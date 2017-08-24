Семченко: социальные и экономические потери Украины налицо

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За годы независимости в Украине не раз изменялись гражданские права, не мало потрясений перенесла экономика. А сегодня можно констатировать, что мы откатились на много лет назад, считает политолог Александр Семченко.

Чего добилась Украины и что получили украинцы став независимым государством и гражданами свободной страны, можно пересчитать по пальцам. Но, если изначально, став независимыми, делали прорыв и строили демократическое общество, то сегодня можно заметить, как Украины отступила от стандартов демократии и свободы.

Первое достижение — гражданские права

"Раньше украинцы прямым тайным голосованием избирали судей местных судов. В независимой Украине судей назначает президент. Украинцы имели право отзывать депутатов советов любых уровней. Этого права они лишились в 1997 году. Руководителей региональных органов исполнительной власти избирали местные советы, избранные людьми. С 1995 года председателей областных и районных администраций назначает президент", — отмечает Александр Семченко.

Второе достижение — украинский язык

"В 80-е годы суммарный ежегодный тираж украиноязычных книг, издаваемых в УССР, достигал 110 млн. экз. По оценкам книжной палаты суммарный тираж украиноязычных книг и брошюр не превысил 20 млн. экз. То есть, в демократической суверенной Украине издается украинских книг 5 (!) раз меньше, чем в эпоху тотального русификации", - подчеркивает политолог.

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Социально-экономическое положение

"Социальные и экономические потери настолько очевидны, что говорить о них нет смысла. Падение уровня жизни, уничтожение тысяч предприятий, появление такого явления, как безработица, — все это "дети" независимости", — констатирует Александр Семченко.