Глузман: западные дипломаты в курсе скандальной деятельности Супрун

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

По Украине прокатились акции протеста работников сферы здравоохранения. В Житомире более 500 медработников митинговали под горсоветом, требуя погашения задолженности по выплате зарплаты, и перекрыли одну из главных улиц.

Предупредительный протест медиков прошел и в столице. Медработники требовали выплатить долги и провести реформы в здравоохранении с учетом предложений медиков.

Наряду с этим комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения выразил недоверие и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Одной из причин стало признание неудовлетворительной работу Минздрава по выполнению программы "Лечение граждан Украины за рубежом".

Известный правозащитник, психиатр Семен Глузман отметил, что на Западе осведомлены о реальной ситуации вокруг Министерства здравоохранения и высокопоставленной коррупции в стране.

"Западные дипломаты, работающие в Украине, хорошо информированные люди. Они больше нас, рядовых украинских граждан, знают и о нашей неугасаемой высокопоставленной коррупции, и подробности противозаконного бизнеса многих наших властителей. Знать – это их основная функция.Знают ли они о реальной ситуации в нашем министерстве здравоохранения и вокруг него? И о последствиях для нас, украинцев? Разумеется, знают", — написал Глузман на своей странице в Facebook.

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По его словам, знают дипсотрудники и о конкретных людях и международных фармацевтических агентствах, "жестко контролирующих так называемую реформу здравоохранения в Украине".

"Но они, дипломаты, не имеют права на проговаривание вслух той правды, которую они отсылают в реляциях в свои МИДы и прочие правительственные организации. А уж почему их правительства делают вид, что такую информацию о нас не получают, совсем другой вопрос", — подчеркнул Глузман.

Также правозащитник считает, что почти никто из украинских дипломатов, которые работают за рубежом, не верит заявлениям президента Украины Петра Порошенко.

"Как вы думаете, все ли наши дипломаты, работающие за рубежами нашей родины, верят в артистически произносимые заклинания Петра Алексеевича? Почти никто не верит, потому что имеют здесь, в Украине информаторов – своих родных и близких", — уверен Глузман.

Ранее Глузман заявил, что сегодня нужно фиксировать все публичные высказывания и.о. министра здравоохранения Супрун.