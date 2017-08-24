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    Точка зрения

    Семченко: социальные и экономические потери Украины налицо

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    День Независимости Украины. 26 лет спустя (50)

    (обновлено: )19351
    Социальные и экономические потери очевидны, и говорить о них нет смысла, а падение уровня жизни, уничтожение тысяч предприятий - тоже "дети" независимости, считает Александр Семченко.
    Александр Семченко
    Facebook Александра Семченко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    За годы независимости в Украине не раз изменялись гражданские права,  не мало потрясений перенесла экономика. А сегодня можно констатировать, что мы откатились на много лет назад, считает политолог Александр Семченко

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Чего добилась Украины и что получили украинцы став независимым государством и гражданами свободной страны, можно пересчитать по пальцам. Но, если изначально, став независимыми, делали прорыв и строили демократическое общество, то сегодня можно заметить, как  Украины отступила от стандартов демократии и свободы. 

    Первое достижение — гражданские права

    "Раньше украинцы прямым тайным голосованием избирали судей местных судов. В независимой Украине судей назначает президент. Украинцы имели право отзывать депутатов советов любых уровней. Этого права они лишились в 1997 году. Руководителей региональных органов исполнительной власти избирали местные советы, избранные людьми. С 1995 года председателей областных и районных администраций назначает президент", — отмечает Александр Семченко.

    Второе достижение — украинский язык 

    "В 80-е годы суммарный ежегодный тираж украиноязычных книг, издаваемых в УССР, достигал 110 млн. экз. По оценкам книжной палаты суммарный тираж украиноязычных книг и брошюр не превысил 20 млн. экз. То есть, в демократической суверенной Украине издается украинских книг 5 (!) раз меньше, чем в эпоху тотального русификации",  - подчеркивает политолог.

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    Социально-экономическое положение

    "Социальные и экономические потери настолько очевидны, что говорить о них нет смысла. Падение уровня жизни, уничтожение тысяч предприятий, появление такого явления, как безработица, — все это "дети" независимости", —  констатирует Александр Семченко.

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