У каждой школы есть свои "люби друзи" политики — эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Пользователь социальной сети Facebook разместил в группе "Родители SOS" обращение к чиновникам отказаться от участия в школьных линейках. За несколько дней этот пост собрал более полутора тысяч репостов. Это свидетельствует о том, что инициативу запретить приходить чиновникам на первое сентября в школы, разделяет большинство украинских родителей.

В этом обращении к чиновникам сказано: "Ваше присутствие заставляет наших детей устраивать для вас праздник. Иногда вы опаздываете, иногда ваши разговорные вещи слишком скучные и длинные. Если вы не знаете, то "праздничный наряд" учебного заведения — шарики, флажки, цветы для вас — это все за счет нас, родителей".

Там также есть небольшой совет чиновникам: приходить в школы, где реально нужна их помощь, однако второго сентября.

Что ждать в этом году на первое сентября, и как сами школы относятся к желанию родителей не видеть чиновников на торжественных мероприятиях в День знаний, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила директор Украинского гуманитарного лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Сазоненко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка ваша думка стосовно того, щоб чиновники не приходили першого вересня до шкіл?

— Перше: я не люблю слово "лінійка", у нас її ніколи за 25 років ліцею не було. У нас — свято посвяти в ліцеїсти. І ми запрошуємо не чиновників… мають право батьки рекомендувати, але я енний раз говорю, що є педагогічний колектив, є учнівський колектив, і батьківська громада. І ми об'єднані, і це наше право. Ми запрошували і будемо запрошувати, на перше вересня, на посвяту ліцеїстів, наших друзів ліцею.

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Хто до вас із представників влади, з еліти прийде першого вересня?

— Не знаю, ми ще не вирішили. Тому що буде педагогічна рада, ми її будемо проводити в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, запрошуються батьківська рада обов'язково, запрошується учнівський парламент, і ми вирішимо це питання. Більше того, запрошуються викладачі КІМО, які були ліцеїстами, вони доктори наук, вони вже професори. Тому це зовсім інші варіації. Не можна думку одного поширювати на всіх.

У вас інший стан, якщо говорити про якусь школу, в якій чиновник встановив декілька лавок, і для нього влаштовують свято…

— Це не ті часи абсолютно. Я не вірю, що для чиновника хтось влаштовує свято через те, що він щось там зробив. Я не можу сказати, що таке я спостерігала. Я такого не спостерігала в своєму довгому педагогічному житті.

Для прикладу, ви коли запрошуєте чиновників, ви вважаєте, що цього досить — прийти 1 вересня?

— Ми з ними спілкуємося протягом року. Наші випускники є міністрами, нардепами, ми їх запрошуємо, ми не боїмося і діти не бояться ставити їм питання, не зовсім приємні. Ставимо питання. Чому? Я наприклад, із точки зору управлінської і освітянської еліти, категорично виступала проти того, що нам потрібні районні управління освіти у столиці, чи у великих містах. Ми знаходимося поруч. Можна ці речі змінювати. Але це не має відношення до першого вересня. Ще раз говорю: це наше право, право колективу, всього колективу, нашої цілої ліцейної родини вирішувати, як ми будемо проводити наше свято.

Як буде в цьому році проходити перше вересня? Чи буде традиційна лінійка, перший дзвоник?

— Лінійок не буває в ліцеї. У нас — посвята в ліцеїсти. Це день посвяти. Тому що приходять новенькі діти, нові члени нашого колективу. І ясно, вони мають бачити традиції. Це традиція ліцейна, посвята в ліцеїсти. Вони в цей день вдягають значки ліцеїста, це важливо, це красиво, вони куштують кашу козацьку, це для них важливо. Вони запрошують випускників і проводять діалоги, замість лінійок вони проводять їх в аудиторіях. Тому це нормально.

Можна було б ще чимось доповнити перше вересня, щоб воно було ще ідеальнішим?

— У нас день посвяти продовжується екскурсією в Пирогово. Це традиція. Посвята — п'ятниця, а далі субота — це Пирогово. Де діти знайомляться між собою, бо ми набираємо новеньких дітей — восьмий, дев'ятий клас, і діти — це день українства, це те, що вони мають знати нашу історію, традиції, з цього починаємо ми.

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Дітям, які йдуть в перший клас, це було б цікаво?

— У нас немає першого класу. Для маленьких дітей треба інакше робити. Для дітей має бути свято. Це свято мають робити разом батьки та вчителі. Для маленьких, для початкових класів, це інше. Робити школу без стін, робити широкий освітній простір, щоб вони захопилися школою, щось красиве треба їм представити, аби вони полюбили з першого дня свою школу. Ми двічі однакове перше вересня не проводимо. Кожен раз по-різному. Це мені навіть нецікаво. І не буде цікаво тим дітям, які вже вчилися. Вони хочуть бачити своє свято. Тому у нас з понеділка починають діти надсилають нам свої пропозиції, що вони хочуть, як вони хочуть, спокійно обговорюємо і готуємо. Цілий день візитів державної, управлінської еліти, команди, в заклади. Ні. Абсолютно ні.

Ранее директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко в эфире Голоса Столицы подчеркнула, что насилие в школах не зависит от уровня и статуса учебного заведения.