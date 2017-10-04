Найман: Украина в итоге останется без людей и денег

РИА Новости Украина

Новый закон Украины "Об образовании" предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет и состоять из начального образования длительностью четыре года, базового среднего образования длительностью пять лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью три года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования − 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования − 1 сентября 2027 года.

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"Переход на 12-летнее образование одноразово уменьшит количество рабочей силы в Украине на 400 тыс. чел. Примерно столько выпускается школьников (студентов) ежегодно. Добавьте к этому ежегодное снижение рабочей силы еще в среднем на 130 тыс. чел. вследствие того, что на пенсию уходит больше людей, чем приходит на рынок молодых. А сколько еще дополнительно людей уедет на заработки за рубеж?", — написал финансовый аналитик Эрик Найман на своей странице в Facebook.

По словам аналитика, Украина переживает уже не только беспрецедентный демографический кризис, потеряв за годы независимости треть населения, но теперь еще и кризис на рынке рабочей силы. А это низкие ВВП, потребление, налоги, пенсии.

"Украине срочно нужно решать демографическую проблему, в том числе:

1. Активно возвращать на работу пенсионеров (одновременно значительно улучшив медицинское обеспечение взрослого и пожилого населения).

2. Снизить длительность школьного образования до 10 лет и вернуть профтехобразование после 8 классов (объективно большинству не нужно получать высшее образование — для многих это пустая трата времени, денег и сил).

3. Уволить из госсектора (реальная дерегуляция) и провести их профессиональную переориентацию для рыночной экономики большинства граждан, сегодня занимающихся не производительным трудом, а мешающим экономике Украины", — советует аналитик.

По его мнению, если этого не сделать, то в ближайшие 10 лет численность продуктивного населения (работающего в реальной экономике: промышленность, сельское хозяйство, строительство, телекоммуникации, энергетика, транспорт и т.п.) сократится с текущих 9 млн чел. до 5 млн чел.

"В конце 2016 года начался опережающий рост заработных плат при стагнирующей производительности труда. Капвложения и инвестиции для замещения дефицита рабочей силы без судебной реформы будут вялыми. В совокупности это ведет к длительной экономической стагнации, росту налоговой нагрузки. Государству придется кормить бюджетников и пенсионеров за счет оставшегося на плаву и вымирающего бизнеса, а также за счет необеспеченной эмиссии гривны. В ответ на высокую инфляцию и косвенные налоги (рост стоимости жизни) активные граждане будут уезжать из страны. А в ответ на растущую налоговую нагрузку будет уезжать бизнес.



В Украине останется совсем мало не только людей, но и бизнеса и, следовательно, денег. Безработица еще много лет не будет проблемой для Украины. Проблема в обратном — в депопуляции. Особенно в депопуляции рабочей силы", — заключил Найман.