Глава НСЖУ: обыски в СМИ - это демонстрация безосновательной силы

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

СБУ утром 9 августа провела обыски в офисе интернет-издания "Страна.UA". Разрешение на следственные действия выдал Печерский районный суд Киева.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, обыски санкционированные, проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье о разглашении государственной тайны. Сотрудники спецслужбы проверяют компьютерную технику на наличие материалов, составляющих государственную тайну.

Сайт "Страна.ua" работает в штатном режиме, отметила пресс-секретарь СБУ. Сообщается также, что СБУ проводит обыски и в квартирах двух журналистов издания.

Позже адвокат главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужвы Елена Лукаш написала в Facebook, что обыск в офисе издания закончен. Ничего не нашли.

Обыскам на сайте и в квартирах журналистов дал свою оценку в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви розцінюєте обшуки в офісі "Страна.ua" і в помешканнях журналістів видання?

— Звичайно, що нас тривожать ці події і обшук в медіа, звичайно, незвичайною подією для нас є слідчі дії вдома, в помешканнях журналістів. Тому ця ситуація є тривожною, і ми говоримо, що такі дії мають певний великий ефект для кожного журналіста, бо кожний журналіст і в Києві, і в Україні дивиться і так само думає, чи не можуть прийти до нього додому представники спецслужб, чи можуть якісь претензії пред’явити. І тут ми в жодній мірі не заперечуємо мандат СБУ або правоохоронних органів, але ми говоримо, що з початку року по цьому виданню це вже третя справа, яка порушується, і за якою проводяться або обшуки, або затримання, або ще щось. І жодного разу ми не отримуємо від силовиків належної суспільної дискусії. Вони посилаються просто на свої підозри, на свої припущення, але в усьому демократичному світі такі заходи як арешт, як затримання, як обшуки помешкання журналістів – це глобальний форс-мажор, який привертає увагу одразу громадських організацій, правозахисників і головне, ми вимагаємо, і всі вимагають від силовиків обґрунтування, наскільки виправдана така демонстрація сили. Поки що ми таких доказів не отримали.

УНИАН Главный редактор интернет-издания "Страна. ua" Игорь Гужва возле здания бизнес-центра, где находится редакция издания "Страна. ua", в Киеве

Читайте также: Раимов об обысках в "Стране": Добро пожаловать в Северную Корею

Тиждень назад було затримано Муравицького. Тут відповідь від силовиків була отримана?

— Ви самі навели цей доказ, цю ситуацію, що минулого тижня СБУ зробила абсолютно серйозний закид. Щодо житомирського журналіста є підозра, звинувачення в державній зраді, тут до 15 років. Його затримали і зараз його арештували. Але ті докази, які були надані, це просто договір між російським інформагентством і журналістом про надання ним послуг і підготовку журналістських матеріалів. Відповідно, такі договори у нас мають море підприємств. Тому це не є глобальним порушенням українським законодавством і якихось експертиз або іншого, які б це наводили, цього немає. Буквально сьогодні авторитетна міжнародна організація "Репортери без кордонів" закликали українську владу до негайного звільнення Муравицького, оскільки міжнародні правозахисники трактують, що він переслідується як журналіст за свої погляди. Тому ми, знову ж таки, закликаємо не розкидатись такими серйозними звинуваченнями і знову, якщо там державна зрада, то треба так само обґрунтовувати, чи він носій державної таємниці, чи він робив прямі заклики до повалення влади або інше. Поки що його матеріалів як журналістських матеріалів ніхто не отримав такого характеру, щоб ми сказали, що це свідома диверсійна якась робота.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Апелляция по делу Муравицкого

Читайте также: Дело журналиста Муравицкого: "Сейчас могут прийти за каждым"

А порушення журналістської етики, журналістських стандартів зафіксовані не були?

— Ні. Питання давайте трохи інше розглядати. Журналістські стандарти і редакційна політика – це не є предметом карного переслідування. Тому тут, знову, ті заяви, які ми робимо, наприклад, в Спілці журналістів України чи щодо "Страна.UA", чи інших, ми ж при цьому не захищаємо редакційну політику. "Страна.UA" треба обговорювати її матеріали, так само треба обговорювати матеріали "Інтера" і "плюсів", і п’ятого каналу, тобто те, що редакційна політика у кожного може мати нарікання, десь можуть бути свідомі, несвідомі порушення журналістської етики, але в усьому світі порушення професійних стандартів журналістської етики – це не є предмет карного переслідування, звинувачень у держраді. Тобто в усьому світі це не застосовується або воно застосовується в тій країні, яку ми зараз засуджуємо за агресію. То ми ж не хочемо дзеркальний будувати світ у себе і брати за приклад РФ або брати тих ДНР, ЛНР, які зараз кинули в застінки українського журналіста і йому фактично пред’являють ті ж претензії, які фігурують в Україні від наших спецслужб. І так само за Романа Сущенка на сьогодні російська влада і ФСБ, то вони ж його трактують, що це не журналіст під прикриттям, агент, який прийшов робити диверсійну якусь роботу.

Треба розмежовувати редакційну політику і порушення законодавства. Якщо ми говоримо про "Страна.UA", уявімо, є журналіст, у нього є джерело, яке володіє державною таємницею. Журналіст її зберігає в себе. Це вже є порушенням законодавства?

— Ми ж моделюємо ситуацію? Я думаю, що коректно запитувати фахових юристів, але моє переконання, якщо журналіст знає, що йому надали саме державну таємницю і він розуміє, що це державна таємниця, то, звичайно, він зобов’язаний її не розголошувати, є певний режим, він не повинен робити шкоду державі. Але, перш за все, відповідальність несе носій державної таємниці. У нас тисячі і сотні тисяч людей зі спеціальним допуском до таємниць, і ми з вами, журналісти, не носії. Відповідно, в першу чергу, необхідно робити провадження до тих, хто розголошує, хто не забезпечує систему державної таємниці і порушує базово, несе відповідальність.

Читайте также: Елена Бондаренко об аресте Василия Муравицкого, СБУ и свободе слова

А журналіст і його джерела інформації – це стандарти в усьому світі шукати інформацію, тим більше, якщо він здобуває її законним шляхом. Хіба доведено, що журналіст проник в Міноборони, що він зламав якісь замки, сейфи і дістався до якоїсь таємниці, зробив злочин проти держави. Цього не доведено. Тому я вважаю, що необхідно більше давати обґрунтування до своїх дій, а не ділити або говорити, що редакційна політика проблемна, а раз редакційна політика десь промосковська або недостатньо патріотична, то, значить, тоді їхні права можна порушувати. Ми вважаємо, що ми не ділимо журналістів на патріотів, недопатріотів, промосковських, не московських. Ми вважаємо, що стандарт – дотримуватись прав журналістів всім.

Ранее председатель Независимого медиапрофсоюза журналистов Игорь Чайка заявил в эфире "ГС", что в Украине на журналистов оказывается давление со стороны политиков и владельцев изданий и медиа, которые также имеют непосредственное отношение к политическому процессу.

Шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила в эфире "ГС", что украинские СМИ становятся средствами развлечения, а не влияния и даже не информирования, что может привести к тотальному, навязчивому и нахальному пиару.