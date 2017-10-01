Эксперт: Порошенко показал, что война для него в приоритете

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября о Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период. Контроль над выполнением этого решения возложен секретаря СНБО Александра Турчинова.

Кабинету Министров поручено обеспечить реализацию Концепции. По этому поводу правительство ежегодно отчитываться до 1 февраля.

При этом суть концепции не раскрывается, а часть решения, имеет гриф "Для служебного пользования".

Что изменится в сфере безопасности, в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал политический аналитик Борис Беспалый.

(текст публикуется на языке оригинала)

Прес-служба президента не оприлюднює зміст Концепції. Вочевидь йдеться про новий порядок управління державою? Що це може бути?

— По-перше, сьогодні оприлюднений, введений в дію указ, підписаний 25 вересня. Перше, що затвердили? Затвердили не якийсь документ прямої дії, який на нас буде впливати, мобілізація, когось призвати чи щось інше, а затвердили концепцію глобального реформування системи управління державою, хоча це, до речі, термін не конституційний, але, бог з ним, в умовах надзвичайного стану і в особливий період. От затвердили концепцію, тобто документ теоретичний такий, але тут ось що привертає увагу?

Ми знаємо, що таке надзвичайний стан. Це закон про надзвичайний стан, це може бути більш суворий режим. Зрештою, стан, в якому ми живемо кілька років, звичайним не назвати. Тут дуже хвилювало людей, що таке особливий період, в Конституції цього терміну немає, але він є в законі про оборону України і в законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Особливий період — це евфемізм, який означає війну від мобілізаційного періоду, який військові теоретики вважають теж уже першою фазою війни аж до відбудовного періоду після закінчення воєнних дій. Тобто уряду доручено розробити концепцію, як управляти країною в умовах надзвичайного стану або стану війни.

Особливий період включає не тільки стан війни, а й ще воєнний стан. Введення всіх цих станів — це вводить ВР за поданням президента. От, в принципі, такий психологічний шок. В практичному сенсі я не думаю, чи тут є щось нове, тому що я б дуже здивувався, якби в українській владі, військових структурах, Генштабах цих документів не було. Нове тут тільки те, що президент поставив питання перед суспільством.

Зрештою, він міг не оприлюднювати цей указ, воно могло і далі йти своїм ходом. Просто нас психологічно попередили, що сподівайтесь на краще, але готуйтесь до різного. В цьому є певна новизна. І те, що це оприлюднено саме зараз, коли на рівні Генасамблеї розглядається українське питання, коли є загострення події на Донбасі, я думаю, це психологічний момент, тобто це документ швидше, я б сказав, психологічного характеру і друзям, і недругам України, і нам самим.

Чому не раніше? Чому саме зараз?

— Таке питання виникло завжди б. Насправді я думаю, що всі ці речі робляться постійно і, звичайно, не можна повірити, щоб два роки тому не було планових воєнних дій у тих, у кого мають ці плани розроблятись. Тому виникає питання не чому такі доручення дані реформувати систему. Вона постійно реформується.

Питання виникає, чому саме зараз президент це оприлюднив, тобто це показує вектор його пріоритетів, чому він зараз показав, що вектор його пріоритету готуватись і до такого розвитку подій.

Я думаю, що це така мобілізація суспільства, щоб не розслаблялись. Зрештою, чотири роки в країні війна і якось вона, можливо, стала звичкою і для багатьох з нас це стало шоком і новиною, що ми живемо фактично в воєнних умовах. Тому, я думаю, такий мобілізуючий момент і, я думаю, загострення міжнародної ситуації.

Я думаю, безпосередніх якихось прямих дії звідси не випливає. Це концептуальні рішення, які могли, я ще раз повторюю, вирішуватись і далі в закритому режимі. До речі, чому не оприлюднювалось. Хто ж оприлюднює військові плани? Це тільки шпигун може вимагати їх оприлюднення, собі роботу полегшити. А друге — це все-таки свідчить про те, що дипломатична ситуація в напруженні, рішень не видно позитивних і напруга наростає, я б сказав.

Чи можна це пов'язати із підготовкою закону про реінтеграцію Донбасу?

— Можна пов'язати в якому сенсі? Ми там текст теж не бачили. Я думаю, тут можна просто сказати, що в пріоритетах президента проблеми окупованих територій, проблеми війни, ще можна прив'язати питання з вибухами в Калинівці черговими. Просто ці питання стають для президента високопріоритетними.

Можливо, це пов'язано як із загостренням ситуації, так і з тим, що вона заходить в глухий кут, так і з тим, що зараз є Україна членом Ради безпеки ООН і цей момент треба використовувати. Бо ми не є постійним членом, а річним членом, на відміну від наших ворогів і деяких друзів. Тому, я думаю, що це стало більш пріоритетним.

Що вважати негативом? Це як горобчик: відкрив очі, є кішечка, заплющив очі, немає кішечки. Ми будемо жити із заплющеними очима.

Надзвичайний стан, особливий період, воєнний стан — в чому різниця в системі управління державою?

— Це дуже хороший термін. Президент у нас юрист-міжнародник, але в даному указі він вжив неконституційний термін. Система управління державою такого поняття в Україні немає. Є система органів виконавчої влади, є система судоустрою, система правосуддя, система адмінтерустрою. Є систематичне невиконання обов'язків у Конституції, а системи управління державою немає.

У нас є поняття конституційний лад — це та система, яка є і нами управляє. Його міняти ніхто не може ні в який спосіб, а особливості управління передбачаються спеціальним законом. Є закон про надзвичайний стан і там виписані всі особливості, коли введений надзвичайний стан. Є закон про воєнний стан, про надзвичайну екологічну ситуацію.

Тому в рамках концепції, я думаю, Кабмін буде готувати пропозиції змін до всіх законів. Тут, звичайно, закону немає і бути не може, тому що особливий період фактично включає дві ситуації — це воєнний стан, який регулюється чинним законом і це така менш загрозлива ситуація — комендантський час і таке інше, і стан війни, який також треба передбачати. От на цей випадок мають бути також підготовлені всі документи і, я думаю, поворот в цей бік, звичайно, насторожує і лякає до певної міри психологічно.

Тому я ці моменти хотів би підкреслити, що указ охоплює три ситуації — надзвичайний і воєнний стан, які передбачені Конституцією, регулюються законами, є у відкритому доступі і туди будуть зміни, і особливий період, який визначає фактично стан війни і який регулюються актами, які у нас не оприлюднені тощо.

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Що буде змінюватись, переглядатись в цих документах? Щось буде у відкритому доступі змінюватись в законі, а щось піде по закритих каналах.

Ранее политолог Руслан Бортник в эфире радиостанции Голос столицы отметил, что на сегодняшний день отсутствует перспектива решения конфликта на Востоке, и для геополитических игроков Украина отошла на второй план.