Коррупция рулит, зарабатывают уже и на убытках — Корольчук

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Проект государственного бюджета на 2018 год не предусматривает дотации шахт. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

При этом еще летом председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский отметил, что к осени 2018 года все государственные шахты должны работать безубыточно.

О перспективах существования государственных шахт без государственных дотаций в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, наскільки раціонально не передбачати дотації на держшахти в бюджеті-2018?

— Це перший момент, це те, що видають бажане за дійсне. Тобто з однієї сторони, ми пам'ятаємо, у 2014 році, коли був бюджет ухвалений, там, де не було дотацій на шахти, а потім виявилося, що 2015 і 2016, і 2017 році довелося все-таки виділяти ці кошти. Тобто шахти не змогли і не можуть існувати поки що без дотацій. Собівартість видобутку вугілля, на жаль, дуже висока. Вона становить на шахтах в середньому десь три тисячі гривень. Тобто є шахти навіть, в яких 4-5 тисяч гривень собівартість. А другий момент — це те, що коли немає прописаних дотацій в бюджеті, дуже зручно в ручному режимі регулювати надання коштів, розподіл їх, відповідно, прописувати певні умови виділення цих коштів. Тому я вбачаю, на жаль, більше корупційну причину того, що в бюджеті 2018 року не буде передбачено дотації для шахт. На жаль, присутнє бажання заробити, дійсно, на дотаційності, на збитковості вугільних шахт. У цьому році було передбачено, як ми пам'ятаємо, приблизно один мільярд гривень самих дотацій, і приблизно десь до мільярда гривень — це були кошти, закладені на модернізацію, на будівництво нових шахт, реконструкцію. Але насправді приблизно самі дотації мають скласти за підсумками 2017 року порядку двух мільярдів гривень. Туди все включають: і зарплата шахтарів, і закупка необхідних матеріалів. Тобто це окремо те, що стоїть взагалі. Насправді вдвічі більша потреба в дотаціях була в цьому році.

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А в наступному році… Ще є один момент такий важливий, чому є такий намір і був реалізований, як ми бачимо, заява про те, що не буде дотацій в бюджеті передбачено 2018 року, це те, що уряд, Міненерго взяли курс на, скажімо так, реформування вугільної галузі, як ми пам'ятаємо. Були прийняті програми до 2020 року, і за два роки практично, а не за три роки повинні повністю перевести всі шахти на самоокупність. Тобто там практично частину шахт буде закрито повністю, частину буде приватизовано, частина буде законсервована. І от, скоріше за все, у цьому контексті ця думка, те, що шахти не потребують дотацій, і зараз, я би так сказав, озвучується і пропагується. Тобто поширюється серед мас. Тобто що шахтам дотації не потрібні. Коли робили оцінку на 2017-2018 рік, то приблизно десь буде необхідність дотацій на рівні… От в цьому році це два мільярди гривень, а дали мільярд тільки…

У бюджеті на 2017 рік було передбачено 870 мільйонів гривень на державні шахти, звідки взялися два мільярди?

— Дивіться, це передбачено було. Додатково виділялися кошти на покриття, скажімо так, невиплати заробітної плати. Тобто зростала собівартість видобутку вугілля. Фактично, я би так сказав, щомісяця навіть. Тому що зростає вартість пального, зростає вартість матеріалів, які закуповуються. І все це потягнуло за собою… Це було відомо ще в 2016 році, коли робився бюджет на 2017 рік, що буде така ситуація. А вирішили закласти менше. І в результаті ми пам'ятаємо, що цілий рік фактично, з січня, з початку року ще в грудні 2016 року, постійні пікети шахтарів, особливо (?) вугільного басейну. І в інших, в тому числі і Донецька область, пам'ятаємо, там були також протести, контрольована територія мається на увазі. Там де, видобувають вугілля. Те, що не виплачують зарплати. Тому це, на жаль, ілюзія те, що лише трошки менше мільярда потрібно, там дійсно було закладено майже 900 мільйонів гривень. А так два мільярди вийде. На 2018 рік цифра дотацій має сягнути порядку десь до чотирьох мільярдів гривень насправді. Там зростає, там зростають витрати насправді. Тому що, знову ж таки, за останні три роки фактично — 2014, 2015 і 2016 рік. І от 2017 буде завершуватися, але будемо говорити про три завершених роки. Фактично не було ніяких… Це навіть не інвестиції, це навіть не реконструкція. Це просто підтримка життєдіяльності шахт на контрольованій території, які видобувають газову групу вугілля. Ми побачили критичну ситуацію вже по тому, що в цьому році лише за підсумками 8 місяців вже зниження йде видобутку вугілля на 10%. Газову групу фактично видобуваємо в Україні, антрацит повністю залишили на неконтрольованій території і, на жаль, особливо по державних шахтах ситуація катастрофічна взагалі. Там фактично за два роки падіння буде на мільйон тон майже. Тобто це показник не тільки безгосподарності, ще чогось, це показник того, що просто немає коштів вкладати в банальну підтримку життєдіяльності.

