Киберпреступность в Украине слабо наказуема - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Благодаря совместной операции СБУ и ФБР удалось вычислить схему, по которой украинцы в сети обворовывали американцев. Группу киберпреступников год назад собрал и обучил киевлянин. Пока о нем мало что известно, поскольку следствие еще не закончилось. Правоохранители сообщили, что мужчине еще нет 30, а прототипом этой преступной схемы стал фильм "Пластик". В этом кино группа хакеров отправилась в Америку и воровала банковские данные местных богачей.

За день своей работы один хакер мог изготовить более 40 "банковских" карточек и приобрести продукции на четыре-пять тысяч долларов. Всего в преступной группе было примерно 20 человек, причем в Киеве был только организатор, а все его подельники находились на различных курортах.

В СБУ говорят, что только за июнь объемы полученных таким преступным путем денег составил примерно 700 тысяч долларов. Самым известным из подозреваемых можно назвать Яна Кума, генерального директора компании WhatsApp. Он входит в список 400 богатейших людей США.

Ситуацию с киберпреступностью в мире прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, управляющий партнер "Международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що може загрожувати затриманим?

— Насправді чинним законодавством в різних штатах США, а також за федеральним законодавством кіберзлочинність — це особливо тяжкий злочин, який особливо нічим не поступається. Наприклад, вбивству і за кіберзлочинність можна отримати декілька пожиттєвих ув'язнень і на все життя потрапити за ґрати. Причому за законодавством США не обов'язково цей злочин може вчинятися на території США. Власне, умову для того, щоб ФБР або інші підрозділи правоохоронні розкривали такі злочини, є те, що предметом заволодіння мають бути долари США. Також якщо є епізод кіберзлочинності або корупційного діяння, США такими злочинами фактично ефективно і успішно займаються по всьому світу.

Тобто необов'язково, щоб на території США був скоєний злочин?

— Ні, необов'язково.

В нашій країні чи в США доведеться сидіти?

— В США можуть бути виконані ці злочини. Але тут є умова, звичайно, де будуть затримані злочинці і США обов'язково будуть висувати вимогу про екстрадицію і вона має розглядатись національним судом. Це вже залежить від певних дипломатичних відносин, але США всіх зусиль таких організаційних, медійних, юридичних в таких випадках докладають для того, щоб таких злочинців отримати. Оскільки там є розуміння того, що кіберзлочинність — це реально є злочин проти нацбезпеки, проти людства. Нещодавнолунали заяви, що найбільша загроза сьогодні взагалі перед людством — це загроза штучного інтелекту, яка знову ж таки, пов'язана з ІТ-технологіями. Якщо порівняти, наприклад, Україну та наші органи правоохоронні з США, то ми десь років на 70, я думаю, що відстаємо від них. Тому, звичайно, щодо таких злочинів допомога наших американських партнерів конче необхідна.

Відбуватимуть покарання вони саме в США? В яких країнах найбільш суворе покарання за кіберзлочинність?

— Так, будуть. Це США, безумовно, на першому місці. Друге — країни європейської спільноти. Там також в різних суб'єктах різне законодавство. Воно не таке суворе, як в США, але фактично, воно діяло, тобто там розгалужена практика. Якщо брати у нас в Україні, то в нас реальних термінів практично ніхто не відбуває. Взагалі доволі м'яке законодавство, до п'яти років позбавлення і якщо взяти на практиці, коли СБУ таких осіб встановлює, там дуже часто угода укладається з правосуддям і далі такі хакери розгулюють на волі.

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