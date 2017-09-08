Кто и зачем создает валютную панику? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Доллар и евро в очередной раз укрепили свои позиции. Так, на четверг, 7 сентября, официальный курс доллара составляет 25 гривен 98 копеек.

По сравнению с предыдущим днем он подорожал на три копейки. Евро подорожал на 14 копеек за сутки, до 30 гривен 99 копеек. При этом стоимость евро достигла рекорда за последние 1,5 года.

Что стало причиной таких показателей, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

(текст публикуется на языке оригинала)

Для вас зростання вартості валют очікуване?

— Так, звичайно, це початок ділового сезону, і це було передбачувано, що саме у вересні почнеться підвищений попит на валюту, тому що імпортери закупляють техніку, яку мають продавати українським споживачам, і це завжди підвищує попит на валюту. При тому, що ми бачимо, хоча у нас досить непоганий врожай цього року, і аграрії продають свою продукцію, але не всі заводять валютну виручку в країну, що збільшує тиск на сам курс.

НБУ вже вивісив офіційні курси на п'ятницю: долар — 26 гривень рівно, євро — 31,12.

— При тому, що обсяг продажу на міжбанківському валютному ринку суттєво не збільшився. Ми бачимо 230 мільйонів на день, і це середній обсяг, який… я б не сказав, що такий суттєвий. Ми бачимо просто те, що зменшення якраз продажу валюти, тому що експортери притримують виручку, і ми бачимо тиск, якраз збільшення попиту на валюту.

Завжди восени курс показує зростання, але зараз йдеться про рекорд євро за останні півтора роки. Як це пояснити?

— Так, це дійсно питання, якщо пам'ятаєте, ми бачили кілька місяців якраз з тим, що в США починає падати курс долара до інших валют, і саме цим було передбачено те, що євро почне зростати, а курс долара, він не зростав так само. Але ми бачимо, що курс долара зараз почав рости, так само як і курс євро. Тобто зменшення вартості долару відбувалося на міжнародному ринку, і це якраз показує наш український ринок гривні.

Зростання долара до гривні прискорилося ще минулого тижня. Що стало причиною?

— Немає прямого зростання чи збільшення якраз такої кореляції, яку ми могли бачити в минулі роки. І я бачу в цьому більше все ж таки очікування наших українців на те, що долар почне зростати, ми бачимо те, що ціни на товари почали рости, і якраз, можливо, десь трошки обмінні пункти почали на цьому очікуванні одразу піднімати курси, що трохи потягнуло весь ринок як такий.

З іншого боку, українці у серпні продали банкам майже на 200 мільйонів доларів більше, ніж купили. Тож, зараз має спостерігатись перенасичення ринку?

— Завжди в серпні і літні місяці українці більше продавали валюту, тому що українці купляли путівки за кордон і в Україні, і використовували при цьому гривню. Свої якісь заощадження, які вони отримували, притримували якраз на відпустки, вони якраз і продавали, що створило значне перебільшення продажу валюти над її покупкою. Тому саме дійсно кожен серпень у нас йде перевищення продажу валюти над купівлею її.

Читайте также: Осень, начало: доллар растет, госдолг растет, НБУ запасается валютой

На вашу думку, чи продовжать далі українці продавати валюту? Як це впливатиме на курс?

— Коли починається валютна паніка, то зупинити її вже взагалі неможливо.

Вам здається, зараз може початися валютна паніка?

— Вона завжди може початися, якщо її будуть підштовхувати. Завжди є люди, хто заробляє на кросовій різниці і пробує підштовхнути ринок, те, що ми бачимо минулого тижня, цього тижня, і все-таки прямих причин на таке зростання валютного курсу так швидко, немає, ми бачимо, що нема значного обсягу міжбанківського валютного ринку збільшення торгів, тому це трошки таке фіктивне подорожчання цього курсу. І рано чи пізно, я думаю, це все-таки, як мінімум, тиждень може протриматися, після чого, коли мінялам не вдасться сильно розкачати курс, він почне падати.

Що було стримуючим фактором для євро?

— Поки що не можу сказати, важко зрозуміти економічну причину такого зростання євро. Хіба що єдине, що могло спонукати економічні передпосилки, це те, що ми бачили, НБУ дозволив експортувати валютну виручку, дивіденди, які отримані в нашій країні, і він дозволив її виводити її за кордон. Але це не могло настільки сильно вплинути на курс. Ми бачимо, що ряд іноземних інвесторів якраз отримують іноземну валюту в євро, тому вони виходили на міжбанк для того, щоб купити це євро, і що могло спонукати його зростання курсу, але мені не здається, що це було головним фактором. Що саме, я поки не розібрався.

Можна спрогнозувати, що з гривнею відносно долару і євро буде восени?

— Як я казав, якщо не почнеться паніка, ми побачимо максимум через тиждень, а може, і раніше, зниження курсу, що дозволить говорити про те, що він не буде зростати настільки сильно, і почне, можливо, падати нижче до 26 чи 25,5. Тобто фактично до свого літнього рівня. Але ми побачимо, що знову почнеться ділова активність ближче до листопада, і попит на долар підвищиться. І що буде якраз, коли казати про те, що курс буде падати.

Напомним, экономика будет способствовать укреплению гривны, только если в Украине начнут больше производить товаров с высокой добавленной стоимостью, а не сырьевых товаров, подчеркнул эксперт по ценным бумагам Юрий Товстенко.