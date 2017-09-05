Корнейчук: не спешите "хоронить" Гройсмана

РИА Новости Украина

Верховная Рада открыла очередную сессию, которая обещает быть скандальной и "горячей". По прогнозам политических экспертов, парламент ждут долгие торги вокруг принятия ключевых реформ, в частности пенсионной и медицинской.

Также осенью будут решать кадровые вопросы в украинском правительстве. В конце мая министр информационной политики Юрий Стець и глава минагропрода Тарас Кутовой написали заявления об отставке, но Рада их не рассмотрела. Почти год в статусе "исполняющего обязанности" министерством здравоохранения руководит Ульяна Супрун. По закону, членов Кабмина назначает и увольняет парламент. Не решен до сих пор вопрос отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая по собственному желанию написала заявление и с мая находится в отпуске.

По словам представителя президента Порошенко в Раде, с кандидатурой нового главы НБУ президент намерен определиться до конца сентября.

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Продолжит нарастать напряжение и вокруг самого премьера Владимира Гройсмана, который демонстративно сблизился с конкурентами Порошенко из "Народного фронта" и лидером партии Яценюком. В пропрезидентской партии считают, что пока Гройсман останется на своем посту, поскольку на данный момент нет кандидатуры, которой можно было бы его заменить, и которую Порошенко мог бы "протянуть" через парламент.

Призывает не спешить "хоронить" Гройсмана политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с сайта Facebook

"Он (Гройсман — Ред.) должен протащить через Раду пенсионный и медицинский геноцид, дерибан земли. Получить под дерибан деньги МВФ. А потом уже пойдет пинком под зад", — прогнозирует эксперт.

По его словам, роль "цапа видбувайло" (козла отпущения — Ред.) ему уже давно прописана на Банковой.

"Но с другой стороны — он и "поднял" нормальный гешефт на должности премьера. Поэтому формально Порошенко с ним расплатился за предстоящее шоу", — сообщил Корнейчук.