Лукаш: сгонять студентов на молебен вместо пар - гнусно и незаконно

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РИА Новости Украина

Студентов Национального педагогического университета имени Драгоманова отправили на молебен Владимирского собора вместо пар, сообщается в соцсетях.

"Вы тоже ждете реформу образования и новые украинские школы и все это? А реальность немного не подготовлена к нашим ожиданиям. Реальность такова, что завтра (29 сентября — Ред.) студентов крупнейшего педагогического университета страны админка сгоняет вместо пар на православную молитву. Это студентов того университета, который должен был стать локомотивом реформы образования", — написал Сергей Зайченко на своей странице в Facebook.

Несколько студентов пришли к собору с прикрепленными надписями на одежде "Меня заставили сюда прийти вместо пар". Как сообщается на странице вуза, молебен происходил по случаю Дня работников образования.

Произошедшее на своей странице в Facebook прокомментировала юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Студентов крупнейшего государственного вуза принудительно сгоняют вместо пар на торжественный молебен во Владимирский собор по случаю Дня образования. Об этом пишут сами студенты Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова. Неявка — прогул. Гнусь какая. Богомерзкая», — написала Лукаш.

По ее словам, во-первых — это смешно: "Попам режима понадобилась картинка массовой поддержки молодежью их прихода? Поэтому в лучших традициях СССР они пытаются создать видимость явки?». Во-вторых, продолжила юрист, это незаконно.

"Свежеизуродованный Закон об образовании, запретивший образование на родных языках, также запрещает привлекать студентов к участию в мероприятиях религиозных или политических организаций. Запрещает привлекать и сотрудников. (ч.ч. 4,5 ст. 31)", — отметила Лукаш.

В-третьих, подчеркивает она, среди студентов много тех, кто исповедует другие религии или являются прихожанами других конфессий. Кто-то, может, принципиально не ходит к попам раскольникам. А кто-то и вовсе атеист. Такое принуждение является нарушением свободы вероисповедания.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с сайта Facebook

"В-четвертых, государство из бюджета, а люди из своих карманов оплачивают учебу, труд педагогов, а не часы стояния в церквях. Отменять пары в угоду политической конъюнктуре незаконно. И в-пятых, заставлять студентов формально отметиться на мероприятии для галочки, — это еще и аморально. Это пренебрежение чувствами истинно верующих, которые приходят в Храм с искренними мольбами. Даже к Филарету. Признаюсь, когда узнаю про такое, одно желание — найти инициатора и стукнуть по пустой голове. Чтоб зазвенело. С переливами", — сообщила юрист.

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Диву даёшься, до какого маразма доходят чиновники в своём рвении угодить начальникам-реформаторам из МОН, пишет Лукаш.

"Постоянно наблюдаю поползновения политиков засунуть свои липкие руки в дела церковные. Ищут любой повод стравить верующих. Не суйтесь — будет больно! Четвертый год идёт какая-то необъявленная гибридная война власти с людьми. На всех фронтах. Лезут в квартиры, в кошельки, в карманы. Теперь уже и в души. Нехристи", — подытожила юрист, сопроводив пост двумя видео: "Филарет: Донбасс должен искупить вину кровью" и "Филарет винит в войне УПЦ МП".