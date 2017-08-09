Политтехнолог Гайдай: особенность времени, и ультраправые стали как "левые"

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Партия "Национальный корпус", всеукраинское объединение "Свобода" и партия "Правый сектор" объединились. Они собираются выступить единым фронтом на парламентских выборах и считают, что вместе у них есть все шансы на хороший результат. Об этом в интервью одному из СМИ заявил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

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Он также считает, что националисты должны выставить единую кандидатуру президента и бороться за нее.

Амбициозные планы политических группировок, их шансы на победу и возможность проведения внеочередных выборов, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Сергей Гайдай.



(текст публикуется на языке оригинала)



Чому "Національний корпус", "Свобода" та "Правий сектор" вирішили об'єднатися? Украинское фото Кто на новенького? Ставка США на президентских выборах - 2019

— Мені здається, що в цьому немає нічого дивного. Це звичайна технологія та дуже логічна, коли у вас сегмент виборців дуже невеликий. А в Україні у націоналістів, мені здається, він не більше ніж 5% від всього населення. Тому пропонувати йому майже сім-вісім політичних сил і партій немає сенсу. Треба об'єднуватися, щоб не розпорошувати просто ці голоси на виборах. І те, що основні націоналістичні політичні сили: "Свобода", "Азов" та інші об'єдналися, це дуже логічно і цього треба було очікувати. Якщо б було по іншому, це було б безглуздо і незрозуміло.



У цих всіх націоналістичних партій, об'єднань, у них настільки багато спільного, що вони можуть об'єднатися?

— Що стосується ідеології, яка їх об'єднує, вона у них дійсно спільна. Вона дуже проста. Вона звучить через фразу "Україна для українців" в багатьох європейських країнах залишаються такі політичні сили, які базуються на так званій теорії землі і крові. У нас це звучить з вуст ідеологів "Свободи" як титульна нація. Але якщо казати взагалі, це теорія з минулого. У нас дуже помилково їх називають крайні-праві. Вони насамперед ліві. Якщо розбиратися в політичній теорії, так звані ліваки вважають, що державні інтереси понад інтересів особистості, але базуються не на класовій теорії, як це робили більшовики, а на національності, на етносі. Це все з минулого. Але вони є, у них є свої виборці, вони знаходяться в політичному процесі, особливо "Свобода", яка вже давно в політичному процесі. У них є проблеми при виборах, при об'єднанні, в кількості тих людей, які за них голосують. І вони — люди розумні в керівництві партії, тому вони розуміють, що тільки об'єднання дає їм якісь шанси присутності в ВРУ.



Які насправді націоналістичні партії в Україні по своєму напрямку? УНИАН Саакашвили начал кампанию против Порошенко - Бортник

— Насправді вони ліві. Просто їх якось так звично називають правими. Це помилка. Щоб розібратися в цьому, це просто. Ті, хто вважають, що основним пріоритетом в світогляді повинен бути пріоритет на права звичайної людини, вони у нас праві. Тобто держава це сервіс, яка обслуговує свободу особистості. А ті, хто вважають, що суспільні інтереси, колективізм, державні інтереси — понад усе, це у нас ліві. Я в ідеології наших націоналістів і багатьох інших націоналістів, які є в Європі, бачу саме ліву ідеологію. Вони вважають, що національні інтереси так званої національної держави понад усе. Якщо тобі не повезло, ти етнічно не українець, не розмовляєш українською мовою, по народженню не українець, у тебе батьки не українці, твої права значно менші, ніж права титульної нації, все це лівацька ідеологія. Якщо чесно, найбільш лівими у нас були комуністи. Єдине, вони базувалися не на національній теорії, а на класовій. Якщо ти не того походження, не з того класу, у тебе менші права. Якщо ти у нас пролетарій-трудівник — у тебе більші права. Мені здається, це все минуле. Чим більше свободи, чим більше політичний устрій робить можливості для будь-кого, незалежно від національності, себе реалізовувати, тим більше країна є заможною і це погляд з майбутнього.



Український електорат більше яку позицію розділяє? REUTERS Gleb Garanich Перевыборы становятся реальностью

— У нас є один парадокс. Ментально українці значно більш праві, ніж наприклад росіяни. Ми завжди не любили державу. У нас не було своєї держави. Ми завжди були в залежності від інших держав. Ми завжди мріяли про свою особисту державу, бо українці це така нація, яка за всі ці роки свого існування так і не здобула своєї справжньої держави. Саме на цьому грають націоналісти. Це з одного боку. Ми більш орієнтовані на особисту свободу, інколи це нам пред'являють як "моя хата скраю", але радянське минуле народило велику кількість так званого патерналістського електорату, які звикли, що держава за них вирішує все. Що держава повинна їм визначати долю. І тому такий парадокс існує — в одному українці можуть прагнути до свободи. Тобто та фраза, яка висить у нас на Майдані Незалежності на Будинку профспілок: "Свобода наша релігія". З іншого боку, це може уживатися в людині в такому дуже патерналістському ставленні до життя, що все за тебе повинна зробити держава. І визначити, як ти повинен жити, і забезпечити твоє життя.

Варто сприймати це об'єднання як сигнал до наближення парламентських виборів?

— Сигнал до наближення парламентських виборів не тільки в цьому об'єднанні. Він існує у нас вже мабуть роки два. І основний сигнал дає саме влада, яка не спроможна сьогодні ефективно управляти державою, будувати і робити зміни до кращого. Тобто якщо казати просто, у нас перманентна політична криза вирішується тільки виборами, причому не одними виборами, а цілою низкою виборів. На жаль, просто немає політичної волі це робити, немає бажання робити це у влади.

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Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что с праворадикального фланга только "Свобода" имеет представительство в десятках местных органов власти, поэтому и берет под свое политическое крыло подобные акции.