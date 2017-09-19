Землянский: зимой без резервного баллона газа хватит максимум на неделю

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Украинские подземные хранилища газа наполовину заполнены. Об этом сообщают в "Укртрансгазе". Там отмечают, что по состоянию на 16 сентября объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до отметки примерно в 15,5 миллиардов кубометров.

Сколько газа нужно для прохождения отопительного сезона, и какие перспективы заполнения ПХГ, в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Украинские подземные хранилища газа наполовину заполнены. Это много?

— Это нормально, если так можно говорить. То есть это идет в планах, которые определил НАК "Нафтогаз Украины". До начала отопительного сезона должно быть 17 миллиардов.

Я думаю, что исходя из тех показателей, которые мы имеем, вполне возможно на эту цифру выйти. Нужно будет чуть поднажать в дальнейшем, то есть в оставшиеся 2-3 недели. Я так подозреваю, что запас этот формируется по причине дефицита угля.

То есть на тот случай, если будут какие-то периоды провисания по углю, по тепловой генерации, тогда будут страховать вот как раз этим газовым резервом, который должен быть закачан в украинские подземные хранилища.

У нас есть возможность балансировать между газом и уголем? Речь идет о тепле или о электрогенерации?

— Речь идет об электрогенерации. У нас, например, киевские ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 — газовые. То есть это вопрос увеличения нагрузки. В данном случае — поддержание стабильности системы.

Понятно, что угольные станции на газ вы не переведете. Но ТЕЦ можно будет сманеврировать газомазутными блоками, какой-то частью, то есть удержать на тот случай, если возникнет какой-то форс-мажор.

И в целом 17 миллиардов — это положительный момент. Потому что в течение суток вы можете поднять больше объем газа зимой, чем если в хранилищах находится 14 или 15. Это дает какую-то определенную уверенность в завтрашнем дне.

А 17 миллиардов кубов газа — это не весь запас, который мы планируем использовать за зиму?

— Газ же есть в трубе, есть собственная добыча, помимо того газа, который находится в хранилищах, есть в любом случае импорт. Это же не останавливается.

Потому что хранилища необходимы для того, чтобы в единицу времени, а данном случае, в течение суток, мы имели необходимый баланс. Потому что при низких температурах объемы потребления могут составлять до 200 миллионов кубометров, а то и больше.

Вот для этого нужны подземные хранилища. Потому что импорта и собственной добычи не хватит. Для этого закачивается газ в подземные хранилища. То есть это резервный баллон, если хотите.

О 17 миллиардах говорили в предыдущие отопительные сезоны, но были теплые зимы. Кстати, предыдущую тоже прогнозировали холодной, но прогнозы не сбылись. Прогнозируют и эту зиму, что она будет достаточно холодная.

В принципе, прошлые зимы сыграли на руку Украине, то есть было отсутствие каких-либо форс-мажоров. Потому что, в противном случае, газа было бы не достаточно для того, чтобы в длительные холода мы продержались больше одной недели. Поэтому 17 миллиардов — как раз тот необходимый объем газа с резервом для того, чтобы быть спокойным в отопительный сезон.

Запасы варьируются в зависимости от прогноза погоды на зиму?

— Мы же с вами говорим все-таки об энергетике, которая работает всегда с резервом. То есть резерв должен быть. Потому что если система вышла из строя, какая-то аварийная остановка, зимой времени не будет на починить и остановить систему.

Поэтому речь идет о том, что должны быть резервные запасы как технические, так, собственно, и ресурсные. Вот зачем накапливается и уголь на складах, зачем накапливается газ. Это как раз на тот случай, если будет холодно.

А прогнозы дают и международные метеорологические службы, и наш прогноз «Укргидрометцентр». Вопрос в том, насколько эти прогнозы потом оправдываются.

Если газа будет больше, чем нужно для прохождения отопительного сезона, что дальше?

— Если остался резерв в хранилище, вы его в хранилище и держите. Вам просто на следующий сезон надо закупить меньше.

Да, в предыдущий сезон выбрали достаточно много, потому докупают в этом объемы больше, тратят денежку. Потому что хранить, конечно, это тоже деньги, нужно понимать.

То есть здесь весь вопрос в том — мы подходим с точки зрения энергобезопасности или мы подходим с точки зрения финансово-экономических выгод. Если подходить с вопросом финансово-экономических выгод, то нужно качать по минимуму, потому что не выгодно его держать в хранилищах. Если мы выходим с точки зрения энергобезопасности, то должен быть резерв.

Поэтому вопрос в приоритетах, которые ставят перед собой правительство и руководители "Нафтогаза".

Газ, который мы уже накачали, откуда он?

— Абсолютно никакой разницы. Его закупают как в Европе, но точно так же могут закупать у независимых производителей. Разницы никакой. Весь вопрос в том, какой объем газа находится в хранилищах. И самое главное, чтобы он принадлежал НАК "Нафтогаз" Украины, потому что прецеденты были с принадлежностью газа.

Поэтому источник происхождения абсолютно в данном случае не важен, откуда этот газ.

Какой сейчас процент украинской добычи?

— По хранилищам я вам не скажу, потому что это баланс, который ведет "Укртрансгаз" совместно с НАК "Нафтогаз". Поэтому нужно видеть документацию.

А если мы возьмем по соотношению добычи-потребления, то у нас 34 миллиарда потребление годовое, из них 20 миллиардов — это газ, который добывается в Украине, и 14 миллиардов — это газ, который импортируется.

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Ранее Валентин Землянский отмечал в эфире радиостанции, что Украина сможет говорить о энергонезависимости, только если наладит угледобычу на своей территории. А эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук считает: продолжение кредитования "Нафтогаза" ЕБРР только подтверждает, что компанией управляют из-за границы, и Украина становиться все более энергетически зависимой.