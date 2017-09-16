Доротич: повышение минималки вредит

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Первым шагом после принятия пенсионной реформы будет увеличение минималки до 3764 гривен. Такое заявление сделал министр соцполитики Андрей Рева.

Он добавил, что после прошлогоднего повышения минимальной зарплаты с 1600 до 3200 в стране стало больше людей, которые получают "белую" зарплату — плательщиков единого соцвзноса стало на 400 тысяч больше.

Повышение минимальной зарплаты на 523 гривны было прописано в бюджетной резолюции на ближайшие три года, принятой еще в июне. В ней говорится, что в 2019 году минималка составит 4173 гривны, а в 2020 году — 4425 гривны.

Как повышение минимальной зарплаты отразиться на экономических процессах в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал председатель всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вже можна підбивати підсумки попереднього підвищення мінімалки?

— Звісно, вже є перші результати. І вони не райдужні. Я нагадаю, що НБУ переглянув рівень інфляції, збільшивши його більше 9%, було заплановано 8%. Крім того, ми спостерігали збільшення рівня безробіття теж на 1,5%. І ці показники якраз яскраво свідчать про більшу тінізацію економіки і якраз підкреслюють недолугість запровадження такої авторитарної диктатури влади в частині формування заробітної плати. Замість того щоб створювати ринкові механізми, наші владарі все більше використовують ручне керування і адміністративними методами запроваджують нижню межу заробітної плати, причому це ніяк не пов'язано з опікуванням проблем українців і з бажанням збільшити їх статки. Ці ініціативи в першу чергу пов'язані з тим, щоб наповнити дірку чи закрити дірку під час запровадження пенсійної реформи, тому що її треба якось заповнювати, заповнювати шляхом таких недолугих ініціатив. Натомість, ніхто не дбає про розвиток економіки в стратегічному періоді, ніхто не дає про створення робочих місць і не стимулює економіку для природного підвищення рівня заробітної плати. Натомість, відбувається звільнення працівників, збільшення, відповідно, безробіття, тінізація економіки, закриття бізнес-ініціативи.

На якомусь прикладі можете розповісти, як зараз підприємства працюють?

— Зокрема, на своєму можу приклад розказати, що я провів оптимізацію і звільнив декілька працівників, тим самим скоротивши видатки, тому що, на жаль, доходів в мене додаткових немає. Купівельна спроможність населення і попит падають постійно, реалізувати свою продукцію вкрай важко. Тому я особисто вимушений був переглянути штат. Так само відбувається з багатьма підприємцями. Мене дуже дивує інформація, яку озвучує наш уряд, як статистичні дані, про те, що 400 тисяч з'явилося нових платників ЄСВ. Абсолютно вірно, тільки вони забувають сказати, що це стало завдяки тому, що було запроваджено норму сплати ЄСВ у розмірі більше 700 гривень, 704, якщо не помиляюся, суб'єктами підприємницької діяльності. І це перше. А друге, що з моменту запровадження цієї норми близько 500 тисяч суб'єктів господарювання на спрощеній системі оподаткування призупинили свою діяльність. Ми розуміємо, що частина з них могла взагалі призупинити діяльність, частина з них могла мігрувати, але чимала частина за нашою оцінкою, до 30% просто вимушені були піти в тіньовий сектор і проводити свою діяльність вже нелегально.

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Андрій Рева каже, що після підвищення мінімалки, платників ЄСВ стало на 400 тисяч більше. Це йдеться про легалізацію тих працівників, які раніше отримували сіру зарплатню?

— Ні, це якраз підприємці на спрощеній системі оподаткування. Вони всі вимушені зараз платити відповідно ЄСВ, сплячі вони, не сплячі, вони повинні платити. В нас дуже багато суб'єктів підприємницької діяльності, скажемо так, виконують сезонні роботи, і зокрема, це, наприклад, стосується півдня нашої країни і не тільки півдня, коли підприємства чи спрощенці працюють декілька місяців в рік. Натомість, у Карпатах навпаки, в зимовий період люди їдуть на ковзанах кататися, на лижах, і там суб'єкти починають свою активну діяльність в зимовий період. Тому це сезонне коливання, воно було пов'язане з тим, що свою діяльність вони не провадили в певний період. Запровадивши норму обов'язкової сплати ЄСВ 700 гривень, держава спонукала їх сплачувати постійно, і оце ті 400 тисяч, які звідки взялися. Про якусь детінізацію, мені смішно слухати заяви Реви, я вже їх без посмішки взагалі не можу слухати.

Підвищення мінімальної зарплатні на 523 гривні було прописано в бюджетній резолюції на найближчі три роки. І виходить, що мінімалка скоро зросте знову. Це суттєве зростання для підприємств?

— Звичайно, порівняно з попереднім підвищенням в два рази, це не так суттєво. Я хочу підкреслити, що оце підвищення на 500 гривень фактично буде з'їдене інфляцією на рівні 10%, 10% мінімальної заробітної плати в 3200 — це 320 гривнь. Із тих 500 гривнь 320 — це тільки інфляція, яка фактично буде компенсована таким підвищенням. Тому фактично підвищення відбудеться на 7-8%. Звичайно, я не можу сказати, так критично, суттєво, але все одно це буде негативно впливати на загальноекономічні процеси, буде далі відбуватися оптимізація витрат бізнесу, тому що, на жаль, зростання економічного потенціалу країні немає. Буде, звичайно, зменшувати витрати, вивільняти працівників, і відтак буде збільшуватися рівень і безробіття, і так як в такий директивний спосіб піднімається мінімальна заробітна плата, то буде підвищуватися рівень інфляції.

Були якісь альтернативи стимулювання підприємців виплачувати більші мінімальні зарплати?

— Є ринкові механізми абсолютно вже відпрацьовані в усьому світі. На жаль, наша держава не хоче стимулювати бізнес-активність. Створювати робочі місця шляхом створення інвестиційної привабливості для внутрішнього інвестора і зовнішнього, розвивати бізнес-ініціативу. Натомість в нас проводяться насправді реформи, про податкову реформу ми чуємо постійно, але окрім погіршення самої системи з регулювання звітності, навантаження на бізнес, ми нічого не бачимо. Бізнес-активність, навпаки, іде відток. Якщо не будуть створюватися нові напрямки, не будуть відкриватися нові виробництва, не будуть створюватися робочі місця, то говорити про якесь суттєве зростання доходів населення буде говорити марно. Просто буде зменшуватися оця різниця між висококваліфікованою і низькокваліфікованою працею. В нас вже доходить до парадоксу, що людина, яка має чималий досвід, має освіту, відповідні завдатки, різниця їх у заробітній плати з низькокваліфікованою робочою силою мінімальна. Оце що відбулося після підвищення в два рази. Тобто нижню межу підняли, а верхня не виросла. І тут я вважаю, що це не зовсім правильно, це не стимулює нашу робочу силу бути кваліфікованою, а відтак запроваджувати якісь новітні методи у своїй роботі і стимулювати економіку в цілому.

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Напомним, минимальную заработную плату уже повысили в начале 2017 года в два раза. Данное решение эксперты назвали слишком радикальным, поскольку негативное отражение на экономике страны было неизбежным. Второе повышение в течение года маловероятно, поскольку развивая данную тему, власти просто отвлекают народ от реальных проблем. Такое мнение выразил ранее Сергей Доротич, отметив, что для этого используются нерыночные способы.