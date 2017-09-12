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    Корнилов: "Слава Украине!" и низкопоклонство перед нацистами

    (обновлено: )441130
    Ровно 75 лет появился приказ, согласно которому украинец украинца должны были приветствовать в учреждениях и предприятиях словами "Слава Украине", а отвечать "Слава", с одновременным поднятием правой руки и раскрытой ладонью.
    Владимир Корнилов
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Первоначально лозунг "Слава Украине!" должен был сопровождаться низкопоклонством перед нацистами и обязательной зигой, пишет на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов.

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    Он приводит приказ, который ровно 75 лет назад, 12 сентября 1942 г., подписал глава оккупационной администрации Ольгинского района, один из лидеров местной ОУН Антон Ястремский.

    "Обязать  все население Ольгинского района  при встрече здороваться и  отвечать на приветствия так:

    а) В адрес немецких военных уважительностью здороваться, снимая: мужчины головные уборы, а женщины поклоном головы;

    б) Украинец украинца, служащие, работники учреждений и предприятий должны приветствовать в учреждениях и предприятиях словами "Слава Украине", а отвечать "Слава", с одновременным поднятием правой руки и раскрытой ладонью».

    Почему до сих пор идейные наследники ОУНовцев не восстановили эти традиции полностью? Чего еще стесняются?", – задается риторическим вопросом Корнилов.

    Пост Владимира Корнилова

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