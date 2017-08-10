Марунич: энергонезависимость Украины - это пиар и пропаганда в яркой обертке

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Европейский инвестиционный банк намерен выделить 37 миллионов евро на увеличение добычи природного газа в Украине. Об этом говорится в сообщении банка.

Проект направлен на увеличение добычи природного газа путем установки новых газокомпрессорных установок и установок для очистки газа на некоторых газовых месторождениях Украины.

События в украинской энергетической сфере прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

В Украине есть, что добывать?

— Ресурсы есть прогнозные, их много, кстати. Если брать по ресурсам, есть доказанные запасы, есть ресурсы, если брать советскую методологию, не американскую, там немножко по-другому. Ресурсов у нас больше всего в Европе, кроме России. Россию мы Европой не считаем. Но это не значит, что все можно добыть. У этих ресурсов есть некий коэффициент извлечения. Он различный для различных месторождений. В среднем коэффициент извлечения оценивается в 20%, условно говоря, до 30%. Поэтому понять, что из этой ресурсной базы можно будет в итоге достать оттуда, из-под земли. Это первое. И во-вторых, и с какой ценой. Это очень важно, особенно важно стало сейчас. Это два ключевых вопроса, на которые нужно ответы иметь. Пусть, повторюсь, по ресурсной базе мы крупнейшие в Европе, но это еще ничего не значит.

Достать можно не все.

— Очевидно, и то, что будет оттуда извлечено. Еще необходимо посчитать, понять обществу, нужно ли обществу по такой цене доставать эти ресурсы. Это принципиально важный вопрос. Но насколько я понял из сообщения, которое вы процитировали, и сам его видел, речь идет об интенсификации добычи, но уже в существующих месторождениях. То есть это компрессорные станции. Они снижают давление на входе в трубопроводную систему, чтобы эти остаточные давления в месторождениях, в пластах позволяли еще газу подниматься под естественным давлением. Это же не нефть.

В Украине большие залежи, которые откладывают на потом, когда в мире закончится газ. Тогда Украина станет мировым лидером?

— По поводу бурить — да. Но тут есть вопросы. То есть буровые станки есть. Просто буровые станки, мягко скажем, не в том состоянии.

То есть с технологиями проблемы есть?

— Скорее, даже не с технологиями, а с интенсивностью, производительностью труда. Естественно, удельные затраты растут тогда. Если американцы ставят буровую и куст скважин будет от 36 штук из одной точки. У нас это просто нереально сейчас. Хотя это, как правило, характерно для месторождений нетрадиционного газа. Я просто привел пример для понимания. У нас такого нет, даже нетрадиционный газ сейчас не добывают. У нас бурят медленно. Это дешево стоит относительно. Если сравнивать интенсивность труда, производительность труда и стоимость, то не совсем приятные параллели видны или очевидны. Поэтому компания "Укргаздобыча" в прошлом году провела огромный тендер. Точнее она его в октябре огласила, разместила на 15 миллиардов гривен там услуги сторонних организаций на бурение в Полтавской, прежде всего, области, Харьковской области. Там лоты. Тендер разбит по лотам. К сожалению, такие основания, хорошо, что они не подтвердились эти предположения, что там появятся непонятные структуры. Потому что одним из условий тендера было то, что цена является первоочередным фактором для выбора подрядчика.

В Украине на тендерах всегда так, то есть нужно подешевле.

— Сейчас лоты их постепенно выигрывают и, условно говоря, эти 15 миллиардов гривен постепенно, наверное, будут расходоваться. Это будет очень большая цена. Давайте будем реалистами. Я к чему веду. В прошлом году "Укргаздобыча" получила 156 миллиардов гривен выручки, если я не ошибаюсь. Это огромная цифра. Нужно понять, смогут ли они эту выручку полностью потратить. Половина этой выручки пойдет на ренту, в бюджет, это очевидно. Так система построена. Вторая половина должна на что-то тратится. Посмотрим, на что она будет потрачена. Я бы никаких иллюзий не питал, потому что у них не хватает своего флота буровых. Плюс они хотят какую-то конкуренцию создать. Они привлекают услуги сторонних организаций. Хорваты выиграли последний. Выигрывали, скажем так, у компании с не украинской юрисдикцией. Последний лот этого тендера, о котором я упомянул, выиграли хорваты.

