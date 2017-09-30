Эксперт: взрывы в Калиновке больно ударят по имиджу Порошенко

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Пожарная сигнализация на военных складах вблизи города Калиновка Винницкой области не работала. А половина технических средств охраны отсутствовали. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Вечером 26 сентября начался пожар на складе боеприпасов возле Калиновки. Сначала были слышны одиночные звуки взрывов, которые постепенно переросли в канонаду. Они начали утихать только во второй половине дня 27 сентября. В ночь на четверг пожар был локализован.

Политический аспект ситуации с взрывами на военных складах в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

УНИАН Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото

По вашему мнению, почему среди представителей власти нет единой версии происшествия?

– Потому что для того, чтобы появилась версия событий, для этого должно сначала поработать следствие и только после этого эти версии имеют право быть озвучены в обществе, при том это не только со взрывами на складах, которые стали трагически регулярными, но и со многими другими вещами происходит.

То, что пиар бежит впереди здравого смысла, и мы видим, что постоянно от представителей власти озвучиваются те или иные версии, которые не подкреплены ничем другим, кроме их личного восприятия того, что происходит.

А потом, если раньше мы этого не наблюдали, то сейчас это уже от силовых блоков тех или иных, от СБУ, от военной прокуратуры, Генпрокуратуры идут опровержения. И, к сожалению, это будет происходить и дальше, если наши политики снова будут ставить пиар во главе угла, а не реальное понимание, что происходит, и не будут брать на себя, в том числе, ответственность.

Президент говорил о необходимости защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. При этом главный военный прокурор заявил, что никаких диверсионных групп на территории области не выявлено. О чем это говорит?

– На самом деле президент говорил, что это, действительно, является одной из основных версий, если она не подтвердится, будем разбираться с другими, но до этого представители Администрации президента, советники наперебой заявляли о том, что это однозначно диверсионная группа.

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Такое ощущение, что они вместе с этой диверсионной группой находились рядом и фактически по именам знают, кто это делал. У нас на каждых взрывах, которые происходят на складах, первой версией появляется диверсионная группа, а потом чаще всего подтверждается версия некачественного выполнения своих обязанностей и служебная халатность.

Есть информация, что комитет ВР призывают инициировать отставку Муженко, и эта новость постоянно муссируется. По вашему мнению, не сильно угрожающе отправлять начальника Генштаба в отставку в условиях АТО?

– Да, как у нас работает часто Генштаб, к сожалению, мы видели ситуацию и с котлами, мы видели ситуацию со взрывами на складах и часто неэффективное выполнение обязанностей Генштаба по управлению войсками.

Тут надо будет искать золотую середину, возможно, даже такие кардинальные и жесткие изменения в управляющем составе Генштаба, они менее критичны, нежели продолжение выполнение обязанностей действующими генералами с учетом всех тех событий и финансовых, и моральных потерь, которые несет украинская армия и украинское общество.

По предварительным оценкам, называется сумма 800 миллионов долларов, которые мы потеряли только на взрывах в Калиновке. Если добавить все остальные цифры, которые были на других складах, то, я думаю, мы хорошо перевалили за миллиард. А если мы сюда привяжем еще международный аспект, такой, как просьбы и обращения в правительства США предоставить нам летальное оружие, то после таких событий, в том числе, в Калиновке, этот вопрос может быть отложен в дальний ящик.

Как США могут дать военную помощь, если у нас нет контроля даже над тем, что есть?

– К сожалению, ваш вопрос риторический. США очень бережно относятся к своим технологиям, и одна из причин, почему нам до сих пор не дали Javelin – это опасность того, что они попадут в руки россиянам. После таких событий как взрывы сначала в Мариуполе, теперь в Калиновке США очень сильно задумаются над тем, давать Украине оборонительное летальное вооружение или нет, очень сильно.

У них до сих пор нет четкого понимания, осуществлять эти действия или нет, а сейчас это можно помножить на два как минимум. И даже если мы говорим о диверсии, в стране четвертый год идет война, и в условиях войны абсолютно нормально работа диверсионных групп.

Для этого у нас есть специально обученные органы, которые должны эффективно с ними бороться.

Может, потому военный прокурор заявляет об отсутствии диверсионных групп, чтобы сложить с себя ответственность за то, что они их не выследили?

– Хорошо, но у нас получается так, что в любых таких событиях назначается стрелочник. Это или завсклада, или замкомандира части по материальному снабжению или еще кто-то.

На самом деле ни один генерал не понес ответственности за то, что происходит, к сожалению, не только со взрывами. Я не зря упомянул ситуацию с котлами, которые были, потому что у нас вечно обвиняется, даже в рамках уголовных дел противник.

Противник – это противник и с ним надо бороться военными методами, а со временем, возможно, путем судебных заседаний международного уровня.

Сбитый военный самолет можно вспомнить…

– В том числе. Но ответственные тоже должны быть, потому что кто-то отдавал приказы, не звонил российский генерал и не отдавал приказ не отходить, не занимать те или иные позиции.

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Это делали наши украинские командиры и, на мой взгляд, они несут ответственность за жизнь и здоровье своих подчиненных рядовых солдат.

Почему происходит перекладывание ситуации?

– Это "традиция" украинской политики, когда мы даже в таких тяжелых событиях, как гибель людей и война в государстве, пытаемся заработать себе политические дивиденды.

Практически всегда личный рейтинг и личная популярность, в первую очередь, электоральная занимает гораздо высшую ступень важности и ответственность перед своим избирателем стоит гораздо ниже.

Насколько эта ситуация ударит по имиджу власти?

— Очень сильно ударит. На самом деле масштабных взрывов не было еще. Это, в первую очередь, ударит по президенту как по главнокомандующему, плюс это его базовый регион, и сейчас все оппозиционные силы пытаются на этом сделать очень сильный пиар.

Но за армейский блок, в первую очередь, отвечает президент, поэтому основные, скажем так, три удара будут по нему, а, естественно, рикошетом это заденет и представителей и представителей действующей коалиции. Но и силовые ведомства тоже пострадают, потому что если СБУ близка к Банковой. Скажем так, все снаряды будут лететь, в первую очередь на Банковую.

К слову, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если во взрыве на складе боеприпасов под Винницей и применялся беспилотник, то он был запущен с украинской территории.

А военный эксперт Сергей Ковтун прокомментировал, что многие склады с боеприпасами до сих пор охраняет ВОХР, а давно уже пора подобные стратегические объекты перевести под охрану ВСУ или Нацгвардии.