Cергей Быков о значении продажи акций "Донецкоблэнерго"

РИА Новости Украина

Компания Ornex, входящая в группу компаний "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова, приобрела на фондовой бирже "ИННЕКС" 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины. Сумма сделки составила 143,8 млн гривен.

"Для СКМ приобретение на приватизационном аукционе 25% пакета акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" — это портфельная инвестиция. Стратегическое управление было и остается за ДТЭК как мажоритарным акционером, владеющим 71,5% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", — говорится в сообщении пресс-службы.

Это было уже третье облэнерго, которое наше государство пыталось продать на этой неделе, сообщил на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Быков.

Однако с первыми двумя, добавляет он, успешной сделки не произошло.

"Сегодня же (16 августа – Ред.) наконец состоялась продажа 25% акций "Донецкоблэнерго", и это означает, что Украина сдвинулась с мертвой точки в вопросе данного обязательства перед МВФ. Это огромный плюс", – уверен политолог.

Покупателем, отмечает он, стала группа СКМ, "только она была участником аукциона и только она согласилась приобрести пакет акций за необъективно большую сумму – 143 миллиона гривен".

"Ее не смутило даже то, что предприятие находится на неподконтрольной территории. Тем не менее, находятся те, кто критикуют данную покупку, мол, снова все оказалось в руках олигархов. Хочется посмотреть этим великим критикам в глаза, и спросить, в состоянии ли они начать приватизацию энергокомпаний Украины на ОТКРЫТОМ аукционе по ПРОЗРАЧНЫМ правилам? Сегодня эта сделка – объективный шаг вперед и только вперед", – резюмировал Быков.

Пост Сергея Быкова

Интерес Ахметова к этому предприятию очевиден — в 2012 году энергетическое подразделение "Систем Кэпитал Менеджмент" ДТЭК приватизировало 40,061% "Донецкоблэнерго". Однако тогда, в отличие от нынешних торгов, где Ornex была единственным претендентом на активы, акции хотел приобрести также влиятельный бизнесмен Константин Григоришин. В ходе торгов цена акций выросла с $56,1 до $58,5 млн.