Кравец: ГПУ проваливает расследования по бывшим банкирам

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Бывшего топ-менеджера украинского банка "Финансы и кредит" задержали в Санкт-Петербурге. Олега Шапкина разыскивал Интерпол по подозрению в присвоении и растрате средств.

Топ-менеджер входил в состав правления банка "Финансы и Кредит" с 2007-го года, а также был миноритарным акционером финансового учреждения. Генеральная прокуратура расследует незаконность финансового соглашения должностных лиц этого банка, которые с помощью нерезидентов Украины незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен.

Перспективы дела в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чи видадуть Олега Шапкіна Україні?

— Як показує досвід, зокрема, останніх подій, коли, наприклад, Німеччина відмовилась видати банкіра Бориса Тімонькіна, Великобританія відмовилась видати іншого банкіра, я не виключаю, що РФ також може відмовити в екстрадиції пана Шапкіна до України. І це, в першу чергу, пов’язано з тим, що, як було зазначено в Німеччині і Великобританії, суди, які приймали рішення про екстрадицію, зазначили, що вони не бачать в Україні, що може відбутись незалежне судове розслідування, а не політичний тиск, це по-перше. По-друге, Україна не надала належних доказів стосовно того, що ці особи скоїли злочин. Це вже не перший раз, коли ГПУ таким чином провалює будь-які розслідування, що стосуються колишніх банкірів, які підозрюються у досить великому нанесенні шкоди як громадянам України, так і бюджету України, зокрема стосовно виведення рефінансування, які вона отримала від НБУ.

Тобто якщо РФ не захоче видати Шапкіна…

— Якщо Україна не надасть належні документи, які підтверджують його провину, відкриття кримінальної справи, що, дійсно, сталась така подія, РФ також не обґрунтує, чому потрібно видати цю особу Україні, то, я так розумію, що шансів на видачу цієї особи до України досить малі.

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Може повторитись аналогічна історії з Лазаренком, коли гроші лишилися в США?

— Фактично так і буде. Таких прикладів стосовно банкірів досить багато. Нещодавно також була стосовно Родовід Банку така ситуація, коли банкіра в Угорщині затримали, потім його відпустили, вірніше, передали Україні, а в Україні його відпустили і він зник. Це мова йде про пана Шепелєва. Тому я не виключаю, що останнім часом, як показує досвід, фактично уряд України, керівництво країни і правоохоронці не зацікавлені в розслідуванні таких кримінальних справ, тому що так чи інакше вони замішані в цих оборудках. Крім того, ні для кого не секрет, хто стоїть за цим банком безпосередньо, куди виводились кошти, і це вже відкрита інформація, що кошти виводились в оффшорні компанії, якої значиться власник помічник нардепа Жеваго, який є власником цього банку. Тому насправді, якщо було б бажання, були б питання до Жеваго, а не до виконавців, які виконували його вказівки, на мій погляд.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ростислав Кравец

Який механізм повернення грошей?

— Вони існують, це можливо. Можливо накласти арешт на ці кошти, тому що сховати мільярд гривень, який був виведений з України – це не так просто і всі вони досить легко прослідковуються, де вони наразі знаходяться. Як показує досвід останніх розслідувань стосовно того ж "Дельта-банку", стосовно інших банків, тієї ж "Київської Русі", правоохоронці нічого не роблять для того, щоб повернути ці кошти. Ці тимчасові адміністрації навіть не звертаються з відповідними позовами до тих банків, через які були виведені кошти. Тому, на мій погляд, в зв’язку з тим, що в Україні відсутня політична воля, то на цій ситуації будуть виключно піаритись, робити якісь гучні заяви, однак нічого для цього робити не будуть. Тому досвід останніх подій стосовно інших банків – яскраво свідчить про це.

В даному випадку все завершиться на затриманому Шапкіну?

— Я думаю, що все завершиться десь через місяць, а через два місяці ми взагалі не згадаємо, хто такий і що відбулась така подія. Тобто після свят, я так розумію, будуть декілька гучних заяв генпрокурора чи міністра внутрішніх справ, що так затримали, а десь місяці через два нам відмовлять у екстрадиції, як показує досвід, і на цьому все закінчиться.

