Люди не разбираются в финансах и НБУ этим пользуется - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Национальный банк выступает за повышение прав потребителей финансовых услуг и улучшение финансовой грамотности населения. Об этом заявила зампред НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, 90 банков выведены с рынка, в результате чего пострадало большое количество потребителей: кто-то потерял вклады, кто-то имеет проблемы с погашением кредитов.

Также не решен вопрос ипотечных валютных займов 2005-2007 годов. А если бы население было финансово грамотным и выбирало для хранения своих денег только надежные банки, то этих проблем бы не возникло.

Уровень финансовой грамотности украинцев прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

Как НБУ может повышать финансовую грамотность украинцев?

— Понятие может быть и абстрактное, но действительно достаточно объемное и объясняющее очень многие вопросы, которые касаются того, о чем финансы и что это для людей. Что с ними делать и насколько на самом деле нужно доверять банкам. Как нужно доверять банкам, как нужно пользоваться карточками, депозитами и что это собой представляет. То есть, финансовая грамотность, по сути, это целый комплекс понятий, которые помогают людям разобраться с их деньгами, как пользоваться их деньгами, как пользоваться ими грамотно и не попадать на деньги. Сейчас действительно НБУ начинает целый ряд программ, которые позволят людям узнать о том, как правильно пользоваться своими деньгами. Готовится комплекс роликов и клипов о том, как пользоваться карточкой, как не обжечься на банке, как правильно пользоваться банком и как не попасть в руки мошенников. То есть, финансовая грамотность позволяет людям узнать что-то о деньгах, чего они до сих пор еще не знали. Это в двух словах.

Что мешало раньше это делать?

— От части делалось, да. Но тем не менее, очень большое количество людей до сих пор попадаются на то, что звонят непонятные люди, представляются представителями то ли НБУ, то ли банка, говорят: а скажите свой пин-код, или код карточки, мы сейчас проверяем что-то, и люди верят, что им звонит кто-то, и дают свои данные, и соответственно теряют свои деньги.

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Каким образом НБУ может повышать грамотность? Ролики только размещать?

— Я не знаю тот весь комплекс мер, который НБУ предусматривает, но надеюсь на то, что есть у нас такая с ними договоренность о том, что будем проводить такие некие семинары для банкиров, касательно грамотности по тем постановлениям, которые НБУ выдает. Потому что НБУ выдает какое-то очередное постановление и не объясняет детали, что это на самом деле значит. И у банкиров возникают сомнения, как заполнять тот или иной документ. Что делать с тем или иным нормативным актом, который до сих пор составлялся несколько иначе. Есть целый комплекс мер, которые НБУ изменяет каждый день своего существования.

Что касается планирования расходов, выбора банка и так далее. Какие-то семинары сейчас проводятся для населения?

— Насколько я знаю, есть какие-то гранты по западным фондам, но эффективность подобных семинаров близится к нулю. То есть, на сегодняшний день украинцы наверное на 70% финансово неграмотны. Их очень легко обмануть. Действительно, представиться представителем банка или НБУ, и выводов сделать по карте. Мы знаем, что сейчас действительно очень активно развиваются криптовалюты, и люди опять-таки не понимают, что это такое. Попадается, кто-то на удочку мошенников, кто-то на удочку пересылая деньги непонятно кому. Одним словом, не разбираясь в каких-то нюансах, которые им непонятны. Вот это и есть тот комплекс, который помогает узнать, финансовая грамотность.

Какие основные разделы, топ-пять того, что подразумевает финансовая грамотность?

— Как не попасть в лапы мошенников. Наверное, это один из самых главных моментов. Если говорить о том, как правильно выбрать банк, это вопрос не настолько актуальный, как был еще четыре года назад, потому что те банки, которые выжили сейчас, они уже более-менее финансово стабильные, и вопрос в том, как не попасть в банке на деньги, он уже не настолько актуален. Вопрос, как не попасть в руки мошенникам, он остается еще более актуальным, потому что количество мошеннических операций увеличилось. И мошеннические операции могут быть равно как с картой по телефону, так и с банкоматом, в который человек вкладывает свою карточку. Мошенники увеличивают количество своих технологий, и человек, вложив карточку в банкомат, не проверив, что на нем нет лишних предметов, может действительно лишиться своих денег, потому что некие приборчики, которые лежат сверху на панели банкомата, могут считать его данные и сканировать данные его карты и тот порядок цифр, которые человек набирает на панели, и опять-таки, лишится всех своих денег. На самом деле, существует масса программ, в том числе в Интернете, где это можно научиться делать самостоятельно, как минимум, записывать свои доходы-расходы, делая это ежедневно. Но честно говоря, я не знаю достаточное количество людей, которые этим пользуются и пользуются успешно. Да, это полезная вещь, но человек по природе ленив и не хочет этого делать.

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К слову, статистические данные гласят о том, что кризис в банковском секторе Украины завершен. Кроме этого, восстанавливается полноценный ее рост. При этом модель банковской системы в результате очищения получилась нежизнеспособная. Такое мнение выразил советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире "ГС".