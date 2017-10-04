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    Найман: Украина в итоге останется без людей и денег

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (158)

    (обновлено: )1406121
    Переход на 12-летнее образование одноразово уменьшит количество рабочей силы в Украине на 400 тыс. человек, предупреждает финансовый аналитик Эрик Найман и предрекает Украине жесточайший кризис на рынке рабочей силы.
    Эрик Найман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Новый закон Украины "Об образовании" предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования длительностью четыре года, базового среднего образования длительностью пять лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью три года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования.

    Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования − 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования − 1 сентября 2027 года.

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    "Переход на 12-летнее образование одноразово уменьшит количество рабочей силы в Украине на 400 тыс. чел. Примерно столько выпускается школьников (студентов) ежегодно. Добавьте к этому ежегодное снижение рабочей силы еще в среднем на 130 тыс. чел. вследствие того, что на пенсию уходит больше людей, чем приходит на рынок молодых. А сколько еще дополнительно людей уедет на заработки за рубеж?", — написал финансовый аналитик Эрик Найман на своей странице в Facebook.

    По словам аналитика, Украина переживает уже не только беспрецедентный демографический кризис, потеряв за годы независимости треть населения, но теперь еще и кризис на рынке рабочей силы. А это низкие ВВП, потребление, налоги, пенсии.

    "Украине срочно нужно решать демографическую проблему, в том числе:

    1. Активно возвращать на работу пенсионеров (одновременно значительно улучшив медицинское обеспечение взрослого и пожилого населения).

    2. Снизить длительность школьного образования до 10 лет и вернуть профтехобразование после 8 классов (объективно большинству не нужно получать высшее образование — для многих это пустая трата времени, денег и сил).

    3. Уволить из госсектора (реальная дерегуляция) и провести их профессиональную переориентацию для рыночной экономики большинства граждан, сегодня занимающихся не производительным трудом, а мешающим экономике Украины", — советует аналитик.

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    По его мнению, если этого не сделать, то в ближайшие 10 лет численность продуктивного населения (работающего в реальной экономике: промышленность, сельское хозяйство, строительство, телекоммуникации, энергетика, транспорт и т.п.) сократится с текущих 9 млн чел. до 5 млн чел.

    "В конце 2016 года начался опережающий рост заработных плат при стагнирующей производительности труда. Капвложения и инвестиции для замещения дефицита рабочей силы без судебной реформы будут вялыми. В совокупности это ведет к длительной экономической стагнации, росту налоговой нагрузки. Государству придется кормить бюджетников и пенсионеров за счет оставшегося на плаву и вымирающего бизнеса, а также за счет необеспеченной эмиссии гривны. В ответ на высокую инфляцию и косвенные налоги (рост стоимости жизни) активные граждане будут уезжать из страны. А в ответ на растущую налоговую нагрузку будет уезжать бизнес.

    В Украине останется совсем мало не только людей, но и бизнеса и, следовательно, денег. Безработица еще много лет не будет проблемой для Украины. Проблема в обратном — в депопуляции. Особенно в депопуляции рабочей силы", — заключил Найман.

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