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    Точка зрения

    Спиваковский: украинская образовательная система выпускает 80% брака

    (обновлено: )20121
    В 20% случаев преподаватели знают, для кого стипендия критична, и манипулируют оценками, порождая ту самую проклятую коррупцию, от которой мы никак не можем избавиться, считает президент корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский.
    Студенты на лекции
    sq.com.ua

    РИА Новости Украина

    Министерство финансов Украины планирует к 2020 году сократить количество получателей стипендий до 15%, а в 2018 году — до 25%, заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко. Если вспомнить, что сейчас стипендии  в Украине получают 40-45% студентов, то уже со следующего года число стипендиатов может сократиться почти вдвое, а к 2020 году — втрое.  При этом по словам самого замминистра финансов делается это во благо самих же студентов: если уменьшить количество получателей стипендии ее размер можно значительно повысить.

    Студенты. Архивное фото
    Украинское фото
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    Президент корпорации "Гранд", основатель одноименного лицея Владимир Спиваковский, проанализировав систему поощрения студентов в Европе и стипендии в Украине, считает, что украинская практика нуждается в кардинальных изменениях.

    "Не утихают споры по поводу стипендий для студентов. Какие-кому-как-сколько?… Что делать? Платить меньше денег большему количеству студентов или больше денег ограниченному их числу? Платить за хорошую успеваемость или тем студентам, у кого нет денег на жизнь, и взять их неоткуда?

    Увы. В условиях, когда наша образовательная система выпускает 80% брака, вообще не имеет смысла спорить, сколько за этот брак платить и кому…", — написал  Спиваковский на своей странице в Facebook.

    По его мнению, если уж мы пришли в Европу, то неплохо было бы в ней осмотреться и обнаружить, что там дают вовсе не стипендии.

    "Там дают "гранты" за успехи в учебе, спорте, искусстве, науке…

    Там дают скидки за то же самое, или сильно нуждающимся. И при этом тщательно проверяют финансовое положение семьи.

    И там банки дают беспроцентные кредиты с отдачей через 10-20 лет.

    Единственное, что там не делают, так это там не разводят халяву", — пишет Спиваковский.

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    По его данным 80% студентов, получающих у нас стипендию, тратят её в первые несколько дней на кафе и на удовольствия, и она не является для них стимулом к хорошей учебе.

    "80% студентов, которые получают стипендии, и так бы хорошо учились, даже её не получая, потому что у них такой характер, ум, и они так воспитаны.

    В 20% случаев преподаватели знают, для кого стипендия критична, и они манипулируют оценками, порождая ту самую проклятую коррупцию, от которой мы никак не можем избавиться.

    В 20% случаев наши студенты считают доблестью или нормой не ходить на занятия, пропускать их, просыпать их, устраивать аврал штудирования учебников в последние три дня или три ночи, что для Европы-Америки-Азии – нонсенс.

    Пост Владимира Спиваковского

    В 80% случаев наши студенты не знают и не понимают, какие знания-умения-скиллы им нужны для будущей жизни и для будущей работы, и просто плывут по течению. И только и требуют: дайте стипендию!

    Протест студентов против лишения их стипендии. Архивное фото
    ntu-prof.com.ua
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    Я мечтаю дожить до того времени, когда студенты будут выходить на забастовки, с транспарантами, и скандируя:

    "Знаний!.. Знаний!!… Знаний!!!"….

    Не, не тех замшелых лекций, от которых муки дохнут.

    А настоящих, «высокооктановых» знаний… Чтобы их можно было бы потом конвертировать в высокую должность-зарплату-перспективу.

    Просто у образования должна быть более сильная цель", — резюмирует Спиваковский.

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