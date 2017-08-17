Решение Порошенко о шефстве над ВСУ напоминает советское прошлое — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Местная власть должна активнее помогать военным. Указ с таким призывом недавно подписал Петр Порошенко. Об этом напомнил первый заместитель главы Администрации президента, представитель главы государства в правительстве Виталий Ковальчук.

Он добавил, что в документе говорится о шефстве над подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Что шефство даст военным на практике и готовы ли помогать гражданские, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Игорь Левченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що це за шефська допомога від місцевої влади? Це поняття визначено в указі президента?

― Наскільки я розумію, такого формулювання в указі президента немає. Але, на мою думку, наскільки я можу оцінити ситуацію, мова все ж таки більше йде не так про матеріальний, а більше про, можливо, морально-психологічний стан та інші аспекти. Тобто в даному випадку даний указ і заклик Адміністрації президента спрямований більше на посилення єдності між українським суспільством і українськими збройними силами, не тільки збройними силами, всіма військовими формуваннями. Якщо казати про шефську допомогу, то саме як шефська допомога треба розуміти, що це такий термін тягнеться ще з радянських часів, коли були відповідні відносини, але не між армією і суспільством, а між якимись потужними організаціями і школами тощо. Воно існувало і було достатньо популярним. Система цієї шефської допомоги існувала в 1990-х роках, на початку 2000-х і була, в першу чергу, спрямована на те, щоб місцева влада банально підтримувала матеріально не грошима, а часто навіть продуктами військовослужбовців, які базувались в тому чи іншому адміністративному районі чи області. Найбільш виражена шефська допомога, наприклад, в ЗС існувала у військово-морських силах, коли якщо ми згадаємо, то більшість кораблів військово-морських сил носили назви міст і, як правило, те місто, назва якого було надана військовому кораблю, брало шефство над ним і ця шефська допомога полягала в банальному наданні якихось матеріальних ресурсів для того, щоб поліпшити становище військовослужбовців даної військової частини корабля тощо.

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Правильно розуміємо, що якщо мова йде про умовне шефство, то ця допомога необов'язкова?

― Звичайно, обов'язковості тут немає. Тим більше, якщо ми подивимось на структуру адміністративної влади в Україні, то президентська вертикаль має повноваження щодо адміністрацій районних і обласних. Зараз у нас проводиться децентралізація і роль цих адміністративних органів, в першу чергу, районних адміністрацій знижується і може бути взагалі нівельована. Знову ж таки, на мою думку, тут мова йде більш про нематеріальний аспект співробітництва місцевої влади з військовими. Це може бути, але одна з головних, це залучення до патріотичного виховання військовослужбовців, проведення відкритих дверей у військових частинах. Просто цим указом надається напрямок, бо, в принципі, наскільки я розумію, місцева влада, особливо на такому низовому рівні достатньо часто виступає як такий собі волонтер з допомоги Збройним силам. Це просто більше задаються, можливо, певні рамки і бажані напрямки цього співробітництва відповідними заявами і указами Адміністрації президента.

Таке волонтерство або шефство могло б вилитись в те, що влада на місцях могла б, наприклад, будувати житло для військовослужбовців чи створювати умови навколо частин?

― Місцева влада, звичайно, сама за свої кошти не може будувати для військових житло, але може сприяти. Наприклад, тому ж Міноборони в отриманні ділянок для побудови житла. Наприклад, перебирати на себе або розподіляти відповідальність за облаштування інфраструктури як навколо військових частин, так і там, де будується житло для військовослужбовців. Тобто насправді напрямків такого співробітництва достатньо багато і, в принципі, наскільки я розумію, бажання на місцях у місцевих адміністрацій і місцевої влади також присутнє.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что украинские военные отрицательно относятся к возможной амнистии тех, кто совершил военные преступления на Донбассе.

Также военный психолог Андрей Козинчук заявил, что государство не готово предоставить гранты организациям, которые могут оказать психологическую помощь ветеранам АТО, чтобы не признавать свой непрофессионализм.