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В Україну повертаються хоч частково гроші, виведені незаконним шляхом?

— Для цього просто нічого не робиться. Ми бачили, як це робиться з так званою злочинною владою, коли іноземні суди практично щомісяця знімають з коштів минулих високопосадовців, при чому обґрунтовуючи це тим, що українська сторона не надала жодних документів, що ці кошти зароблені злочинним шляхом, що мають злочинне походження. Тому за останні три роки Україна фактично нічого не зробила для того, щоб реально повернути ці кошти. Тому і сподіватись, що вони будуть повернуті, не варто, хоча насправді ці механізмі існують, і вони досить ефективно працюють. В Україні їх не використовують.

У цій справі підозрюються екс-голови правління банку Володимир Хливнюк, екс-заступник голови правління Ігор Копертехін і помічник депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго Олександр Демченко.

— Наскільки відомо, перші дві особи Хливнюк і Копертехін на сьогоднішній день знаходяться в розшуку. Стосовно Жеваго, він є в досяжності, але йому ніхто ніяких претензій і звинувачень не висуває, хоча генпрокурор у нас досить активно висуває звинувачення нардепам, однак в даному випадку чомусь якесь мовчання відбувається на цьому фронті. Тому, я вважаю, що якщо пана Хливнюка чи пана Копертехіна десь знайдуть, також буде відповідне клопотання до України стосовно надання відповідних документів. Однак повернення і засудження цих осіб жодним чином не повертає кошти, які були вкрадені за час, коли вони керували цією фінансовою установою. Це все пов’язано виключно з одним – з відсутністю політичної волі у керівництва країни щодо повернення цих коштів. Чим це пояснити? Важко це пояснити мені, окрім тільки однієї обставини, що так чи інакше керівництво країни замішано в цих схемах і це в свій час підтверджувалось, оскільки стосується банку "Фінанси і кредит", то буквально за десять днів до введення туди тимчасової адміністрації пані Гонтарева та пан Ворошилін, який є директором і розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заявляли відкрито в ЗМІ, що цей банк відновив платоспроможність, буде працювати і все в ньому нормально. А за 10 днів в нього була введена тимчасова адміністрація. Після цього ці дві особи як голова НБУ, так і директор-розпорядник, наскільки я пам’ятаю, в інтерв’ю "Дзеркало тижня" зазначили, що декілька банків, йшлося, зокрема, про банк "Надра" і "Фінанси і кредит", були неплатоспроможними ще з 2009-го року. Тому тут більше питань виключно до керівництва цих органів, коли вони бачили, що з 2009-го року ці банки неплатоспроможні, чому вони дозволяли залучати кошти. Крім того, я хочу звернути увагу, що минулого тижня було прийнято рішення Вищим адміністративним судом України, який визнав неправомірною бездіяльність НБУ, що призвела саме до визнання банку "Фінанси і кредит" неплатоспроможнім. Тому на сьогоднішній день у вкладників банку "Фінанси і кредит", які не отримали свої суми в повному обсязі, з’явився шанс отримати ці кошти безпосередньо з НБУ як стягнення збитків, які були нанесені чиновниками НБУ у зв’язку з неналежним контролем.

Шапкін може піти назустріч слідству?

— Як показує досвід, навіть якщо він піде назустріч слідству, фактично від нього нічого не залежить, тому що всі документи та вся інформація і так наявна у слідства, однак слідство з цим нічого не робить і додаткові якісь свідчення Олега Шапкіна ніяким чином не дадуть додаткової інформації. Тому я не бачу тут можливості, з одного боку, використання тієї інформації, якою володіє Шапкін, з іншого, я не бачу сенсу саме йому відкривати якусь додаткову інформацію для того, щоб певним чином бути звільненим від кримінальної відповідальності.

Ранее финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы заявлял, что если произойдет денационализация "ПриватБанка", интересы государства, которое докапитализировало "Приват", не будут защищены.

Напомним, адвокат Егор Штокалов заявил в эфире "ГС", что если в судебном порядке будет отменена национализация "ПриватБанка", возникнет вопрос о возврате 117 миллиардов гривен докапитализации государству.