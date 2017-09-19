На сколько подорожает мобильная связь. Комментарий эксперта

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Компания "Киевстар", учитывая возможную отмену роуминга со странами Евросоюза, не исключает перспективу подорожания сотовой связи для украинцев.

При этом речь идет о подорожании тарифов именно внутри страны. Кроме того, президент "Киевстара" Петр Чернышев добавил, что страны ЕС договаривались об этой отмене 10 лет.

Как отмена роуминга с ЕС повлияет на мобильных абонентов в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил IT-журналист Артем Бобок.

Действительно ли после отмены роуминга внутри Европы нам следует ожидать подорожания стоимости тарифов отечественных операторов?

— Есть несколько вариантов, исходя из того, что говорил Чернышов, по крайней мере, это может быть непосредственно у этого оператора.

Ранее его коллега Алексей Пирогов, начальник отдела "Киевстар" по работе с международными операторами говорил в июне прошлого года, что "Киевстар" может получать самые выгодные предложения. И сейчас, глядя на то, что говорит Чернышев, становится непонятно, почему в "Киевстаре" ранее говорили, что будут только рады, если телекомоператоры зарубежные отменят надбавку и что нашим клиентам осуществлять звонки будет дешевле и послужит толчком пересмотров межоператорских роумингов, между операторами ЕС и Украины, то есть ранее "Киевстар" озвучивал совсем другую позицию.

Возможно, что-то изменилось, возможно, им, действительно, нужно получать прибыль, а при обмене одного тарифа они включат какие-то другие рычаги для получения прибыли. Похоже, что будет включаться какая-то логика в другом, например, уменьшение пакетных услуг или даже, может посмотреть на примере Vodafone, который, когда зашел в Украину, предложил в 2016 году очень выгодные предложения. После успел в несколько раз уменьшить условия предлагаемых услуг.

Скриншот Голос Столицы Артем Бобок

Какой процент доходов составляют доходы от роуминга для мобильного оператора?

— Если верить отчетности "Киевстара", то у них, действительно, прибыли от роуминга занимает существенную долю. Как говорит Чернышев, это не основной доход, но существенный.

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К сожалению, точных цифр у меня нет, но это основной валютный источник доходов вообще у операторов, потому что они получают именно валютные средства от их партнеров из других стран.

Насколько возрастет тариф для пользования мобильной связью внутри страны?

— Я не думаю, что это будут какие-то большие цифры. Если учитывать то, что наш регулятор снизил международную ставку с 19 до 10 центов, а в Европе они поставляют надбавка каждый звонок 6-30 центов.

Я думаю, что это будет несущественная сумма, к примеру, порядка пяти гривен, возможно, 10 гривен.

Будет цепная реакция? Будут так же поступать и другие мобильные операторы, работающие в Украине?

— Я думаю, покажет время. Vodafone, который зашел в Украину, это все же более европейский оператор, у него достаточно неплохие тарифные предложения для роуминга. "Киевстар" также с приходом Vodafone изменил свою политику, улучшил звонки за границу для операторов, так и наши звонки за рубеж.

То есть, возможно, на фоне "Киевстара" два других оператора не будут менять тарифы для того, чтобы абоненты обращали именно на них предложения.

Напомним, чтобы сделать отмену платы за роуминг возможной, ЕС выдвинет ряд требований украинским операторам, в частности, улучшить покрытие мобильной связи, подчеркнул специалист по мобильному маркетингу Юрий Бабич.