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    Корнейчук: не спешите "хоронить" Гройсмана

    Тема:

    Горячая осень 2017: новый политсезон (20)

    (обновлено: )19150
    Действующий премьер еще должен "протащить" через Раду пенсионный и медицинский геноцид, дерибан земли, получить от МВФ очередной транш, а уже потом - отставка, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Верховная Рада открыла очередную сессию, которая обещает быть скандальной и "горячей". По прогнозам политических экспертов, парламент ждут долгие торги вокруг принятия ключевых реформ, в частности пенсионной и медицинской.

    Политолог Николай Давидюк. Архивное фото
    Николай Давидюк/Facebook
    Политолог: Рада объединится, но не ради избирателей

    Также осенью будут решать кадровые вопросы в украинском правительстве. В конце мая министр информационной политики Юрий Стець и глава минагропрода Тарас Кутовой написали заявления об отставке, но Рада их не рассмотрела. Почти год в статусе "исполняющего обязанности" министерством здравоохранения руководит Ульяна Супрун. По закону, членов Кабмина назначает и увольняет парламент. Не решен до сих пор вопрос отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая по собственному желанию написала заявление и с мая находится в отпуске.

    По словам представителя президента Порошенко в Раде, с кандидатурой нового главы НБУ президент намерен определиться до конца сентября.

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    Продолжит нарастать напряжение и вокруг самого премьера Владимира Гройсмана, который демонстративно сблизился с конкурентами Порошенко из "Народного фронта" и лидером партии Яценюком. В пропрезидентской партии считают, что пока Гройсман останется на своем посту, поскольку на данный момент нет кандидатуры, которой можно было бы его заменить, и которую Порошенко мог бы "протянуть" через парламент.

    Призывает не спешить "хоронить" Гройсмана политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Скриншот с сайта Facebook

    "Он (Гройсман — Ред.) должен протащить через Раду пенсионный и медицинский геноцид, дерибан земли. Получить под дерибан деньги МВФ. А потом уже пойдет пинком под зад", — прогнозирует эксперт.

    По его словам, роль "цапа видбувайло" (козла отпущения — Ред.) ему уже давно прописана на Банковой.

    "Но с другой стороны — он и "поднял" нормальный гешефт на должности премьера. Поэтому формально Порошенко с ним расплатился за предстоящее шоу", — сообщил Корнейчук.

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