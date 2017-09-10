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    Украина будет терять государственность - Бортник

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    (обновлено: )622110
    Мы сейчас в значительной мере десуверенизированная страна и наше выживание зависит от внешних кредитов, внешней военной помощи, заявил Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украина будет терять государственность, если власти продолжат проводимые реформы, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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    Президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к парламенту в четверг заявил, что страна без дальнейшей реализации реформ может потерять государственность, пишут РИА Новости.

    "Ключевой риск в том, что если продолжать такие реформы, то Украина неизбежно будет терять свою государственность, также мы будем терять украинцев, их будет становиться меньше. Украинцы будут ехать из этой страны, и мы будем повторять судьбу других десуверенизированных, разграбленных, полуразрушенных стран", — сказал Бортник.

    По словам политолога, Порошенко сказал о потере суверенитета в случае отсутствия реформ с целью манипуляции. В частности, он пытается навязать обществу мысль, что если не поддерживать курс президента и его реформы, то будет еще хуже, вплоть до потери государственности.

    Вместе с тем Бортник считает, что украинскому суверенитету, помимо отсутствия реформ, угрожает эскалация конфликта в Донбассе, внутренний конфликт между политическими элитами, а также конфликт между политической элитой и обществом.

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    "Если говорить честно, у нас сегодня государственности осталось 30-50%. Мы сейчас в значительной мере десуверенизированная страна. Наше выживание зависит от внешних кредитов, внешней военной помощи", — подчеркнул Бортник.

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