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    Ответственность за разгул преступности лежит на президенте – Портнов

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (69)

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    Узурпация президентом Петром Порошенко полномочий управления правоохранительными органами привело к разгулу преступности в стране, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным правоохранителей, погиб один человек. В машине также находились женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева — уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури), он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе.

    Ребенок. Архивное фото
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк
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    По мнению юриста, экс-замглавы администрации президента Андрея Портнова, ответственность за разгул преступности в стране несут не только силовики, но и лично президент. 

    "Я бы не гиперболизировал ответственность силовиков за разгул преступности, взрывы автомобилей, гранатометы, перестрелки, убийства, разбои, грабежи и другие современные достижения. Персональную ответственность за весь этот бардак несет Президент Украины, единолично узурпировавший полномочия управления правоохранительными органами. Именно Президент довёл страну до этого состояния. Это он управляет силовым блоком, назначает врагов, санкционирует ключевые следственные действия, обыски, задержания, аресты, подозрения, обвинения, судебные процессы и приговоры", — написал Портнов на своей странице в Facebook. 

    Андрей Портнов/Facebook, 8 сентября 2017

    По его мнению, построенная президентом "комичная система государственного управления, тотальная преступность и допуск к влиянию самых отъявленных отморозков — прямой результат его почти четырёхлетней деятельности".

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