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Хорваты приехали со своей техникой и специалистами?

— Сложный вопрос. Вообще завоз сюда буровых установок — это серьёзная сложность и проблема, специалистов непосредственно стоящих у процесса. Поэтому они, скорее всего, будут завозить сюда оборудование. Но возможно, возьмут аренду здесь. Поскольку она у нас есть. Рынок буровых услуг в стране присутствует. Возможно, не такой идеальный и такой широкий, как кому-то хотелось бы, но тем не менее он есть. Поэтому как будут поступать хорваты? У них там не так много скважин. Они должны пробурить в рамках своего лота то ли 15 скважин. Возможно, для такого объема работ они не будут ввозить сюда оборудование, условно говоря, откуда-то и будут арендовать здесь что-то. Как правило, специалисты привлеченные. Может быть, не все, но на примере компании SHELL, которая здесь имела уже закрытый проект, они пытались разведку делать.

Может ли Украина добывать газ, чтобы удовлетворить собственные потребности и быть независимой в этой отрасли?

— Честно скажу, это любимая история пропагандистская нынешней власти, да и предыдущая об этом много говорила. Я так далеко не исследовал, но мне кажется, это не имеет никакого практического смысла, для общества, так точно. В теории, конечно, можем, но это потребует не только роста добычи. Есть в стране такой план —концепция роста газодобычи, то есть план 2020. Правда, он, конечно, на пяти страницах формата А4, но тем не менее, есть даже цифры какие-то. Кабмин его утвердил в свое время. Там предполагается, что до 2020 года компания "Укргаздобыча" выйдет на 20 миллиардов добычи, еще порядка восьми миллиардов обеспечат частные добытчики. Сейчас "Укргаздобыча" совместной деятельностью добывает 15, а частники добывают около пяти. Все равно "Укргаздобыча" должна нарастить за 2017-2020 годы добычу на пять миллиардов кубических метров газа, а частники — на три.

Частные компании добывают на существующих скважинах?

— Важно, что из пяти миллиардов 2,5 миллиарда "Укрнафта". Контрольный пакет акций должен быть у государства, но мы все уже видим, что компания давно находится в частных руках. Поэтому все-таки немножко некорректно или полукорректно. Важно понимать следующее. В стране в прошлом году был достигнут, по всей видимости, минимум потребления газа, 32 с копейками миллиарда. В этом году уже в первом полугодии на 3% это выросло.

Мы говорим о потреблении в промышленности, и в народном хозяйстве?

— Всего в этом году. Кстати, за счет какого-то оживления промышленности. Даже весна была теплой. Март был даже теплее, чем в предыдущем году, поэтому в этом году население наоборот снизило потребление. В прошлом году население нарастило потребление газа, потому что холодное было начало зимы, существенно холодней было до нового года. А в этом году за первое полугодие население снизило по отношению к предыдущему году, в первом полугодии, а потом нарастило. О чем это говорит? Если бы не эта блокада, то наверное, ситуация была бы получше, чем сейчас. Но зачатки какого-то роста промышленного оттолкнулось от дна хотя бы. Поэтому по всей видимости потребление газа будет расти и по итогам текущего года мы зафиксируем незначительный рост. Посмотрим какая еще будет зима. Если зима будет холодной, будет рост, может, на уровне до 4-5% по отношению к прошлому году. О чем это говорит? Что мы уже упали на дно и постепенно от этого дна начинаем отталкиваться. Возвращаясь к истории с этой независимостью, что это значит? Что страна должна не только увеличить. Если мы 32-33 миллиарда взяли в прошлом году и в этом возьмем, а добудем к 2020 году условно 28, то что? Пять нужно что? Сократить где-то.

Или еще повысить добычу или купить.

