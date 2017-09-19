Проверка заемщиков банков. Как это будет

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос cтолицы

Банкам разрешили привлекать агентов для сбора информации о своих заемщиках.

Согласно сообщению на сайте регулятора, новый порядок принят в соответствии с законом "О потребительском кредитовании". При этом агентами могут выступать как юридические, так и физические лица.

Как будет работать эта новация и зачем она нужна, в эфире радиостанции Голос cтолицы пояснил эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як до сьогодні відбувалася ідентифікація позичальника банку?

- Як і позичальників, так і клієнтів банку перевіряли безпосередньо в банківських установах, не секрет, що достатньо трудоємка з точки зору навіть збору всіх документів, анкет і решти процедура.

Останнім часом має місце те, що банки все більше і більше різних речей віддають на аутсорсинг. Як юридичне супроводження, ряд інших речей. Тобто ці речі також можна віддавати на, фактично, аутсорсинг в даному випадку агентам, які вже будуть допомагати готувати універсальні пакети документів в різні банківські установи.

А як встановлюється достовірність наданих даних?

— Це вже залежить від того, як той чи інший банк буде вибирати собі агентів, критерії знову ж. Це тендерні процедури, все решта. Це перекликається з інститутом кредитних бюро, які фактично збирають інформацію виключно позичальників.

Я переконаний, що в подібних структурах будуть працювати… Структури будуть афільовані до банків. За рахунок цього банки будуть дещо економити на витратах адміністративних по супроводженню процесу роздрібного кредитування.

Таким чином може зрости відсоток повернення кредитів?

— Скажемо так, кредити можуть стати дещо дешевшими. Тому що певна, невелика, але частина адміністративних витрат у цьому є. Тобто працівники більше були зосереджені на не підготовчій роботі, а на видачі кредитів.

Яка перспектива цієї новації в Україні?

— Тут є як плюси, так і мінуси. В будь-якому випадку за результат несуть відповідальність співкерівництво, співробітники банку. Тобто якщо, наприклад, компанія юридична, яку банк взяв по договору на вирішення тої чи іншої проблеми, не показала результат, то за результат у будь-якому випадку відповідають юридична служба і сам банк безпосередньо. Тому є як позитивний досвід, так і негативний.

Залучення банками сторонніх агентів для збору інформації про своїх позичальників прокоментувала також адвокат фірми Goro legal Яна Біла.

Наскільки законні такі перевірки?

- Так, вони законні. Відповідно до закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів», який саме регулює дані перевірки, верифікації, там є стаття 9, яка передбачає, що порядок доручення фінансовими установами третім особам здійснення даної верифікації, воно якраз регулюється внутрішніми документами суб'єктом фінансового моніторингу.

У даному разі суб'єктом фінмоніторингу є банки, а установою, яка може встановлювати даний порядок, є НБУ. Саме він і прийняв порядок, яким дозволив доручення даних послуг, виконання даних послуг третім особам — агентам. Відповідно до вимог, які встановлені даним банком.

Ці агенти мають бути сертифіковані?

— Дані особи — агенти, вони можуть бути відповідно до порядку фізичними особами — резидентами, юридичними особами — резидентами, або фізичними особами-підприємцями — резидентами.

І є положення про встановлення вимог до кредитних посередників — банків та їх діяльності. Так ось, вибір агентів повинен відповідати критеріям даного положення. І агенти самі, там прописаний ряд вимог до агентів, які ставляться.

Так ось, агенти повинні забезпечити виконання вимог законодавства, які ставляться такі самі, як до банків. Тобто забезпечення неможливості розголошення персональної інформації, наприклад, або законодавство з питань запобігання легалізації кримінальних доходів тощо. І крім того, дані агенти не несуть відповідальності прямої перед фізичними особами, перед клієнтами банку, відповідальність несе сам банк.

Таким чином, вибір і зацікавленість у виборі нормального агента лежить саме у просторі банку.

Якщо цей агент збере якусь інформацію про платоспроможність людини, куди вона потім може потрапити, окрім банку, і хто за це відповідатиме?

- Так. Теоретично вона не може потрапити нікуди, окрім банку, оскільки дані агенти зв'язуються такою самою таємницею, банківською таємницею і таким самим режимом доступу до інформації, як сам банк.

У банку, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, повинен бути відповідальний працівник, який призначається на посаду саме для виконання цієї функції. І саме, я так розумію, це відповідальний працівник і буде контролювати діяльність даних агентів.

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Оскільки вони будуть працювати як субпідрядники, скажімо так. І тому агенти не мають права розголошувати дану інформацію так само, як і самі банки. Окрім використання її в цілях, потрібних для верифікації та ідентифікації клієнтів. Відповідальність перед фізичною особою буде нести банк. Відповідальність перед банком буде нести агент. Саме в такому порядку.

Ранее Василий Горбаль заявлял, что убытки в банковской системе сокращаются, но тревожным остается слишком высокий удельный вес неработающих активов и проблемных кредитов.