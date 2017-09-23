Политолог: Гройсман не будет делать подарка оппозиции своим уходом

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Если пенсионную реформу провести не удастся, то премьер-министр Владимир Гройсман уйдет в отставку. При этом он не теряет надежды, что парламент все же поддержит пенсионную реформу, а Кабмину удастся ее реализовать.

Почему в парламенте так медленно продвигаются реформы и как заявление премьер-министра может повлиять на дальнейшее развитие событий, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Василий Мокан.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як розцінювати цю заяву Володимира Гройсмана? Він своїм звільненням тисне на депутатів, чи до кого направлена ця заява?

– Ця заява має дві причини.

Перша причина — це все-таки емоційна більше, тому що по політичних домовленостях станом на початок пленарного тижня, було домовлено про завершення розгляду судової реформи десь до середи-четверга, і відповідно, розгляд пенсійної реформи. Тобто ВР мала ухвалити дві реформи цього тижня, чого не відбулося через, в тому числі, вимоги регламенту по детальному розгляду кожної поправки по судовій реформі. І тут вже постаралися депутати опозиційної фракції "Батьківщина", які подали тисячі поправок і фактично затягнули процес. І по-друге, це все-таки тому, що дисципліна депутатів кульгає і станом на вчорашній день навіть не було кому доголосовувати судову реформу. Відповідно, часу на пенсійну, всі розуміли, що в п'ятницю в напіввихідний день не вистачить.

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І друга причина все-таки це мобілізаційна. Гройсман чудово усвідомлює, що ні в яку відставку він не збирається, а на вищому політичному рівні досягнута домовленість все-таки знайти голоси і проголосувати за пенсійну реформу. Адже це справді і підвищення пенсій, це одна з основних вимог по меморандуму з МВФ, від чого залежатиме виділення наступного траншу. Це, відповідні закладені показники вже у проект бюджету на наступний рік.

Слово и дело Василий Мокан

Тобто це не-ухвалення пенсійної реформи фактично ламає всі плани і всю структуру діяльності уряду Гройсмана. Хоча він прекрасно розуміє, що ні в яку відставку він не збирається, адже такий подарунок, по-перше, опозиції ніхто не зробить, бо це спровокує парламентсько-урядову кризу дуже серйозну, і може стати наслідком дострокових виборів.

А по-друге, він розуміє, що депутати швидше мобілізуються, проголосують за всі потрібні рішення, аніж допустять чергового витка кризи, бо відставка прем'єра тягне за собою відставку всього складу Кабміну.

Чому саме до 1 жовтня її повинні прийняти?

– Справа в тому, що судову реформу планували розглянути максимум до середи. Там більше чотирьох тисяч поправок і були сподівання, що автори, які їх внесли, просто не будуть вимагати розгляду по суті. Хоча ми вчора бачили позицію депутатів з фракції "Батьківщина", які частенько наполягали на розгляді поправок. Ці поправки не голосувалися за відсутності голосів, але затягувався час.

І фактично регламент ВР вимагає до кінця розглянути судову реформу і забороняє переходити до розгляду інших питань порядку денного. І виникла ситуація, що просто не вистачило часу роботи депутатів на розгляд цих питань. Тому у цьому випадку є два сценарії розвитку подій.

Або до кінця місяця все-таки буде ініційовано згідно регламенту позачергове засідання ВР, присвячене розгляду до кінця судової реформи, і розгляду пенсійної реформи, в чому я маю сумніви, тому що насправді цей сценарій не є зараз в пріоритеті.

І другий сценарій — це на наступному пленарному тижні, який буде на початку жовтня, все-таки дорозглянуть ці два питання, проголосують, знайдуться голоси, а індексація пенсій запланована вступить все-таки, набуде чинності з 1 числа. Тобто заднім числом, з 1 жовтня.

Тобто я думаю, що цей сценарій на даному етапі є більш пріоритетний і саме заява від Гройсмана про відставку свідчить про те, що на початок жовтня він хоче таким чином мобілізувати сили народних депутатів.

Чи отримає Кабмін "плюси" в разі якщо реформу буде прийнято?

– Критичного нічого не буде, хоча, знову ж таки, станом до кінця місяця в ухвалення пенсійної реформи були домовленості з МВФ. Якщо це станеться на початку жовтня, критичних наслідків для перегляду програми виділення траншу не буде.

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І так само ж це принципово для того, щоб нормально у терміни рухався бюджетний процес по підготовці проекту бюджету на наступний рік. Тому що знову ж таки в нас пенсії і соціальні плати становлять досить вагому частину українського бюджету, і неухвалення пенсійної реформи досить серйозно буде впливати на коригування показників бюджету.

Але прогнозують, що пенсійна реформа буде ухвалена і для цього знайдуться відповідні голоси.

В ЗМІ з'явилась інформація про те, що парламентська підтримка судової та пенсійної реформи буде забезпечена в обмін на крісла міністрів, омбудсмена та інші посади. Що скажете з цього приводу?

– В нас кадрові питання завжди були частиною домовленостей по голосуваннях за ті чи інші проекти рішень. Знову ж таки, "Народний фронт", який зараз, наприклад, лобіює свою кандидатуру на посаду омбудсмена, чудово усвідомлює, що якщо б були провалені реформи і все-таки уряд на чолі з Гройсманом реалізував свою обіцянку піти у відставку, для "Народного фронту" це означає досить примарне політичне майбутнє.

Бо це дострокові вибори, а рейтинг в них досить низький. Але не виключено, що для того, щоб мобілізувати свою фракцію, їм потрібно якісь озвучувати бонуси, які можуть бути у вигляді тих чи інших кадрових посад. Так само, ми розуміємо, що у Кабміні готується незначна рокіровка на деяких міністерських посадах.

Я думаю, що ці кулуарні переговори по тому, хто може очолити те чи інше міністерство, які зараз посади або вакантні, або плануються на заміну, теж може стати частиною домовленостей по голосуванню за урядові реформи, в тому числі і за пенсійну.

Які посади в уряді члени коаліції готові віддати політичним силам за підтримку цих двох реформ?

– Зараз на даному етапі вакантні посади міністра аграрної політики, вакантна посада міністра, Мінстець, так званий, інформаційної політики. На даному етапі обговорюється посада голови НБУ, посада Фонду держмайна, обговорюється кандидатура на посаду омбудсмена.

Під питанням ряд інших міністерств, зокрема, наприклад, це може бути Мінінфраструктури або Міненергетики. Але, знову ж таки, переговори кулуарні, тому зараз з точністю сказати, які саме посади будуть заміщені, досить складно. Відбуваються переговори. До чого домовляться, прогнозувати не стану.

Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.