Звідки в такому випадку профільне міністерство бере такі прогнози? У нас міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик запевняв, що вже до кінця цього року 70% українських шахт будуть беззбитковими, а 50% — прибутковими. Вже осінь, чи справдились слова міністра?

— Я думаю, що він, скоріше за все, видає бажане за дійсне. Це з цього я починав говорити. На жаль, міністр енергетики Насалик є оптимістом, тому що оптиміст – це добре, але в даному випадку озвучують нереальні показники, більше вводить в оману і суспільство, і, напевно, уряд в цілому. Можна згадати його слова про те, ще весною, що у нас не буде проблем з газовою групою вугілля, ми його маємо достатньо, а вже буквально через тиждень чи два він озвучив, що у нас є проблеми з газовою групою вугілля.

Звідки виникли проблеми, якщо в нас є шахти, які працюють? Чому вони не видобули до початку опалювального сезону те, що нам необхідно?

— Проблеми, в основному, по державних шахтах, тому що там є недофінансування, власне, по частині дотацій, люди банально не отримують зарплату, тобто вони скорочують свій робочий час і робочі дні. Більше того, немає просто можливості підтримати навіть, це не модернізувати, не реконструювати, це просто закупити необхідне обладнання, яке потрібне, замінити деталь, грубо кажучи, в машині, щоб вона їхала далі, і машина стоїть, такий приклад, коректний, можливо, для порівняння і тому, я б так сказав, це впливає в цілому на результати і, на жаль, далі буде ситуація тільки погіршуватись. Тому цією програмою, яка ухвалена до 2020 року намагання просто прикрити те, прикрити таким фіговим листком, ця програма – це фіговий листок, щоб прикрити проблеми в галузі, "під шумок" приватизувати, розпродати те, що можна і сказати, що ми вирішили проблеми. Хоча, знову ж таки, насправді мова буде йти просто про консервацію шахт, про те, що закриються ці шахти, і ми будемо нарощувати імпорт вугілля газової групи.

Це замкнуте коло можна розірвати, аби, дійсно, оптимізм Насалика, принаймні, до 2020 року справдився?

— Це потрібно було думати в 2014 році. Зараз це буде тяжче робити з кожним роком. Потрібно з боку держави просто створювати систему підтримки цих шахт і шукати кошти не для галочки, що ми сказали, що ми їх виділимо, або сказати, що ми їх не виділимо, а насправді доведеться потім виділяти. І фінансувати ці шахти не за принципом залишкового ресурсу, тобто залишились гроші, ми їх додали, вийшли, перекрили дорогу, трасу, піднявся шум в Європі чи ще десь, хто використовує ці траси, ми виплатили цю зарплату. Тому, на жаль, ситуація дуже складна, і тому, скоріше за все, мова може йти про те, що, дійсно, навіть та консервація і закриття тих шахт державних, в першу чергу, що залишились, більше 30, вона буде з точки і уряду, наших кредиторів, МВФ, ЄБРР, які також знають про цю проблему і тримають руку на пульсі, найбільш оптимальною, і плюс просто наші західні партнери використають на свою користь, тому що посадять нас на голку ще одного енергодефіциту. Тобто у нас є енергодефіцит антрациту, те, що я сказав, а буде ще один енергодефіцит у вугільній сфері — газової групи вугілля.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил в эфире "ГС", что Украина сможет говорить о энергонезависимости, только если наладит угледобычу на своей территории.