— Пока "Укргаздобыча" и частные компании не вышли даже на ту траекторию. Вот сейчас есть статистика по первому полугодию. "Укргаздобыча" около 3,5-4% прирост добычи. Конечно, с такими деньгами частники нарастили 3% в первом полугодии текущего года. Поэтому с такими темпами на 2020 год ничего, достигнутые цели обозначены не будут.

Есть ли смысл к этому стремиться?

— Я считаю, что такой ценой нет. Я уже назвал гигантские цифры денег, которые идут в этот сектор. Действительно, много говорят. Ходил я в СМИ одно и показывали одного известного политика, хорошо загоревшего, фамилию не буду называть. Он там кукарекал, как обычно, о том, что эти деньги должны пойти в термомодернизацию. Это правильно. Просто этот человек не сильно соображает, что такое термомодернизация. Дело в другом. Дело в том, что нельзя эти деньги просто взять и отправить. Вы же поймите одну простую вещь — взять из тарифа и эти деньги отравить куда? Так не получится. Условно говоря, нужно где-то изыскать огромные средства на утепление и так далее. Государство приняло такую парадигму либеральную, что цена должна быть на уровне импортного паритета и субсидии, которые нужно платить. Почему? В Киеве долг за горячую воду и тепло 1,4 миллиарда гривен, столько же, сколько субсидий начислили. Я об одном Киеве говорю. Что значит, если сейчас, например, сказать, что мы забираем эти деньги и отправляем на термомодернизацию. За 1,4 миллиарда много не намодернизируешь. Это не такие большие деньги, тем более, для такого большого города, как Киев. Это значит, что люди не платят. Если мы заберем эти деньги и отправим их, условно говоря, на шпаклевку окон, значит люди не заплатят их вообще. Будет 2800 через полгода и дальше по наклонной плоскости.

О чем говорит тенденция появления в Украине в последнее время дочерних компаний иностранных энергетических европейских холдингов?

— Давайте помнить, что в этом всем сегменте, где работают данные компании, упомянутые вами, промышленные потребители, крупные, львиная доля поставок — это именно промышленным потребителем. Там такой рынок существовал уже лет десять. То есть там была конкуренция. Просто доли "Нафтогаза" резко снизились за последние годы. Они просто часть этого рынка отдали. Раньше для них это был рынок, на котором они зарабатывали деньги.

Это была их монополия?

— Нет, монополий "Нафтогаза" на рынке промышленных предприятий не было давно. Повторюсь, что лет десять все развивалось постепенно. Там были частные трейдеры. Сначала это были трейдеры, когда контракт с "Газпромом" выполнялся. Которые в основном ориентировались на внутреннюю добычу, плюс "Укрнафта" тут действовала сама по себе. Хотя она должна была по закону о бюджете продавать "Нафтогазу" газ, но она его не продавала и приват поставлял на свои предприятия. Такая была ситуация. Плюс частники, 2,5 миллиарда у них было всегда. Они всегда их продавали промпредприятиям в рыночной среде и по ценам, которые колебались. После того, как реверс газа вырос существенно, это на протяжении последних двух-трех лет произошло, то появилось много игроков — трейдеров, которые не добывают в Украине, но покупают импортный ресурс, потому что "Газпром" никому по контракту, кроме "Нафтогаза" не продает сейчас, а вот на западе можно покупать.

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"Нафтогаз" сейчас не покупает по этому контракту?

— Нет, на протяжении 600 дней. Вы же знаете эту риторику, что 600 дней мы не покупаем российский газ. Это даже президент неоднократно говорил. Не знаю, в чем смысл этой гениальной фразы, но сейчас мы не об этом говорим. В этом сегменте рынок был, по сути, давно уже. Просто сейчас объем трейдеров увеличился. Что важно понимать? Что цена не снижается.

За счет трейдеров как можно снизить цену?

