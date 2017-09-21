Якубин: никакой заслуги правительства в росте экономике нет

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2018 год. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства. Проект госбюджета предусматривает экономический рост на уровне 3% при инфляции 7%. Дефицит госбюджета составит 2,4% ВВП.

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Как сообщил первый вице-премьер Украины – глава министерства экономки Степан Кубив, Киев рассчитывает получать не менее 5 миллиардов долларов инвестиций в год в рамках реализации предложенного Литвой "плана Маршалла для Украины", который предусматривает финансовую поддержку страны со стороны ЕС. По его словам, предполагается, что инвестиции позволят достичь роста экономики в 5-7%. Кубив уточнил, что инвестиции будут идти на развитие среднего и малого бизнеса.

При этом New Statesman сообщает, что по прогнозам Всемирного банка, в 2017 году экономический рост Украины составил 2%, в следующем году он должен достичь 3,5%, а еще через год – 4%.

Отметим, госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию 8,1%. По данным Минфина Украины, дефицит бюджета в 2016 году составил 2,9% ВВП.

Вместе с тем эксперты скептически относятся к заявлениям политиков по росту экономики Украины.

"А есть ли экономический у нас рост? Вообщем — мы слышим, что да, там 1,5 %, а могло быть 3%. Но это не совсем правда", – пишет на своей странице в Facebook политолог Алексей Якубин.

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По его словам, некий рост есть почти всегда и почти в любой стране.

"И чтобы понять, есть ли в конкретной стране рост, за который несёт ответственность правительство, — стоит цифры в отдельной стране сравнивать с мировым ростом. Если он почти такой, как мировой, — значит заслуги правительства в таком росте нулевые, если он выше или значительно ниже, минусовый — значит заслуги правительства в таком росте значительны", — уточнил эксперт.

Якубин напомнил данные МВФ по прогнозу роста мировой экономики.

"По оценкам МВФ рост мировой экономики в 2017 году — 3,5%. Вот вам и ответ", — резюмировал политолог.

Facebook Алексея Якубина Комментарий Алексея Якубина

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украине удалось перейти от экономического падения к экономическому росту.