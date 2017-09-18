Волошин: языковой закон – огромное поражение Украины в отношениях с ЕС

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Украина готова направить языковую статью закона "Об образовании" на экспертизу в Совет Европы. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

В то же время она надеется, что Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза его языковой статьи.

Стоит напомнить, что Венгрия, Болгария, Румыния, Польша, Молдова и Россия заявили, что принятый закон нарушает права национальных меньшинств.

Языковой вопрос и спекуляции на нем в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог-международник Олег Волошин.

(текст публикуется на языке оригинала)

В Міносвіти дійсно настільки впевнені в правомірності норми, яка стосується мов, що не бояться перевірок? Чи це просто хороша міна при поганій грі?

— Звичайно, що вони ні в чому не впевнені, тому що сама логіка якась просто "блискуча": ми відправимо на експертизу, а поки вона буде тривати, а якщо це буде, скажімо, оцінювати Венеційська комісія або інша інституція Ради Європи, то це не один день, і не два тижні, а поки, сподіваємося, президент підпише.

У нас є чудовий, точніше, дуже ганебний досвід закону про люстрацію, який вщент розгромлений Венеційською комісією з багатьох аспектів — як дискримінаційний, такий, що не відповідає європейським цінностям. Але ніхто вже 2,5 чи 3 роки навіть не квапиться вносити туди якісь зміни, хоча це пряме порушення нашого зобов'язання виконувати те, що нам рекомендує Венеційська комісія.

Якби це було за часів Януковича, то я думаю, що б галас би стояв. Тому я переконаний, що в Міносвіти якраз чудово розуміють, що ми можемо собі дозволити погратися з європейцями. Вони там собі нехай для вигляду щось аналізують, а ми поки будемо цей закон впроваджувати. А потім, за підсумками, навіть якщо будуть негативні оцінки, будемо робити якісь зміни, яких, можливо, ніколи не буде. Оце в чому проблема.

Хто і як реагуватиме на наш закон про освіту, якщо ми його, поки буде тривати перевірка, почнемо впроваджувати?

— По-перше, тут питання в тому, що ми нібито європейська країна, яка намагається інтегруватись до ЄС, дотримуватись всіх цінностей, тобто українська мета, якщо тобі, умовно, по голові за щось не дадуть, а просто є моральне засудження, то ти це не будеш виконувати.

Якщо ти хочеш бути європейцем, то потрібно виконувати те, що є правильним і відповідає певним принципам, навіть якщо санкцій, механізму покарань немає. Звичайно, що сьогодні немає якихось інструментів, яким чином покарати Україну, якщо вона навіть впровадить закон всупереч думці наших країн-партнерів, всупереч думці значної частини, в першу чергу, українського суспільства.

Я зараз розмовляю українською мовою, але я вчився в російській школі в Миколаєві, моя рідна мова — російська, я хочу, щоб мої діти вчились також на російській. Таку думку поділяє майже половина населення України.

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Тому в першу чергу, треба розуміти, що ми, роблячи це всупереч думці не тільки навіть Угорщини, не тільки навіть Румунії, тільки, в першу чергу, цих громад, фактично, даємо стимул сепаратизму на Закарпатті. Я думаю, що всі, хто там бував, і так бачили і угорські прапори на сільрадах, і написи угорською мовою і те, що там фактично всі з угорськими паспортами.

Тобто якщо сьогодні їм скажуть: шановні, ви маєте вчитись виключно українською мовою, а угорську вчить факультативно або вдома, то вони просто піднімуть питання про відділення, і ми отримаємо справжній реальний сепаратизм, яким зараз лякають, що це інспіровано РФ, але насправді це буде інспіровано Міносвіти.

Що могло б збити градус у цій ситуації?

— От приклад – ситуація із Саакашвілі. Скільки гучних заяв, прокурора, Геращенко, президента, одна, друга, третя, а після того з’являється коментар Волкера достатньо розмитий, і ми всі бачимо, як Саакашвілі починає вільно подорожувати по Україні, хоча очевидно порушення законодавства при перетині кордону.

Про що це говорить? Що українська влада, як би вона не казала протилежне, надмірно і надзвичайно залежна від серйозного впливу Заходу.

Я переконаний, що сьогодні президент чітко усвідомлює, що якщо він це підпише, і цей закон буде введений в дію, так, прямих санкцій не буде, але на кожному серйозному майданчику угорці, там при владі, до речі, достатньо націоналістичні сили зараз перебувають, і це не для галочки вони роблять, для них це також внутрішнє електоральне питання, вони будуть на всіх платформах, в усіх форумах, всередині ЄС реально блокувати українські ініціативи.

Я подивлюсь, наскільки далеко ми зайдемо у відносинах з ЄС, там ще Греція, до речі, ще згадаємо, тобто якщо Греція, Угорщина, Болгарія, Румунія і Польща будуть спільно блокувати наші ініціативи в ЄС, ОБСЄ, інших організаціях, я думаю, що це буде колосальна поразка для України.

На цю ситуацію має реагувати Порошенко, і яким чином?

— Звичайно, він має реагувати. Є такий хитрий механізм, ми знаємо це по податковому законодавству і, в принципі, по таких складних законах, як цей про освіту, він також може бути застосований як інструкція або роз’яснення відповідного відомства.

Тобто закон законом, але скільки разів було, коли, наприклад, якийсь податок ніби знімали, але потім приходила інструкція з податкової, і всі — орієнтуйтесь на інструкцію, яка насправді, по факту є вищою, ніж навіть закон, тому що інспектори перевіряють відповідно до інструкції.

Тобто якщо зараз під цим тиском буде розроблена якась інструкція, в якій буде визначено, що, по суті, мало що зміниться, тобто, наприклад, просто буде посилено вивчення української мови, це справедливо і правильно.

Українська держава має право і може піклуватись про розвиток української мови, збільшена кількість годин, ще щось, але при цьому викладання угорською мовою тієї ж самої математики буде збережено.

Якщо так відбудеться, тому що буде закон, там насправді не так чітко, там дуже розмито, можна тлумачити і так, і по-іншому, і те ж саме буде стосуватись російських шкіл, румунських, я думаю, тоді питання закриється, тому що якщо цього не буде і, навпаки, буде інструкція про те, що, дійсно, з п’ятого класу всі мешканці угорських сіл на Закарпатті своїх дітей мають направляти в школу, де математику, географію, історію викладають виключно українською мовою, ми просто отримаємо бунт на Закарпатті, от і все.

Напомним, глава МИД Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.

А эксперт-международник Владимир Кушниренко подчеркнул, что ухудшение отношений со странами ЕС — результат недальновидной политики украинской власти.