстве клуба "Металлист" продолжалось достаточно давно. Сегодня все комментируют исключительно только с подачи одного факта — того, что сказал генпрокурор Юрий Луценко. А он сказал, что был задействован Закон о спецконфискации. Я кстати, не уверен, у нас в стране он принят или нет. Но суть в чем? Что у "Металлиста" — чрезвычайно много долгов. Люди, организации, которым он был должен, прошли уже все инстанции судов и правота признана, и дальнейшее существование в таком виде было невозможно.

Существуют ли в мире или в Украине государственные футбольные команды?

— Я выступаю категорически против государственного или вообще бюджетного. Дело государства — заниматься здоровьем населения, а не финансированием бизнес-проектов, которыми по определению являются профессиональные футбольные клубы. Вы загляните в Россию, там полно клубов, которые находятся на государственном финансировании. Допустим, российский "Локомотив" — это российские железные дороги, это — государственные корпорации, так или иначе, на это тратятся деньги налогоплательщиков. "Зенит", Петербург — это "Газпром", и хотя "Газпром" — частично государственная корпорация, тем не менее, история — та же.

Из других стран примеры можно привести?

— Честно говоря, я в приличной футбольной стране государственный профессиональный футбольный клуб не припомню.

Какова наиболее приемлемая дальнейшая участь "Металлиста"?

— Государство Украина спонсировать клуб "Металлист" Харьков не будет.

Генпрокурор говорит, что для дальнейшего управления клубом возможны разные варианты. Какие именно?

— Давайте для начала разберемся, что такое нынешний "Металлист". Это куча долгов на несколько десятков миллионов долларов, это треть собственности стадиона "Металлист" Харьков, на котором сейчас, кстати, играет "Шахтер". Там еще треть стадиона принадлежит государству и треть — местной общине. Это — академия "Металлиста" с искусственными полями и база в Харьковской области в поселке Высокий. Вот что сейчас представляет собой клуб "Металлист" Харьков. То есть речь идет именно об этой собственности и для меня сейчас самый тонкий вопрос, как государство, осуществив спецконфискацию, собирается рассчитываться с кредиторами, с людьми, которым должны зарплаты, премиальные, с организациями, которым должны за электроэнергию, и т.д. Вот это — вопрос номер один. Государство, разумеется, эти долги выплачивать не будет. Значит, скорее всего, должен быть проведен имущественный аукцион, где либо клуб целиком, либо его собственность по частям должна быть реализована, и затем уже из этих средств выплачиваться долги. Я понимаю только так эту процедуру.

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Ярославский не захочет купить клуб, если его выставят на продажу?

— Скажем так, Ярославский может хотеть, но Ярославский — бизнесмен. Он в любом случае будет изучать условия, которые ему в данной ситуации выставят. Если государство либо местные власти будут стараться, действительно, воскресить "Металлист", безусловно, я думаю, Ярославский проявит к этому интерес. Но взять на себя несколько пароходов долгов, на это ни один бизнесмен, я думаю, даже Александр Ярославский, не пойдет.

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Напомним, генпрокурор заявил, что решение о дальнейшем использовании клуба примут исполнительные органы страны. По его словам, возможен вариант передачи в муниципальное управление, а также конкурс для инвесторов.