наверх
14.08.201708:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Портнов: заявление Ревы о еде и украинцах - апофеоз власти

    72570
    Не нужно искать смягчающих обстоятельств для министра Ревы: нужно обратить внимание на тех, кто сформировал с его участием правительство, взял его на работу, разрешил "ходить в телевизор" и шевелить из него говорящей головой, уверен юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят половину заработка на питание, потому что много едят. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о том, почему у украинцев уходит на еду 50% от доходов, в то время как у немцев эта цифра составляет 14%.

    соцсети
    "Небось, жрете? Ревы на вас нет". Лучшие фотожабы на слова министра

    Министр полагает, что разница — не в уровне доходов, а в традициях питания.

    "Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, тот тут система приоритетов, — заявил министр. - Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция — голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми".

    Заявление социального министра, что украинцы тратят на еду половину заработка, потому что много едят — это апофеоз правления правящей власти, уверен юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

    "И не нужно искать смягчающие для него обстоятельства, думая, что он просто тупой. Нет, это не он тупой. Тупой — это тот, кто сформировал с его участием правительство, взял его на работу, разрешил ходить в телевизор и шевелить из него говорящей головой", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    Смотрите также: Вслед за летом. В Украине очередное подорожание ряда продуктов

    Примечательно, что средняя зарплата в Украине — менее семи тысяч гривен. При этом средняя зарплата в Германии, согласно Eurostat, — 2500 евро после вычета всех налогов. Это более чем в десять раз выше украинской зарплаты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Столкновения в Виргинии
    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"