— Во-первых, не на бумаге, потому что газ этот физически пересекает украинско-словацкую, украинско-польскую границу. Дело не в этом. Я просто хотел что сказать, чтобы слушатели понимали. Наверное, люди с высшим образованием экономическим это точно понимают, что если есть много игроков, значит должна быть конкуренция. Если есть конкуренция, то должны, по идее, падать цены. Вот что важно. Для этого это все и делается. Вот зачем Европе эти третьи энергопакеты. Оно же не просто так. То есть там есть какая-то логика во всем этом деле. Логика заключается в следующем. Если есть субъекты различные, если есть конкуренция, должна падать цена.

Что бы вы изменили в первую очередь, будь вы на месте Андрея Коболева?

— Самоликвидировался бы. Имеется в виду, "Нафтогаз" бы ликвидировал, он совершенно лишний субъект. Более того, после окончания Стокгольмского арбитража об этом много говорил сам Коболев, придя к власти. Никакой потребности в этом субъекте нет вообще. Можно вместо него создать маленький трейдер, который будет торговать газом, еще имея контракты с европейскими какими-то поставщиками. Ведь с "Газпромом" им же, получается, не нужен контракт. Они все равно не покупают. Или оставить, условно говоря, отдел, который будет заниматься. То есть даже департамент не нужен. Там можно оформить отдел, который будет заниматься контрактом с "Газпромом" или импортом газа и бухгалтерию. Не нужны там департаменты по энергоэффективности. Вы понимаете, куда это все идет? "Нафтогаз" хочет в этом году 406 миллионов гривен потратить, чтобы влить в уставной фонд вновь создаваемого дочернего предприятия, которое будет заниматься энергоэффективностью. У нас есть Госкомэнергоэффективность, то есть отдельный комитет. У нас есть Минэнерго с отдельными подразделениями. Сколько можно? Давайте мы еще будем кормить миллиарды оглоедов. Одно дело, когда "Нафтогаз" был компанией, скажем так, при старых временах, когда денег было много. А сейчас же получается, что денег нет и этого пирога уже ни на кого не хватает. А эти люди, которые сейчас там при власти, у руля, они просто судорожно вгрызаются зубами в остатки финансовых потоков. Точнее не в остатки, а в финансовые потоки. И пытаются повиснуть на них как бультерьер и не собираются покидать. Такого быть не может. В нормальном, конкурентном рынке компании такие как "Нафтогаз" не могут в принципе существовать. Их существование противоречит вообще природе рынка.

Под транзит Украине нужна отдельная компания?

— Это уже большой, глобальный вопрос. Она в любом случае будет существовать, сейчас в рамках дорожной карты, в рамках той реформы, которая запущена, будет выделяться отдельный оператор газотранспортной системы, из "Укртрансгаза". Потом это все разделится на две части. Точнее оператор ГТС будет выделен, хранилища должны быть отделены. "Укртрансгаз" конечно бунтует. Не знаю, чем там все закончится, но пока Коболеву успешно удается откусывать им головы, отдельным представителям, которые бунтуют. Поэтому в целом реформа пока идет в этом направлении. Другое дело, что "Нафтогаз" пытается сохранить контроль над этим новым оператором. А Кабмин не хочет этого и там очередная склока такая грандиозная сейчас уже в публичную плоскость вылилась. В любом случае будет выделен оператор ГТС. Он останется в государственной собственности. Он должен быть независимым от "Нафтогаза" вообще. В конце этой реформы подчиняться скорее всего Минэкономики, но формально. Или Фонду госимущества. Эта структура будет заниматься вообще операторскими функциями. Она должна предоставлять не дискриминационный доступ любых субъектов ГТС. Тех, которые имеют соответствующие финансовые возможности, ресурсы газа и так далее. Условно говоря, у всех кто имеет к этому отношение. Вы понимаете. Вот такая суть этой реформы — выделить просто трубу отдельно. Зачем это делается? Потому что априори труба не является конкурентным видом бизнеса. Условно говоря, желающих транспортировать может быть десять штук, а труба все равно одна. И никто, А.С.Пушкин не будет строить параллельную трубу. Понимаете, что это такое.

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