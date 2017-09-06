Спиваковский: украинская образовательная система выпускает 80% брака

РИА Новости Украина

Министерство финансов Украины планирует к 2020 году сократить количество получателей стипендий до 15%, а в 2018 году — до 25%, заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко. Если вспомнить, что сейчас стипендии в Украине получают 40-45% студентов, то уже со следующего года число стипендиатов может сократиться почти вдвое, а к 2020 году — втрое. При этом по словам самого замминистра финансов делается это во благо самих же студентов: если уменьшить количество получателей стипендии ее размер можно значительно повысить.

Президент корпорации "Гранд", основатель одноименного лицея Владимир Спиваковский, проанализировав систему поощрения студентов в Европе и стипендии в Украине, считает, что украинская практика нуждается в кардинальных изменениях.

"Не утихают споры по поводу стипендий для студентов. Какие-кому-как-сколько?… Что делать? Платить меньше денег большему количеству студентов или больше денег ограниченному их числу? Платить за хорошую успеваемость или тем студентам, у кого нет денег на жизнь, и взять их неоткуда?

Увы. В условиях, когда наша образовательная система выпускает 80% брака, вообще не имеет смысла спорить, сколько за этот брак платить и кому…", — написал Спиваковский на своей странице в Facebook.

По его мнению, если уж мы пришли в Европу, то неплохо было бы в ней осмотреться и обнаружить, что там дают вовсе не стипендии.

"Там дают "гранты" за успехи в учебе, спорте, искусстве, науке…

Там дают скидки за то же самое, или сильно нуждающимся. И при этом тщательно проверяют финансовое положение семьи.

И там банки дают беспроцентные кредиты с отдачей через 10-20 лет.

Единственное, что там не делают, так это там не разводят халяву", — пишет Спиваковский.

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По его данным 80% студентов, получающих у нас стипендию, тратят её в первые несколько дней на кафе и на удовольствия, и она не является для них стимулом к хорошей учебе.

"80% студентов, которые получают стипендии, и так бы хорошо учились, даже её не получая, потому что у них такой характер, ум, и они так воспитаны.

В 20% случаев преподаватели знают, для кого стипендия критична, и они манипулируют оценками, порождая ту самую проклятую коррупцию, от которой мы никак не можем избавиться.

В 20% случаев наши студенты считают доблестью или нормой не ходить на занятия, пропускать их, просыпать их, устраивать аврал штудирования учебников в последние три дня или три ночи, что для Европы-Америки-Азии – нонсенс.

Пост Владимира Спиваковского

В 80% случаев наши студенты не знают и не понимают, какие знания-умения-скиллы им нужны для будущей жизни и для будущей работы, и просто плывут по течению. И только и требуют: дайте стипендию!

Я мечтаю дожить до того времени, когда студенты будут выходить на забастовки, с транспарантами, и скандируя:

"Знаний!.. Знаний!!… Знаний!!!"….

Не, не тех замшелых лекций, от которых муки дохнут.

А настоящих, «высокооктановых» знаний… Чтобы их можно было бы потом конвертировать в высокую должность-зарплату-перспективу.

Просто у образования должна быть более сильная цель", — резюмирует Спиваковский.