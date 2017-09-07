Запрет русского в школах. Хватит уже проводить эксперименты на людях - Бахтеева

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Принятая Верховной Радой в начале сентября реформа образования вызвала в обществе волну неодобрения. Новый закон фактически вводит запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского. И это при том, что до сих пор в Украине существует множество школ с обучением на русском языке, а также на других языках нацменьшинств — венгерском, румынском и других. Предполагается, что языки нацменьшинств, в том числе русский язык, дети будут изучать только в младших классах.

Фактически с 2018 года только в младшей школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств. С 5 класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств ликвидируется. С 2020 года и для младших классов эту норму отменят. То есть с 2020 года образование в Украине станет полностью украиноязычным.

По словам народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Татьяны Бахтеевой, представляющей в парламенте восточный регион, ограничения, в первую очередь, для русскоязычных, которые предусматривает реформа в корне неправильны.

"На сегодняшний день 60% людей в Украине говорит и думает на русском языке. Даже те политики, которые называют себя великими патриотами только на публику разговаривают на украинском языке. Дома, в кругу семьи большинство из них говорят исключительно на "языке агрессора", как они выражаются. Очевидно, что новая реформа существенно ограничивает права и возможности не только национальных меньшинств, но и большей части населения", — говорит Бахтеева.

По словам депутата, Украина — это многонациональная страна и это не тот случай, когда можно проводить эксперименты по национализации.

"Мы можем достигать уровня таких стран как Канада, где два официальных языка, как Швейцария, где четыре официальных языка. Мы ведь на каждом шагу рассказываем о том, что идем в Европу, почему же тогда мы ущемляем людей, лишая их возможности говорить на том языке, который более удобен в общении. Я представляю в Раде восточный регион и могу сказать, что детям и учителям будет очень сложно адаптироваться в новых условиях. Это будет, скорее, не учеба, а просиживание штанов "для галочки". Эта реформа долго не проживет, ведь люди скоро поймут, что стало в тысячу раз хуже. Такие законы попросту антинародны", — отмечает политик.

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Вызывают вопросы у нардепа и другие аспекты утвержденной парламентом реформы образования.

"Лично я, как депутат и как гражданин выступаю категорически против предложенной реформы образования. Нововведения не несут цели дать высокий уровень образования, выпускать из школ квалифицированных учеников. Реформа наоборот затягивает процесс учебы, ухудшает доступность образования. О чем говорить, если теперь образование будет финансироваться не за счет государства, как это было раньше, а за счет родителей", — резюмировала Бахтеева.