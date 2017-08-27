Якубин: что сказали бы великие украинцы о нынешних политиках

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РИА Новости Украина

Украина подошла к 26-летию независимости, что говорится, с неоднозначными результатами. Продолжается конфликт в Донбассе, страна переживает острый социально-экономический кризис, большинство населения живёт в бедности. Действия и планы политиков не дают оснований надеяться на скорое исправление ситуации, скорее — наоборот. Что сказали бы великие украинцы о действиях нынешних руководителей? Об этом предложил задуматься политолог Алексей Якубин.

"Как думаете — кто лучше знал, как страну строить — те, кто у нас сейчас себя называет политиками или Михаил Драгоманов, Леся Украинка, Иван Франко?", — задал Якубин вопрос на своей странице в Facebook.

И сам же ответил: "Думаю, тут ответ достаточно однозначен — те, кто есть crem de la crem среди граждан".

"И что бы они — Леся, Иван, да Михаил — сказали о сокращении государственного финансирования образования и науки, о сокращении стипендий для студентов, милитаризации, идеях приватизировать киностудии, гордиться, что мы тут инвест привлекательные, потому как с самыми низкими зарплатами в Европе, об идеях поднять трудовой стаж, строить аграрную сверхдержаву, если есть космические технологии и авиастроение? Вот что бы сказали эти наши достойники — crem de la crem?", — снова задал вопрос политолог.

И предложил читателям самим сделать выводы: "Поставьте такой мысленный эксперимент, да и оцените результаты. А потом — примените это к проводимой политике и к тому, что говорят политики".

Facebook Алексея Якубина Скриншот с сайта Facebook

Ранее Якубин отметил, что он воспринимает День Независимости скорее "как праздник бюрократии и связанных с ней корпоративных структур, которые действительно получили максимум от изменений, которые происходят в стране".

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Напомним, согласно последнему отчёту ООН по рейтингу человеческого развития в мире, на сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности. В рейтинге человеческого развития ООН, Украина заняла 84 место.