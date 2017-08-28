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    Точка зрения

    Эксперт: почему новый имидж Тимошенко дает ей шансы на президентство

    (обновлено: )21401
    От того, решится ли Тимошенко "отпустить" свою длительную искусственную молодость и создать более естественный политический имидж, во многом зависят ее дальнейшие политические перспективы.
    Юлия Тимошенко на праздновании 50-летия Всемирного Конгресса Украинцев
    facebook.com/YuliaTymoshenko/

    РИА Новости Украина

    Невооружённым глазом видно, что омолаживающие процедуры становятся для лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко всё более длительными и изматывающими: погоня за вечной молодостью даётся всё труднее, отметил на своей странице в Facebook политический эксперт Николай Спиридонов.

    Напомним, Тимошенко появилась в красном облегающем платье на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев. Фото политика разместили в Facebook.

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    В комментариях пользователи признались, что не сразу узнали на фото Юлию Тимошенко. Из-за покроя платья видны полноватые руки Тимошенко, которые обычно она не оголяет.

    "С политтехнологической точки зрения это абсолютно напрасный труд. Госпоже Тимошенко пора уже отказаться от имиджа юной красавицы и примерить на себя образ взрослой и мудрой женщины, условно "королевы-матери". Именно этот повзрослевший образ мог бы вычеркнуть из памяти избирателей годы пребывания во власти и дать максимальные шансы на президентское кресло", – считает Спиридонов.

    Эксперт задается вопросом: решится ли она "отпустить" свою длительную искусственную молодость и создать более естественный политический имидж?

    "Именно от ответа на этот вопрос во многом зависят её дальнейшие политические перспективы, которые пока выглядят довольно неплохо", – резюмировал политолог.

    Пост Николая Спиридонова

    На торжество, которое прошло в Мыстецком Арсенале, Тимошенко пришла в бордовом атласном платье без рукавов. А ставшая уже привычной прическа с хвостом, с которым лидер "Батькивщины" приходит на заседания Верховной Рады, она сменила на две вплетенные в распущенные волосы косички.

    facebook.com/YuliaTymoshenko
    Юлия Тимошенко на праздновании 50-летия Всемирного Конгресса Украинцев

    В соцсетях Тимошенко сравнили с персонажем "Мать драконов" из популярного сериала "Игра престолов".

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