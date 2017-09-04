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    Точка зрения

    "Укрпочта" может разрушить монополию облгазсбытов на поставку газа - эксперт

    (обновлено: )23112
    Национальный почтовый оператор может вскоре получить лицензию на поставку природного газа и потеснить с этого рынка сбытовые газопоставляющие компании.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

    Нацкомиссия, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 сентября рассмотрит решение о выдаче публичному акционерному обществу "Укрпочта" лицензии на поставку природного газа потребителям. 

    Раздел с одноименным названием уже создан на сайте компании. В соответствующем разделе по ссылкам доступны документы о правилах поставок природного газа и тарифах.

    Соцсети
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    По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунича, получение "Укрпочтой" лицензии на поставку газа означает борьбу против монополии областных поставщиков газа (облгазсбытами). 

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    "Задача "Укрпочты" — собирать деньги с потребителей, подписав договоры с операторами сетей. В принципе, она может этим заниматься этим получше недобитого "Газа Украины", дочка которого подала аналогичную заявку месяц назад и получила ее. Но у тех нет возможностей. В общем война против облгаззсбытов", — отметил Марунич.  

    В начале июня НКРЕКУ выдала лицензию на поставку природного газа в Украину "Трафигура Юкрейн" — дочерней компании одного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura. В начале июля НКРЭКУ выдала аналогичную лицензию н "М Украина" — дочерней компании международного газотрейдера MET Holding AG.

    Ранее "Укрпочта" объявила о планах по созданию "финансового супермаркета", который будет предоставлять различные финансовые услуги для клиентов, в том числе, по выдаче потребительских кредитов. 

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