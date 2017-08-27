Фурса: слишком много комплиментов для министра финансов

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Кресло под министром финансов Украины раскачивают с двух сторон. Сначала генпрокурор Юрий Луценко написал письмо Гройсману с требованием отправить в отставку главу Минфина, выразив недовольство работой Данилюка. А именно, обвинив главу Минфина в том, что зарплаты прокуроров не повышаются.

Следом за генпрокурором депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский заявил, что министр финансов Украины Александр Данилюк работает на Российскую Федерацию.

"Очень много чиновников, которые сейчас отвечают, в том числе, за финансирование армии, они используют такие бюрократические преграды, чтобы заблокировать финансирование тех или иных программ… Я считаю, что Данилюк работает на РФ. Потому что все, что возможно для того, чтобы заблокировать финансирование вооруженных сил Украины, он это делает… Я буду добиваться привлечения к уголовной ответственности этого человека", — сказал Пашинский в эфире "5 канала".

Как отметил экономист Сергей Фурса, Луценко заявил, что министра финансов надо уволить, потому что что-то там недодали прокурорам. Пашинский заявил, что министра финансов надо уволить, потому что он работает на Россию. А рассматривать как комплимент.

REUTERS Joachim Herrmann Министр финансов Александр Данилюк

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"Господа, вы бы хоть паузу взяли. Слишком много комплиментов для одного министра финансов сразу. Человек же может голову потерять от успеха. Нет же большего комплимента для министра финансов, чем такие слова этих людей. Кто там еще молчит из звезд? Насиров уже успел давно, а из оставшихся? Поляков играется с браслетом, Роземблат занят. Кто бы еще мог похвалить так министра? Кононенко? Так тоже уже давно, вон его бухгалтер Южанина после провала поправок про НДС-облигации чуть не съела министра. Так что теперь очередь оппозиции. Товарища Ляшко и госпожи Тимошенко. И тогда уже вершина, пик карьеры. И да, очень бы хотелось посмотреть, как господа Луценко и Пашинский едут к инвесторам, убеждая их купить украинские еврооблигации… вместо министра финансов…вот тогда заживем…", — написал Сергей Фурса.