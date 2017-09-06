Работа Рады в любом случае закончится противостоянием — аналитик

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Cтартует седьмая сессия Верховной Рады. Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что включения в повестку дня ожидают 2750 законопроектов. Основной упор будет на нерассмотренных ещё с прошлой сессии реформах, а также на незавершенных назначениях. Первая на очереди — реформа системы образования. Парубий выразил надежду, что депутаты примут ее во втором чтении в скором времени.

Приоритеты Рады и шансы на принятие разных законопроектов проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический консультант Юлия Комарова.

ВР должна проголосовать за реформу образования, и с этого фактически начинается политический сезон. Это можно назвать генеральной репетицией всех голосований?

— Да, именно так можно назвать, а также нельзя упускать из виду традиционную любовь украинских политиков к символическим датам и символическим жестам. Всегда придумываются какие-то интересные пиар-ходы, как начать новый политический сезон. И раз уж он так всегда календарно совпадает с началом образовательного сезона, а тут еще и образовательная реформа подоспела, то конечно выгодно во всех таких с имиджевой точки зрения проголосовать и показать, что парламент работает, что парламент интересуется, что происходит в стране, и, в общем-то, показать такой хороший задел, что первый успех, первая история успеха состоялась.

Как вы считаете, остальные документы по реформам пройдут через парламент? Каким образом представители правительства будут пытаться найти голоса в парламенте?

— Добавим к этому еще и старт бюджетного процесса и все противоречия, связанные с этим. Это как раз покажет такое развенчание мифов и того, как карета превратится в тыкву, потому что после истории успеха, которая будет, она будет неплохая, небольшая. Дальше начнется история таких некрасивых и затянутых противостояний, большой демагогии и маленького результата. Конечно, мы не ожидаем, что эти реформы будут как-то согласованы. Тем более мы не ожидаем, что они в какие-то осязаемые сроки будут приняты и разъяснены обществу. Пока таких кейсов наши политики не показывали обществу, налогоплательщикам и народу. Поэтому и нет надежды на это.

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Можем ли мы прогнозировать, что пенсионная и медицинская реформы будут приняты?

— В любом случае мы можем прогнозировать, что они будут приняты рано или поздно. Учитывая специфику украинского парламента, скорее, поздно, и в каких-то промежуточных вариантах — какое-то за основу, первое чтение — что-то минимально компромиссное, для того, чтобы показать зарубежным партнерам, которые, как Дамоклов меч, будут висеть над коллективной головой и это будет главным двигателем принятия этих реформ. Но все равно это не добавит конструктива. Нет видения, нет осязаемого видения ни у одной из политических сил, и нет, соответственно, общего видения. И, к сожалению, такое видение не было наработано за все годы независимости. Хотя могли, если захотели, если бы была какая-то спадкоємність, говоря украинским языком, в работе правительства, парламента, потихонечку наработали бы.

Гройсман говорил о том, что уже с коалицией обсуждается возможность переформатирования отдельных должностей в правительстве. Все эти моменты будут согласовываться?

— Будут и они будут привязаны к обсуждению этих реформ, которые мы сейчас пытаемся обсудить. Мы знаем, что относительно на 80% готова медицинская реформа. И вот для того, чтобы изобразить какую-то очередную историю успеха и продуктивную работу, возможно, под этой реформы, под голосование будет подтянуто и голосование по избавлению Ульяны Супрун от приставки и.о. Она станет министром. Об этом свидетельствуют все заявления. Уже давно мы этого ожидаем. А далее по тем реформам, которые сложнее и таких быстрых историй успеха мы не можем ожидать — пенсионная реформа, земельная реформа, там уже будут лететь головы. И для этого приберегаются как раз заявления об отставке, которые уже заблаговременно написаны. И если уже будет нарастать общественное недовольство, будут произведены, конечно же, переформатирования в правительстве. Это у нас всегда помогало немножко снять напряжение и стабилизировать обстановку в политическом классе.

Перестановки в правительстве неизбежно поднимут вопрос существования коалиции. Как из этого замкнутого круга выйдут представители власти, которые больше года не хотят показывать это коалиционное соглашение?

— Их уже не пугает этот замкнутый круг. И мне кажется, они прекратили попытки из него выходить. Очевидно, что коалиции нет. Ее нет и де-факто, ее нет и де-юре. Но, тем не менее, парламент как-то с этим живет. И чувствует полный потенциал за собой — дожить с этой бедой успешно до окончания своей парламентской сессионной каденции.

Законопроект о реинтеграции Донбасса, который по словам Ирины Луценко будет до начала октября внесен на рассмотрение в сессионный зал парламента. Как вы считаете, во время обсуждения законопроекта о реинтеграции Донбасса тоже будут кипеть страсти?

— Безусловно, страсти будут кипеть. Именно поэтому мы ожидаем, что законопроект будет внесен. Будет сделано какое-то соответствующее заявление для международного сообщества по этому вопросу. Но каких-либо продуктивных голосований и даже обсуждений, я думаю, мы не увидим. Мы увидим гневные заявления всех без исключения парламентских фракций.

Должность главы НБУ будет согласована в ВР в ближайшее время?

— Должность главы НБУ — это настолько болезненный вопрос, что с согласованием этой должности нельзя тянуть. Сама ситуация, сама обстановка будет требовать хоть кого-то, кто согласится.

В четверг ожидается выступление президента перед ВР. Чего стоит ожидать?

— Самое первое — это изменение нашего видения военного конфликта на востоке страны. Мы знаем, что на протяжении предыдущих месяцев нарабатывалась и согласовывалась стратегия международными военными партнерами. То есть формула того, чтобы поменять статус или название АТО на оборонная война. Это будет главный ключевой посыл того, как меняется наше видение внутри страны, и соответственно, это будет внесение изменений во все документы, которые позиционируются в международных форматах безопасности.

Свое мнение о том, с каких законопроектов должна начать свою работу ВР, выразили также радиослушатели Голоса Столицы.

Віталій, Київ: Почати треба з саморозпуску цієї ВР. Але все таки хочу висловитись, що, в першу чергу потрібні медреформа і пенсійна реформа. Тому що я вже підходжу більше до цієї категорії скоро. Медична реформа повинна бути перша. Повинні прийти дійсно спеціалісти, які віддали медицині не один десяток років і вони повинні реформувати.

Светлана Николаевна, Киев: Самый первый вопрос — это урегулирование вопросов АТО и решение вопроса на Донбассе, положений на Донбассе. Самое главное. Все остальное потом решится. Если это не решает, никакие иконы на стенах, ничего не сделают, никакие, только это. Самое главное.

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Галина Ивановна, Киев: Я хотела сказать, что начать они должны прежде всего с пенсионной реформы. Лично у меня пенсия 13 лет не пересчитывалась ни разу по уровню средней промышленности. Это просто беспредел. Это геноцид украинских пенсионеров. Это в первую очередь надо, потому что Юрий Луценко себе нашел деньги, на НАПК находятся деньги, а пенсионную реформу они никак не сделают. Поэтому я считаю, это в первую очередь. Мы еле выживаем.

Николай: Я звоню по поводу того, что надо, чтобы они начали с медреформы. У меня девушка медик, молодой специалист. Ей предлагают уходить в частную клинику. И я думаю, что это не единственный человек, который уйдет в частную клинику работать.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.