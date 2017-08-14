Портнов: заявление Ревы о еде и украинцах - апофеоз власти

РИА Новости Украина

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят половину заработка на питание, потому что много едят. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%.

Министр полагает, что разница — не в уровне доходов, а в традициях питания.

"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, тот тут система приоритетов, — заявил министр. - Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция — голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми".

Заявление социального министра, что украинцы тратят на еду половину заработка, потому что много едят — это апофеоз правления правящей власти, уверен юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

"И не нужно искать смягчающие для него обстоятельства, думая, что он просто тупой. Нет, это не он тупой. Тупой — это тот, кто сформировал с его участием правительство, взял его на работу, разрешил ходить в телевизор и шевелить из него говорящей головой", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

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Примечательно, что средняя зарплата в Украине — менее семи тысяч гривен. При этом средняя зарплата в Германии, согласно Eurostat, — 2500 евро после вычета всех налогов. Это более чем в десять раз выше украинской зарплаты.