Портнов: сигналы от власти нужно уметь трактовать

РИА Новости Украина

Информация Министерства юстиции о грузинском запросе о выдаче Саакашвили — блеф, уверен юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

По его мнению, озвученный неделю назад минюстом, прокуратурой, провластными депутатами, журналистами и блогерами сигнал был недвузначным — бывшего президента Грузии пугали именно тюрьмой и передачей в Грузию. Но позднее, отмечает юрист, уже сам Минюст заявил, что оснований для выдачи Саакашвили нет.

"Кроме того, экс-Президент не был задержан, несмотря на неоднократное соприкосновение с правоохранителями после пересечения границы. Но суть в другом. Сейчас я говорю уже не о самом факте примитивной лжи или дешевого блефа, а о резко сократившемся периоде, плече между собственным заявлением и полным его опровержением одним и тем же ведомством или чиновником", — подчеркнул Портнов.

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При этом все это происходит "на голубом глазу, с одинаково хитрым прищуром глаза и без тени позора", добавил юрист.

"Поэтому, все мы должны резко перейти на другую стратегию восприятия сигналов от власти. Делить нужно каждое слово сразу на пятьдесят, не искать ни в чем никакой логики, второго или третьего шага, длинной политической игры или мудреного задума, не представлять себе шахматную партию и не предвосхищать следующий ход. Все это нужно воспринимать исключительно в режиме амёбы, одной клетки, одной извилины и одного хода. После этого — умножать на ноль и читать справа налево", — подытожил экс-замглавы АП.

Facebook Андрея Портнова Скриншот с сайта Facebook

Напомним, заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов заявил, что Украина может не экстрадировать в Грузию экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет решение по его делу.

"Еще ничего в Украине не произошло, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам (в Минюст — Ред.) и в Генеральную прокуратуру Украины в отношении господина Саакашвили, свидетельствуют, что в Грузии рассматривается уголовное дело в отношении него", — сказал замминистра в телеэфире.